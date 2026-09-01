Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldi
Texnologiya olamida katta oʻzgarish yuz berdi: oʻn besh yillik faoliyatdan soʻng Tim Kuk Apple kompaniyasi bosh direktori lavozimini topshirdi va bu vazifani shu paytgacha apparat taʼminoti muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident boʻlib ishlab kelgan Jon Ternus egalladi. Ushbu oʻtish davri dunyodagi eng qimmat kompaniyalardan biri uchun muhim pallaga toʻgʻri kelmoqda, chunki oldinda yangi gadjetlar taqdimoti hamda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish kabi masʼuliyatli vazifalar turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, keng jamoatchilikka unchalik tanish boʻlmagan 51 yoshli Jon Ternus oʻzining soʻnggi ish kuni xodimlarga yoʻllagan maktubida Tim Kuk tomonidan yuqori baholangan. Kuk oʻzining vorisi haqida iliq fikrlar bildirib, uning dunyoni oʻzgartiruvchi mahsulotlar yaratish sirini chuqur tushunishini va kompaniyani boshqarishga eng munosib nomzod ekanligini alohida taʼkidlagan. Maʼlumot oʻrnida, Tim Kuk kompaniyada ijrochi rahbar sifatida qoladi.
Jon Ternusning Apple'dagi uzoq yillik yoʻliJon Ternus oʻz hayotining deyarli yarmidan koʻpini, aniqrogʻi 25 yilini ushbu korporatsiyaga bagʻishlagan. Kollejni tamomlagach, Virtual Research Systems nomli kichik virtual reallik qurilmalari ishlab chiqaruvchi firmada qisqa muddat ishlagan Ternus, 2001 yilda Apple'ning mahsulot dizayni jamoasiga qoʻshilgan. Shundan soʻng uning karyerasi jadal rivojlanib, 2013 yilda apparat taʼminoti boʻyicha vitse-prezident, 2021 yilda esa katta vitse-prezident lavozimiga koʻtarilgan.
Hozirda 51 yoshni qarshi olgan Ternus avvalgi rahbar Tim Kukdan 15 yosh kichik hisoblanadi. U kompaniyaning eng yuqori boʻgʻinidagi rahbarlari orasida eng yoshlaridan biri boʻlib, bu Apple kelgusida uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlay oladigan yetakchini tanlaganidan darak beradi. Zero, yangi ming yillik davomida Apple atigi ikki nafar bosh direktor qoʻl ostida faoliyat yuritgani kompaniyada rahbarlik vorisligi va barqarorligiga qanchalik katta eʼtibor qaratilishini koʻrsatadi.
Oldinda turgan sinovlar va yangi imkoniyatlarTernus oʻzining soʻnggi yillarida iPhone va MacBook kabi dunyoga mashhur qurilmalarni yaratishda muhim oʻynagan apparat taʼminoti muhandisligi boʻlimini boshqargan. Hozirda esa uni va butun jamoani juda masʼuliyatli haftalar kutib turibdi. Kelasi hafta kompaniya oʻzining yangi turkumdagi gadjetlarini taqdim etuvchi navbatdagi iPhone taqdimot tadbirini oʻtkazishi rejalashtirilgan.
Shuningdek, Apple yaqin kelajakda Google Gemini texnologiyasi asosida ishlaydigan yangi va takomillashtirilgan Siri sunʼiy intellekt tajribasini keng ommaga taqdim etishni boshlaydi. Bunday ulkan texnologik oʻzgarishlar fonida Jon Ternusning tajribasi kompaniya uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Oʻtgan yili Pensilvaniya universitetining muhandislik maktabida bitiruvchilarga nutq soʻzlaratib, Ternus oʻzining hayotiy va professional tamoyillari bilan oʻrtoqlashgan edi. "Har doim xonadagi har qanday odamchalik aqlli ekanligingizga ishoning, lekin ular bilganchalik koʻp narsani bilaman deb oʻylamang", degan edi u. Mutaxassislarning fikricha, aynan ana shu sogʻlom yondashuv va kamtarlik yangi bosh direktorga Apple kompaniyasini kelajak sari muvaffaqiyatli boshlab borishda yordam beradi.
…