Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldi

·38·Texno
Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldi

Texnologiya olamida katta oʻzgarish yuz berdi: oʻn besh yillik faoliyatdan soʻng Tim Kuk Apple kompaniyasi bosh direktori lavozimini topshirdi va bu vazifani shu paytgacha apparat taʼminoti muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident boʻlib ishlab kelgan Jon Ternus egalladi. Ushbu oʻtish davri dunyodagi eng qimmat kompaniyalardan biri uchun muhim pallaga toʻgʻri kelmoqda, chunki oldinda yangi gadjetlar taqdimoti hamda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish kabi masʼuliyatli vazifalar turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, keng jamoatchilikka unchalik tanish boʻlmagan 51 yoshli Jon Ternus oʻzining soʻnggi ish kuni xodimlarga yoʻllagan maktubida Tim Kuk tomonidan yuqori baholangan. Kuk oʻzining vorisi haqida iliq fikrlar bildirib, uning dunyoni oʻzgartiruvchi mahsulotlar yaratish sirini chuqur tushunishini va kompaniyani boshqarishga eng munosib nomzod ekanligini alohida taʼkidlagan. Maʼlumot oʻrnida, Tim Kuk kompaniyada ijrochi rahbar sifatida qoladi.

Jon Ternusning Apple'dagi uzoq yillik yoʻli

Jon Ternus oʻz hayotining deyarli yarmidan koʻpini, aniqrogʻi 25 yilini ushbu korporatsiyaga bagʻishlagan. Kollejni tamomlagach, Virtual Research Systems nomli kichik virtual reallik qurilmalari ishlab chiqaruvchi firmada qisqa muddat ishlagan Ternus, 2001 yilda Apple'ning mahsulot dizayni jamoasiga qoʻshilgan. Shundan soʻng uning karyerasi jadal rivojlanib, 2013 yilda apparat taʼminoti boʻyicha vitse-prezident, 2021 yilda esa katta vitse-prezident lavozimiga koʻtarilgan.

Hozirda 51 yoshni qarshi olgan Ternus avvalgi rahbar Tim Kukdan 15 yosh kichik hisoblanadi. U kompaniyaning eng yuqori boʻgʻinidagi rahbarlari orasida eng yoshlaridan biri boʻlib, bu Apple kelgusida uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlay oladigan yetakchini tanlaganidan darak beradi. Zero, yangi ming yillik davomida Apple atigi ikki nafar bosh direktor qoʻl ostida faoliyat yuritgani kompaniyada rahbarlik vorisligi va barqarorligiga qanchalik katta eʼtibor qaratilishini koʻrsatadi.

Oldinda turgan sinovlar va yangi imkoniyatlar

Ternus oʻzining soʻnggi yillarida iPhone va MacBook kabi dunyoga mashhur qurilmalarni yaratishda muhim oʻynagan apparat taʼminoti muhandisligi boʻlimini boshqargan. Hozirda esa uni va butun jamoani juda masʼuliyatli haftalar kutib turibdi. Kelasi hafta kompaniya oʻzining yangi turkumdagi gadjetlarini taqdim etuvchi navbatdagi iPhone taqdimot tadbirini oʻtkazishi rejalashtirilgan.

Shuningdek, Apple yaqin kelajakda Google Gemini texnologiyasi asosida ishlaydigan yangi va takomillashtirilgan Siri sunʼiy intellekt tajribasini keng ommaga taqdim etishni boshlaydi. Bunday ulkan texnologik oʻzgarishlar fonida Jon Ternusning tajribasi kompaniya uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Oʻtgan yili Pensilvaniya universitetining muhandislik maktabida bitiruvchilarga nutq soʻzlaratib, Ternus oʻzining hayotiy va professional tamoyillari bilan oʻrtoqlashgan edi. "Har doim xonadagi har qanday odamchalik aqlli ekanligingizga ishoning, lekin ular bilganchalik koʻp narsani bilaman deb oʻylamang", degan edi u. Mutaxassislarning fikricha, aynan ana shu sogʻlom yondashuv va kamtarlik yangi bosh direktorga Apple kompaniyasini kelajak sari muvaffaqiyatli boshlab borishda yordam beradi.

AppleJon TernusTim KukTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiIl-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiKecha, 23:55Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiKecha, 23:49Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi