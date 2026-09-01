«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari

·0·Dunyo
«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari

Britaniyaning nufuzli The Economist nashrining Kremlga yaqin manbalariga tayanib xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin urushda yangi eskalatsiyani boshlash arafasida turibdi. Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiyada 300 ming dan 400 ming nafargacha askarni qamrab oluvchi navbatdagi yirik safarbarlik to‘lqini tayyorlanmoqda hamda Putinning yaqin atrofidagilarga Donbass qo‘ldan ketsa, shaxsiy xavfsizligi tahdid ostida qolishi haqidagi iqrori tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:

The Economist Putinning yangi safarbarlik rejasi va shov-shuvli iqrorini oshkor qildi!

Rossiya rahbariyati bir necha haftalik ikkilanishlardan so‘ng urushdagi harakatlarni yanada kuchaytirish qaroriga keldi. Buyuk Britaniyaning yetakchi siyosiy-iqtisodiy nashri The Economist o‘zining Kremlga yaqin manbalariga asoslanib, Rossiya Federatsiyasida yana 300 ming dan 400 ming nafargacha odamni qurolli kuchlarga safarbar qilish bo‘yicha maxsus tayyorgarlik ko‘rilayotganini ma’lum qildi.

Manbalarning qayd etishicha, ushbu qaror frontdagi minimal maqsadlarga erishish va hokimiyat ichidagi siyosiy barqarorlikni saqlab qolish zarurati bilan izohlanmoqda.

Hududlar orqali majburiy yollash taktikasi

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, yangi safarbarlik kampaniyasi quyidagicha amalga oshiriladi:

  • Mahalliy hokimiyatlarga yuklatilgan bosim: Qo‘shimcha harbiy kuchlar to‘g‘ridan to‘g‘ri hududiy hokimiyatlar (gubernatorlar va mahalliy idoralar) tomonidan ma’muriy bosim va majburlash yo‘li bilan jalb etiladi;

  • Siyosiy norozilikni mahalliylashtirish: Kreml keng ko‘lamli ommaviy noroziliklarning oldini olish maqsadida butun mamlakat bo‘ylab markaziy e’lon o‘rniga, jarayonni alohida viloyatlar kesimida tarqoq tarzda o‘tkazishni rejalashtirmoqda.

«Ular meni osib qo‘yishadi»: Donbassni egallash Putin uchun hayot-mamot masalasimi?

The Economist Putinning urushni hozirgi nuqtada to‘xtatish borasidagi shaxsiy qo‘rquvlari va manbalarning bayonotlarini keltirdi:

  • Jismoniy xavf xavotiri: «Katta ehtimol bilan u [Putin] urushni o‘zining eng minimal maqsadi — butun Donbassni to‘liq qo‘lga kiritmasdan to‘xtatish uning shaxsiy va jismoniy xavfsizligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid soladi, deb hisoblamoqda»;

  • Shok iqror: Manbalardan birining ta’kidlashicha, Rossiya prezidenti Donbassni egallamasdan turib urushni yakunlash ehtimolini yaqin safdoshlaridan biri bilan muhokama qilar ekan: «Ular meni osib qo‘yishadi», — deya o‘z xavotirini ochiq tan olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Bugun, 23:35Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Bugun, 23:11Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiBugun, 19:44Manhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiManhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiBugun, 19:30Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiPrezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiBugun, 16:58Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Bugun, 15:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi