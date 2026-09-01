«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari
Britaniyaning nufuzli The Economist nashrining Kremlga yaqin manbalariga tayanib xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin urushda yangi eskalatsiyani boshlash arafasida turibdi. Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiyada 300 ming dan 400 ming nafargacha askarni qamrab oluvchi navbatdagi yirik safarbarlik to‘lqini tayyorlanmoqda hamda Putinning yaqin atrofidagilarga Donbass qo‘ldan ketsa, shaxsiy xavfsizligi tahdid ostida qolishi haqidagi iqrori tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:
The Economist Putinning yangi safarbarlik rejasi va shov-shuvli iqrorini oshkor qildi!
Rossiya rahbariyati bir necha haftalik ikkilanishlardan so‘ng urushdagi harakatlarni yanada kuchaytirish qaroriga keldi. Buyuk Britaniyaning yetakchi siyosiy-iqtisodiy nashri The Economist o‘zining Kremlga yaqin manbalariga asoslanib, Rossiya Federatsiyasida yana 300 ming dan 400 ming nafargacha odamni qurolli kuchlarga safarbar qilish bo‘yicha maxsus tayyorgarlik ko‘rilayotganini ma’lum qildi.
Manbalarning qayd etishicha, ushbu qaror frontdagi minimal maqsadlarga erishish va hokimiyat ichidagi siyosiy barqarorlikni saqlab qolish zarurati bilan izohlanmoqda.
Hududlar orqali majburiy yollash taktikasi
Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, yangi safarbarlik kampaniyasi quyidagicha amalga oshiriladi:
Mahalliy hokimiyatlarga yuklatilgan bosim: Qo‘shimcha harbiy kuchlar to‘g‘ridan to‘g‘ri hududiy hokimiyatlar (gubernatorlar va mahalliy idoralar) tomonidan ma’muriy bosim va majburlash yo‘li bilan jalb etiladi;
Siyosiy norozilikni mahalliylashtirish: Kreml keng ko‘lamli ommaviy noroziliklarning oldini olish maqsadida butun mamlakat bo‘ylab markaziy e’lon o‘rniga, jarayonni alohida viloyatlar kesimida tarqoq tarzda o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
«Ular meni osib qo‘yishadi»: Donbassni egallash Putin uchun hayot-mamot masalasimi?
The Economist Putinning urushni hozirgi nuqtada to‘xtatish borasidagi shaxsiy qo‘rquvlari va manbalarning bayonotlarini keltirdi:
Jismoniy xavf xavotiri: «Katta ehtimol bilan u [Putin] urushni o‘zining eng minimal maqsadi — butun Donbassni to‘liq qo‘lga kiritmasdan to‘xtatish uning shaxsiy va jismoniy xavfsizligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid soladi, deb hisoblamoqda»;
Shok iqror: Manbalardan birining ta’kidlashicha, Rossiya prezidenti Donbassni egallamasdan turib urushni yakunlash ehtimolini yaqin safdoshlaridan biri bilan muhokama qilar ekan: «Ular meni osib qo‘yishadi», — deya o‘z xavotirini ochiq tan olgan.
…