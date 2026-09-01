Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdi

·22·Sport
Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdi

UFC'ning yarimog‘ir vazn toifasida oktagonga chiqayotgan o‘zbekistonlik taniqli sportchi Bogdan Guskov MMA.Metaratings.ru nashriga bergan intervyusida Shanxaydagi turnirda Umar Nurmagomedovning Song Yadongga mag‘lub bo‘lishi haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

O‘zbekistonlik jangchi hamkasbining mag‘lubiyatidan afsusda ekanini bildirib, ushbu zarba Nurmagomedovni sindira olmasligini va u yanada kuchli bo‘lib qaytishini ta’kidladi.

«Cho‘qqida yigitlarimiz ko‘proq bo‘lishini istardim»: Guskovning e’tirofi

Bogdan Guskov mag‘lubiyat lahzasi va jangchining ruhiy holati borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Mag‘lubiyatdan afsus: «Umarning mag‘lubiyatidan chin dildan xafa bo‘ldim. Cho‘qqida bizning mintaqa yigitlari ko‘proq bo‘lishini juda istardim. U yerda Pyotr Yan bor, Umar ham aynan o‘sha cho‘qqi sari intilayotgan edi»;

  • Sinmas iroda va jamoa omili: «Ishonchim komilki, bu mag‘lubiyat Umarni yanada kuchli qiladi. Bu holat uni aslo sindira olmaydi. Jamoadoshlari va murabbiylari uning xayoliga keraksiz, salbiy fikrlar kelishiga yo‘l qo‘yishmaydi. Uning porloq kelajagi oldinda».

Diviziondagi holat va chempionlik sari yo‘l

Guskov yengil vazn (bantamweight) toifasidagi raqobat va unvonga erishish formulasini o‘z tajribasi orqali tushuntirib berdi:

  • Yaqqol yetakchilarning yo‘qligi: «Ularning divizioni shunday tuzilganki, unda mutlaq, yaqqol nomzodlar mavjud emas. Agar qatorasiga ikkita kuchli va yorqin g‘alabaga erishsang, tashkilot senga darhol chempionlik kamari uchun jang qilish imkoniyatini taqdim etadi»;

  • Shaxsiy tajriba va chaqiriq: «Men UFC'da atigi ikki yildan beri yuribman va menga bu imkoniyat nasib etdi. Asosiysi — oktagonda yorqin, esda qolarli jang ko‘rsatish va porlash kerak».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:27«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?Bugun, 23:23Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiBugun, 22:59Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiJeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiBugun, 22:56Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Bugun, 22:53Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiRomano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiBugun, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)