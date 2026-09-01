Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdi
UFC'ning yarimog‘ir vazn toifasida oktagonga chiqayotgan o‘zbekistonlik taniqli sportchi Bogdan Guskov MMA.Metaratings.ru nashriga bergan intervyusida Shanxaydagi turnirda Umar Nurmagomedovning Song Yadongga mag‘lub bo‘lishi haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
O‘zbekistonlik jangchi hamkasbining mag‘lubiyatidan afsusda ekanini bildirib, ushbu zarba Nurmagomedovni sindira olmasligini va u yanada kuchli bo‘lib qaytishini ta’kidladi.
«Cho‘qqida yigitlarimiz ko‘proq bo‘lishini istardim»: Guskovning e’tirofi
Bogdan Guskov mag‘lubiyat lahzasi va jangchining ruhiy holati borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:
Mag‘lubiyatdan afsus: «Umarning mag‘lubiyatidan chin dildan xafa bo‘ldim. Cho‘qqida bizning mintaqa yigitlari ko‘proq bo‘lishini juda istardim. U yerda Pyotr Yan bor, Umar ham aynan o‘sha cho‘qqi sari intilayotgan edi»;
Sinmas iroda va jamoa omili: «Ishonchim komilki, bu mag‘lubiyat Umarni yanada kuchli qiladi. Bu holat uni aslo sindira olmaydi. Jamoadoshlari va murabbiylari uning xayoliga keraksiz, salbiy fikrlar kelishiga yo‘l qo‘yishmaydi. Uning porloq kelajagi oldinda».
Diviziondagi holat va chempionlik sari yo‘l
Guskov yengil vazn (bantamweight) toifasidagi raqobat va unvonga erishish formulasini o‘z tajribasi orqali tushuntirib berdi:
Yaqqol yetakchilarning yo‘qligi: «Ularning divizioni shunday tuzilganki, unda mutlaq, yaqqol nomzodlar mavjud emas. Agar qatorasiga ikkita kuchli va yorqin g‘alabaga erishsang, tashkilot senga darhol chempionlik kamari uchun jang qilish imkoniyatini taqdim etadi»;
Shaxsiy tajriba va chaqiriq: «Men UFC'da atigi ikki yildan beri yuribman va menga bu imkoniyat nasib etdi. Asosiysi — oktagonda yorqin, esda qolarli jang ko‘rsatish va porlash kerak».
…