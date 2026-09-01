Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdi
Superog‘ir vazn toifasida jahon boksining eng kuchli namoyandalaridan biri Aleksandr Usik The Ring nashriga bergan bayonotida Londonda bo‘lib o‘tgan shov-shuvli chempionlik jangi yakunlariga izoh berdi.
Ukrainalik bokschi bo‘sh qoldirgan IBF jahon chempionlik kamari uchun kechgan to‘qnashuvda 34 yoshli xorvatiyalik Filip Xrgovich musobaqaning mutlaq favoriti sanalgan 21 yoshli britaniyalik Mozes Itaumani 9-raundda texnik nokautga uchratib, katta sensatsiya qayd etdi.
«Kuchliroq bo‘lib qayt»: Usikning ikkala bokschiga murojaati
Aleksandr Usik jang yakunlangach, g‘olib va mag‘lub tomonga quyidagi iliq hamda dalda beruvchi so‘zlarni yo‘lladi:
Yangi chempionga tabrik: «Tabriklayman, Filip, haqiqatan ham ajoyib va munosib g‘alaba bo‘ldi!»;
Yosh yulduzga dalda: «Mozes, bu hali hammasi emas. Ruhan tushkunlikka tushma, kuchliroq bo‘lib qaytishingga ishonaman. Faqat oldinga intilishda davom et — sening katta boksdagi yo‘ling endi boshlanmoqda!».
Oxirgi bo‘shatilgan kamar va Usik — Uaylder to‘qnashuvi
Og‘ir vazn sahnasidagi muhim o‘zgarishlar:
IBF kamari egasini topdi: Ushbu chempionlik kamari Aleksandr Usik joriy yilning iyun oyida rasman bo‘shatgan 3 ta yirik titul orasidagi oxirgi egasiz qolgan kamar edi;
Kelgusi reja — AQSHda Uaylder bilan jang: Aleksandr Usikning o‘zi faoliyatidagi navbatdagi superjangni 2027 yilning mart oyida AQSH arenalarida amerikalik nokautchi Deontey Uaylderga qarshi o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
…