200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi
Singapurda qimmatbaho tosh o‘g‘irlashga uringan xorijlik turist sud hukmi bilan qamoq jazosiga tortildi. U qariyb 200 ming dollarlik olmosni zargarlik do‘konidan sezdirmasdan olib chiqish maqsadida uni og‘ziga yashirgan.
Bu haqda The Straits Times xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 1 sentyabr kuni Singapur sudi chet ellik sayyohni juda yirik miqdordagi o‘g‘rilik sodir etgani uchun ikki yilu to‘rt oy muddatga ozodlikdan mahrum qilgan. G‘ayrioddiy jinoyat shahardagi eng nufuzli va hashamatli zargarlik do‘konlaridan birida yuz bergan.
Jinoyatchi do‘konga oddiy xaridor sifatida kirib, qimmatbaho taqinchoq xarid qilish niyati borligini ko‘rsatgan. Sotuvchi unga turli zargarlik buyumlarini namoyish qilayotgan paytda esa erkak xodimlarning e’tibori bir lahzaga chalg‘iganidan foydalangan.
U shu fursatdan unumli foydalanib, qiymati qariyb 200 ming dollar bo‘lgan olmosni yashirincha olgan va uni og‘ziga berkitgan. Shu tariqa qimmatbaho toshni do‘kondan olib chiqib ketishni rejalashtirgan.
Biroq uning rejasi uzoqqa bormadi. Do‘kon xodimlari olmos yo‘qolganini tezda aniqlab, gumonlanuvchini binodan chiqarib yubormaslik choralarini ko‘rgan. Ular politsiya yetib kelguniga qadar chiqish yo‘llarini nazorat ostiga olgan.
Qo‘lga olingan shaxs esa dastlab o‘z aybini tan olishdan bosh tortgan. Shunga qaramay, huquq-tartibot idoralari xodimlari unda qimmatbaho tosh bor-yo‘qligini aniqlash uchun gumonlanuvchini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazishga yuborgan.
Tekshiruv vaqtida olingan rentgen tasviri uning hazm qilish tizimida yot jism borligini ko‘rsatgan. Shu orqali politsiya gumonlanuvchi olmosni yashirganini aniqlagan.
Keyinchalik qimmatbaho tosh tabiiy yo‘l bilan chiqarib olingan. Shundan so‘ng jinoyatchi sud oldida o‘z qilmishiga iqror bo‘lgan.
Natijada Singapur sudi uning jinoyatiga huquqiy baho berib, ikki yilu to‘rt oylik qamoq jazosi tayinladi. Bu voqea qimmatbaho buyumni g‘ayrioddiy usulda yashirishga uringan o‘g‘rilik holatlaridan biri sifatida e’tiborni tortdi.
…