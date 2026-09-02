200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi

·43·Dunyo
200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi

Singapurda qimmatbaho tosh o‘g‘irlashga uringan xorijlik turist sud hukmi bilan qamoq jazosiga tortildi. U qariyb 200 ming dollarlik olmosni zargarlik do‘konidan sezdirmasdan olib chiqish maqsadida uni og‘ziga yashirgan.

Bu haqda The Straits Times xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 1 sentyabr kuni Singapur sudi chet ellik sayyohni juda yirik miqdordagi o‘g‘rilik sodir etgani uchun ikki yilu to‘rt oy muddatga ozodlikdan mahrum qilgan. G‘ayrioddiy jinoyat shahardagi eng nufuzli va hashamatli zargarlik do‘konlaridan birida yuz bergan.

Jinoyatchi do‘konga oddiy xaridor sifatida kirib, qimmatbaho taqinchoq xarid qilish niyati borligini ko‘rsatgan. Sotuvchi unga turli zargarlik buyumlarini namoyish qilayotgan paytda esa erkak xodimlarning e’tibori bir lahzaga chalg‘iganidan foydalangan.

U shu fursatdan unumli foydalanib, qiymati qariyb 200 ming dollar bo‘lgan olmosni yashirincha olgan va uni og‘ziga berkitgan. Shu tariqa qimmatbaho toshni do‘kondan olib chiqib ketishni rejalashtirgan.

Biroq uning rejasi uzoqqa bormadi. Do‘kon xodimlari olmos yo‘qolganini tezda aniqlab, gumonlanuvchini binodan chiqarib yubormaslik choralarini ko‘rgan. Ular politsiya yetib kelguniga qadar chiqish yo‘llarini nazorat ostiga olgan.

Qo‘lga olingan shaxs esa dastlab o‘z aybini tan olishdan bosh tortgan. Shunga qaramay, huquq-tartibot idoralari xodimlari unda qimmatbaho tosh bor-yo‘qligini aniqlash uchun gumonlanuvchini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazishga yuborgan.

Tekshiruv vaqtida olingan rentgen tasviri uning hazm qilish tizimida yot jism borligini ko‘rsatgan. Shu orqali politsiya gumonlanuvchi olmosni yashirganini aniqlagan.

Keyinchalik qimmatbaho tosh tabiiy yo‘l bilan chiqarib olingan. Shundan so‘ng jinoyatchi sud oldida o‘z qilmishiga iqror bo‘lgan.

Natijada Singapur sudi uning jinoyatiga huquqiy baho berib, ikki yilu to‘rt oylik qamoq jazosi tayinladi. Bu voqea qimmatbaho buyumni g‘ayrioddiy usulda yashirishga uringan o‘g‘rilik holatlaridan biri sifatida e’tiborni tortdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdiBugun, 09:54Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Kecha, 23:49«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariKecha, 23:44Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Kecha, 23:35Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Kecha, 23:11Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiKecha, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi