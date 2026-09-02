Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdi

·36·Texno
Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdi

Limnology and Oceanography jurnalida eʼlon qilingan ilmiy sharhga koʻra, dunyo okeanlari, koʻllar va daryolarda erigan kislorod miqdorining kamayishi — deoksigenatsiya jarayoni xavfli darajaga yaqinlashmoqda. Mutaxassislar ushbu ekologik muammoni sayyoramizning mavjud 9 ta asosiy chegaralariga oʻninchi global chegara sifatida qoʻshishni taklif qilmoqda. Hozirgi surʼatlar davom etsa, uning oqibatlari hozirgi avlod hayotiyoq qaytarib boʻlmas tus olishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mualliflar kislorod yoʻqotilishining boshqa global jarayonlar bilan bogʻliqligini oʻrganib chiqdi. Jumladan, iqlim oʻzgarishi, biosferaning buzilishi, ozuqa moddalari aylanishi va okeanlarning kislotalanishi bu muammoni yanada kuchaytirmoqda. Sanoat davridan beri okeanlar antropogen issiqxona gazlari chiqindilari natijasida hosil boʻlgan ortiqcha issiqlikning 90 foizdan ortigʻini yutgan va bu suvda kislorod eruvchanligini keskin pasaytirgan.

Kislorod tanqisligi va uning oqibatlari

Tadqiqotda keltirilishicha, erigan kislorod miqdorining kamayishiga nafaqat haroratning koʻtarilishi, balki qishloq xoʻjaligi hamda sanoatdan kelib chiqadigan azot va fosfor bilan ifloslanish ham sabab boʻlmoqda. Ozuqa moddalarining ortiqcha miqdori suvoʻtlarining jadal oʻsishini ragʻbatlantiradi, ularning parchalanishi esa mikroorganizmlar tomonidan erigan kislorodning koʻplab sarflanishiga olib keladi. Bu jarayon oʻz navbatida zaharli birikmalar va kuchli issiqxona gazi boʻlgan atrof-muhitni buzuvchi moddalar hosil boʻlishini kuchaytiradi.

Suv ekotizimlaridagi kislorod tanqisligi tirik organizmlarga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Zooplankton va mollyuskalardan tortib baliqlar hamda marjonlargacha boʻlgan barcha darajadagi dengiz jonzotlarining oʻsishi, koʻpayishi va omon qolishi xavf ostida qolmoqda. Mutaxassislar kislorodning kamayishi biologik uglerod nasosining ishlashini oʻzgartirib yuborishini, bu esa butun dengiz ekotizimiga salbiy taʼsir koʻrsatishini taʼkidlaydi.

Uzoq muddatli xavflar va kelgusidagi rejalar

Olimlarning fikricha, suv tizimlari juda uzoq «xotiraga» ega. Hatto karbonat angidrid chiqindilari toʻxtatilgan taqdirda ham, allaqachon toʻplangan issiqlik va sekin aylanma suvlar tufayli okeandagi kislorod yoʻqotilishi yana yuzlab yillar davom etishi mumkin. Agar yuqori darajadagi issiqxona gazlari chiqindilari saqlanib qolsa, asr oxiriga kelib pastki qatlamlardagi deoksigenatsiya tezligi uch baravarga oshishi kutilmoqda.

Olimlar deoksigenatsiyani shunchaki suv sifatining mahalliy muammosi sifatida emas, balki butun yer tizimining ishlashiga taʼsir qiluvchi global jarayon sifatida koʻrib chiqishni talab qilmoqda. Kelgusidagi ustuvor vazifalar qatoriga dengiz va chuchuk suvlarda kislorod monitoringini kengaytirish, bashorat modellarini takomillashtirish hamda organizmlarning fiziologik barqarorligini chuqur oʻrganish kiradi.

EkologiyaOkeanKislorodIlmiy tadqiqotIqlim oʻzgarishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiBugun, 08:22Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaXiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaBugun, 05:56Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiApple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiBugun, 04:56Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi