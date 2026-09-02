Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...

·25·Foydali
Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...

Ko‘pchilik katta yutuqlarga erishish uchun keskin burilishlar kerak deb o‘ylaydi. Aslida esa kun davomida bajariladigan oddiy va tizimli amallar insonning salomatligi, ongi va hissiy holatini mutlaqo yangi darajaga olib chiqadi.

Tonggi intizom va ruhiy muvozanat

Kunni to‘g‘ri boshlash va ichki holatni nazorat qilishning eng samarali usullari:

  • Vaqtli uyg‘onish — kun xo‘jayiniga aylanish: Tongni barvaqt qarshi olish insonga shoshmasdan o‘ziga vaqt ajratish imkonini beradi. Bu rejalarni xotirjam tuzish, muhim maqsadlarga diqqatni jamlash va kunlik mahsuldorlikni bir necha barobar oshirishning asosiy omilidir;

  • Kundalik yuritish — hissiy yengillik: Miyadagi o‘y-xayollarni qog‘ozga tushirish ichki stressni bartaraf etadi. Kun davomida nimalar yuz bergani, ertangi rejalar, minnatdorlik hissi va sizni bezovta qilayotgan tashvishlarni yozib borish fikrlarni tartibga soladi;

  • Har kuni sukut saqlash — onglilik amaliyoti: Kuniga bir necha daqiqa qorong‘ulik va to‘liq sukutda tinch o‘tirish (meditatsiya va mayndfulness) miyaga dam beradi. Bu amaliyot insonni «hozir va shu yerda» yashashga o‘rgatib, xayollar tarqoqligini yo‘qotadi.

Tafakkurni charxlash va bilimga sarmoya

Intellektual o‘sish va xotirani mustahkamlash yo‘llari:

  • Yangi narsalarni o‘rganish uchun 30 daqiqa: Har kuni atigi yarim soatni intellektual rivojlanishga ajratish baxtli hayot poydevori hisoblanadi. Foydali podkastlar, sara san’at asarlari, mazmunli filmlarni tomosha qilish va shaxsiy kontent yaratish ijodiy salohiyatni ochadi;

  • Kundalik mutolaa — mustahkam ishonch garovi: Har kuni kitob o‘qish diqqatni bir nuqtaga jamlash qobiliyatini oshiradi, dunyoqarash va bilim saviyasini (eruditsiya) kengaytiradi hamda insonning o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchini yuksaltiradi.

Tana salomatligi, uyqu va tabiat bilan uyg‘unlik

Jismoniy quvvatni tiklash va hissiy to‘liqlikka erishish shartlari:

  • Kunlik jismoniy faollik: Harakat — hayot manbai. Muntazam mashqlar nafaqat tanani baquvvat qilib, jismoniy energiyani oshiradi, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhiy salomatlik va kayfiyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;

  • Sifatli va to‘g‘ri uyqu: Sog‘lom uyqu inson organizmining barcha tizimlari ishini belgilaydi. Uyquga yotishdan 1 soat oldin gadjetlarni o‘chirish, qulay o‘rin-joy hozirlash va yotoqxonani muntazam shamollatib turish to‘liq tiklanish uchun muhim;

  • Tabiat qo‘ynidagi sayr: Ochiq havoda va daraxtzorlarda sayr qilish tana immunitetini mustahkamlaydi. Tabiat bilan muloqot ma’naviy quvvat bag‘ishlab, insonda baxt gormonlari ishlab chiqarilishini faollashtiradi va kayfiyatni ko‘taradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 ta oltin qoida: Ruhiyat, vaqt va ortiqcha yuklardan qanday qutulish mumkin?30 ta oltin qoida: Ruhiyat, vaqt va ortiqcha yuklardan qanday qutulish mumkin?Bugun, 08:57Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!31.08, 17:35Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuliSoxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuli31.08, 10:52Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...29.08, 08:42Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatHayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odat28.08, 20:12Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?28.08, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?
Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi