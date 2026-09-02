Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdi

·0·Sport
Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdi

Kataloniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer oynasining so‘nggi pallasida «La Masiya» akademiyasi tarbiyalanuvchilari bo‘yicha muhim qarorlarni qabul qildi. Klub matbuot xizmatining rasmiy xabariga ko‘ra, ikki nafar istiqbolli futbolchi faoliyatini xorij chempionatlarida davom ettiradi.

Himoyachi Alvaro Kortes Belgiyaning «Antverpen» klubiga to‘liq transfer qilingan bo‘lsa, yosh hujumkor yarimhimoyachi Toni Fernandes Italiyaning «Venetsiya» jamoasiga ijaraga berildi.

Alvaro Kortes «Antverpen»da: Bitim shartlari va statistika

Belgiya klubi bilan erishilgan kelishuv tafsilotlari:

  • «Barsa» foydasi: Kataloniyaliklar 21 yoshli markaziy himoyachining to‘liq transferiga rozilik berdi, biroq uning kelajakdagi ehtimoliy sotuvidan ma’lum bir foiz olish huquqini o‘z nazoratida saqlab qoldi;

  • O‘yin amaliyoti: Kortes o‘tgan mavsumda «Barselona»ning asosiy tarkibida 1 ta rasmiy o‘yinda maydonga tushgan;

  • «Barselona B»dagi yetakchilik: Yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsum davomida himoyachi zaxira jamoasi («Barselona Atletik») libosida 27 ta bahsda qatnashib, himoyachi bo‘lishiga qaramay 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ygan.

Toni Fernandes Italiyaga yo‘l oldi: Qayta sotib olish bandi

18 yoshli iqtidorning «Venetsiya»ga o‘tishi va klubning ehtiyot choralari:

  • Ijara va nazorat: «Barselona» rahbariyati Toni Fernandesni Italiya chempionatiga ijara asosida qo‘yib yubordi. Shu bilan birga, shartnomaga futbolchini istalgan vaqtda qayta sotib olish huquqi (buy-back) hamda kelgusidagi har qanday transferidan ulush olish bandi qat’iy ravishda kiritildi;

  • Iqtidor darajasi: 18 yoshli vinger ham La Liga doirasida asosiy jamoada debyut qilishga (1 ta o‘yin) ulgurgan edi;

  • Rezervdagi samaradorlik: Fernandes «Barsa B» safida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 3 ta assist amalga oshirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiRasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 08:38Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Bugun, 08:22Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiManchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiBugun, 02:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi