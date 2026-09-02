Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdi
Kataloniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer oynasining so‘nggi pallasida «La Masiya» akademiyasi tarbiyalanuvchilari bo‘yicha muhim qarorlarni qabul qildi. Klub matbuot xizmatining rasmiy xabariga ko‘ra, ikki nafar istiqbolli futbolchi faoliyatini xorij chempionatlarida davom ettiradi.
Himoyachi Alvaro Kortes Belgiyaning «Antverpen» klubiga to‘liq transfer qilingan bo‘lsa, yosh hujumkor yarimhimoyachi Toni Fernandes Italiyaning «Venetsiya» jamoasiga ijaraga berildi.
Alvaro Kortes «Antverpen»da: Bitim shartlari va statistika
Belgiya klubi bilan erishilgan kelishuv tafsilotlari:
«Barsa» foydasi: Kataloniyaliklar 21 yoshli markaziy himoyachining to‘liq transferiga rozilik berdi, biroq uning kelajakdagi ehtimoliy sotuvidan ma’lum bir foiz olish huquqini o‘z nazoratida saqlab qoldi;
O‘yin amaliyoti: Kortes o‘tgan mavsumda «Barselona»ning asosiy tarkibida 1 ta rasmiy o‘yinda maydonga tushgan;
«Barselona B»dagi yetakchilik: Yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsum davomida himoyachi zaxira jamoasi («Barselona Atletik») libosida 27 ta bahsda qatnashib, himoyachi bo‘lishiga qaramay 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ygan.
Toni Fernandes Italiyaga yo‘l oldi: Qayta sotib olish bandi
18 yoshli iqtidorning «Venetsiya»ga o‘tishi va klubning ehtiyot choralari:
Ijara va nazorat: «Barselona» rahbariyati Toni Fernandesni Italiya chempionatiga ijara asosida qo‘yib yubordi. Shu bilan birga, shartnomaga futbolchini istalgan vaqtda qayta sotib olish huquqi (buy-back) hamda kelgusidagi har qanday transferidan ulush olish bandi qat’iy ravishda kiritildi;
Iqtidor darajasi: 18 yoshli vinger ham La Liga doirasida asosiy jamoada debyut qilishga (1 ta o‘yin) ulgurgan edi;
Rezervdagi samaradorlik: Fernandes «Barsa B» safida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 3 ta assist amalga oshirdi.
…