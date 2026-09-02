Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?
Kataloniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer davri yakunida o‘z yarimhimoya chizig‘idagi navbatdagi muhim o‘zgarishni amalga oshirdi. Klub akademiyasi sanalgan «La Masiya» maktabi yetakchilaridan biri Mark Kasado faoliyatini La-Korunya shahri sharafini himoya qiluvchi klub safida davom ettiradigan bo‘ldi.
22 yoshli ispaniyalik futbolchi yangi jamoasida bir mavsum davomida ijara asosida to‘p suradi.
€30 mlnlik opsiya va shartnoma shartlari
Klublar o‘rtasida tuzilgan rasmiy bitimning moliyaviy jihatlari:
Sotib olish huquqi: Ijara shartnomasiga ko‘ra, La-Korunya klubi mavsum yakunlangach futbolchini 30 million yevro evaziga to‘liq sotib olish huquqiga ega bo‘ladi;
«Barselona» bilan amaldagi bitim: Yarimhimoyachining kataloniyaliklar bilan tuzgan asosiy mehnat shartnomasi 2028 yilning yozigacha mo‘ljallangan;
Bozor qiymati: Nufuzli Transfermarkt portali ispaniyalik iqtidorning hozirgi transfer bahosini 18 million yevro deb qayd etgan.
Kasadoning «Barsa»dagi ko‘rsatkichlari va o‘sish nuqtasi
Yosh yarimhimoyachining asosiy tarkibdagi o‘rni:
Mavsumdagi barqarorlik: Mark Kasado yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsumda «ko‘k-anorranglilar»ning asosiy jamoasi tarkibida barcha musobaqalarda jami 34 ta uchrashuvda maydonga tushdi va o‘z hisobiga 1 ta golli uzatmani yozdirib qo‘ydi;
Muntazam o‘yin amaliyoti maqsadi: Maydon markazidagi yuqori ichki raqobat sababli, «Barselona» rahbariyati futbolchining har hafta to‘liq 90 daqiqa o‘ynashi va yetakchilik ruhini mustahkamlashi uchun uni ijaraga berishni ma’qul topdi.
…