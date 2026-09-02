Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?

·42·Sport
Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?

Kataloniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer davri yakunida o‘z yarimhimoya chizig‘idagi navbatdagi muhim o‘zgarishni amalga oshirdi. Klub akademiyasi sanalgan «La Masiya» maktabi yetakchilaridan biri Mark Kasado faoliyatini La-Korunya shahri sharafini himoya qiluvchi klub safida davom ettiradigan bo‘ldi.

22 yoshli ispaniyalik futbolchi yangi jamoasida bir mavsum davomida ijara asosida to‘p suradi.

€30 mlnlik opsiya va shartnoma shartlari

Klublar o‘rtasida tuzilgan rasmiy bitimning moliyaviy jihatlari:

  • Sotib olish huquqi: Ijara shartnomasiga ko‘ra, La-Korunya klubi mavsum yakunlangach futbolchini 30 million yevro evaziga to‘liq sotib olish huquqiga ega bo‘ladi;

  • «Barselona» bilan amaldagi bitim: Yarimhimoyachining kataloniyaliklar bilan tuzgan asosiy mehnat shartnomasi 2028 yilning yozigacha mo‘ljallangan;

  • Bozor qiymati: Nufuzli Transfermarkt portali ispaniyalik iqtidorning hozirgi transfer bahosini 18 million yevro deb qayd etgan.

Kasadoning «Barsa»dagi ko‘rsatkichlari va o‘sish nuqtasi

Yosh yarimhimoyachining asosiy tarkibdagi o‘rni:

  • Mavsumdagi barqarorlik: Mark Kasado yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsumda «ko‘k-anorranglilar»ning asosiy jamoasi tarkibida barcha musobaqalarda jami 34 ta uchrashuvda maydonga tushdi va o‘z hisobiga 1 ta golli uzatmani yozdirib qo‘ydi;

  • Muntazam o‘yin amaliyoti maqsadi: Maydon markazidagi yuqori ichki raqobat sababli, «Barselona» rahbariyati futbolchining har hafta to‘liq 90 daqiqa o‘ynashi va yetakchilik ruhini mustahkamlashi uchun uni ijaraga berishni ma’qul topdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!Bugun, 09:07Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiRasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiBugun, 08:42Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiRasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 08:38Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi