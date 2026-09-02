Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildi

·0·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildi

Koremaning texnologiya giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustidagi ishlarini davom ettirmoqda. ixbt.com nashrining Xitoy regulyatori 3C maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, Galaxy S27 hamda Galaxy S27+ modellariga oid dastlabki texnik tafsilotlar, jumladan, ularning quvvatlash tezligi maʼlum boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar soʻnggi yillarda flagman qurilmalar evolyutsiyasini kuzatib kelayotgan foydalanuvchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sertifikatsiya maʼlumotlariga koʻra, SM-S9520 raqamli Samsung Galaxy S27 smartfoni standart versiya sifatida 27 W gacha boʻlgan quvvatlash tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Oʻz navbatida, SM-S9560 raqamiga ega Galaxy S27+ modeli 45 W quvvat olish imkoniyatiga ega boʻlishi koʻrsatilgan. Biroq, har ikkala gadjet toʻplamida ham tarmoq adapteri taqdim etilmasligi aniq boʻldi.

Quvvatlash tezligidagi turgʻunlik

Eʼtiborli jihati shundaki, oddiy versiyadagi Galaxy S flagmanlarining tezkor quvvatlanish koʻrsatkichi yillar davomida deyarli oʻzgarmay qolmoqda. Mutaxassislar taʼkidlashicha, 2020 yilda taqdim etilgan Galaxy S20 modeli ham 25 W quvvatni qoʻllab-quvvatlagan edi. Oradan shuncha vaqt oʻtib ham ushbu koʻrsatkich deyarli oʻzgarmagani texnologiya ixlosmandlarida savollar tugʻdirmoqda.

Xuddi shunday holat Plus modellariga ham taalluqlidir. Galaxy S22+ chiqqan 2022 yildan buyon ushbu turkumdagi qurilmalar 45 W quvvatlash tezligi bilan taʼminlanib kelinmoqda. Demak, Galaxy S27+ modeli ham ushbu anʼanani saqlab qolgan holda ketma-ket beshinchi yil davomida aynan shu koʻrsatkich bilan cheklanishi kutilmoqda.

Taqvimdagi oʻzgarishlar va yangi modellar

Qurilmalarning 3C bazasida paydo boʻlish vaqti ham muhim tahliliy maʼlumotlarni beradi. Masalan, Galaxy S25 avvalroq sentabr oyida sertifikatsiyadan oʻtgan boʻlsa, Galaxy S26 faqatgina yanvar oyida roʻyxatga olinib, martda eʼlon qilingan edi. Galaxy S27 va S27+ modellarining sentaberdayoq bazada koʻrinish berishi Samsung kompaniyasi yana avvalgi taqvim grafigiga qaytishi mumkinligini anglatadi.

Hozirgi prognozlarga koʻra, yangi seriyaning rasmiy taqdimoti 2027 yilning yanvar oyida boʻlib oʻtishi ehtimoli yuqori, garchi kompaniya hali rasmiy muddatlarni oshkor etmagan boʻlsa ham. Shuningdek, boʻlajak qatorda S27+ va S27 Ultra modellari orasidagi boʻshliqni toʻldiruvchi Galaxy S27 Pro talqini ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Qolgan modellar sertifikati ham yaqin oylarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiBugun, 08:22Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaXiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaBugun, 05:56Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiApple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiBugun, 04:56Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi