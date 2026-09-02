Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildi
Koremaning texnologiya giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustidagi ishlarini davom ettirmoqda. ixbt.com nashrining Xitoy regulyatori 3C maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, Galaxy S27 hamda Galaxy S27+ modellariga oid dastlabki texnik tafsilotlar, jumladan, ularning quvvatlash tezligi maʼlum boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar soʻnggi yillarda flagman qurilmalar evolyutsiyasini kuzatib kelayotgan foydalanuvchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sertifikatsiya maʼlumotlariga koʻra, SM-S9520 raqamli Samsung Galaxy S27 smartfoni standart versiya sifatida 27 W gacha boʻlgan quvvatlash tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Oʻz navbatida, SM-S9560 raqamiga ega Galaxy S27+ modeli 45 W quvvat olish imkoniyatiga ega boʻlishi koʻrsatilgan. Biroq, har ikkala gadjet toʻplamida ham tarmoq adapteri taqdim etilmasligi aniq boʻldi.
Quvvatlash tezligidagi turgʻunlikEʼtiborli jihati shundaki, oddiy versiyadagi Galaxy S flagmanlarining tezkor quvvatlanish koʻrsatkichi yillar davomida deyarli oʻzgarmay qolmoqda. Mutaxassislar taʼkidlashicha, 2020 yilda taqdim etilgan Galaxy S20 modeli ham 25 W quvvatni qoʻllab-quvvatlagan edi. Oradan shuncha vaqt oʻtib ham ushbu koʻrsatkich deyarli oʻzgarmagani texnologiya ixlosmandlarida savollar tugʻdirmoqda.
Xuddi shunday holat Plus modellariga ham taalluqlidir. Galaxy S22+ chiqqan 2022 yildan buyon ushbu turkumdagi qurilmalar 45 W quvvatlash tezligi bilan taʼminlanib kelinmoqda. Demak, Galaxy S27+ modeli ham ushbu anʼanani saqlab qolgan holda ketma-ket beshinchi yil davomida aynan shu koʻrsatkich bilan cheklanishi kutilmoqda.
Taqvimdagi oʻzgarishlar va yangi modellarQurilmalarning 3C bazasida paydo boʻlish vaqti ham muhim tahliliy maʼlumotlarni beradi. Masalan, Galaxy S25 avvalroq sentabr oyida sertifikatsiyadan oʻtgan boʻlsa, Galaxy S26 faqatgina yanvar oyida roʻyxatga olinib, martda eʼlon qilingan edi. Galaxy S27 va S27+ modellarining sentaberdayoq bazada koʻrinish berishi Samsung kompaniyasi yana avvalgi taqvim grafigiga qaytishi mumkinligini anglatadi.
Hozirgi prognozlarga koʻra, yangi seriyaning rasmiy taqdimoti 2027 yilning yanvar oyida boʻlib oʻtishi ehtimoli yuqori, garchi kompaniya hali rasmiy muddatlarni oshkor etmagan boʻlsa ham. Shuningdek, boʻlajak qatorda S27+ va S27 Ultra modellari orasidagi boʻshliqni toʻldiruvchi Galaxy S27 Pro talqini ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Qolgan modellar sertifikati ham yaqin oylarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…