Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)

·54·Jamiyat
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)

Bugun, 2 sentyabr — O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov vafot etgan sana. Shu munosabat bilan uning hayotining dastlabki davri — bolalik va o‘smirlik yillari haqida hikoya qiluvchi film yana bir bor e’tibor markaziga chiqmoqda.

Filmda Islom Karimovning keyinchalik davlat rahbari sifatidagi faoliyatidan oldingi hayotiga nazar tashlanadi. Uning bolalik va o‘smirlik davri bilan bog‘liq lavhalar orqali tomoshabinga tarixiy shaxsning hayot yo‘lining dastlabki bosqichlari haqida tasavvur berishga harakat qilinadi.

Islom Karimov qachon va qayerda tug‘ilgan?

Islom Karimov 1938 yil 30 yanvar kuni Samarqand shahrida tavallud topgan.

Uning hayoti keyinchalik O‘zbekiston tarixi bilan chambarchas bog‘landi. Mamlakat mustaqillikka erishganidan so‘ng Islom Karimov davlatning birinchi rahbari sifatida faoliyat yuritdi.

Uning shaxsi va siyosiy faoliyati haqida ko‘plab materiallar tayyorlangan bo‘lsa-da, bolalik va o‘smirlik yillari ham uning hayot yo‘lini tushunishda muhim davrlardan biri hisoblanadi.

Film nimasi bilan qiziq?

Bolalik davri haqidagi filmning asosiy jihati — tomoshabinga Islom Karimovning davlat rahbari sifatidagi faoliyatidan ancha oldingi hayotini ko‘rsatishidir.

Film orqali:

  • uning bolalik yillari;

  • o‘smirlik davri;

  • tug‘ilib o‘sgan muhiti;

  • hayotining dastlabki bosqichlari

haqida tasavvur olish mumkin.

Tarixda katta iz qoldirgan shaxslarning hayot yo‘lini anglashda ularning bolalik va yoshlik davri ham alohida ahamiyatga ega.

Islom Karimovning hayotida 2 sentyabr sanasi

Islom Karimov 2016 yil 2 sentyabr kuni Toshkent shahrida vafot etgan.

Shu bois 2 sentyabr O‘zbekiston tarixida uning nomi bilan bog‘liq muhim sanalardan biri sifatida esga olinadi.

Uning hayotiga bag‘ishlangan film va hujjatli materiallar esa tarixiy davr, shaxsning hayot yo‘li hamda uning faoliyati haqida tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

Oradan yillar o‘tsa-da, uning hayotiga qiziqish saqlanmoqda

Islom Karimovning bolalik va o‘smirlik yillariga bag‘ishlangan film bugungi sana munosabati bilan yana dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

1938 yilda Samarqandda tug‘ilgan Islom Karimov 2016 yilda Toshkentda vafot etdi. Uning hayot yo‘li esa mustaqil O‘zbekiston tarixining eng muhim davrlari bilan bog‘liq bo‘lib qoldi.

Quyidagi film Islom Karimovning davlat rahbari sifatidagi faoliyatidan ko‘ra, uning bolalik va o‘smirlik yillariga nazar tashlashi bilan e’tiborli.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Kecha, 19:09«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandiKecha, 15:04Chiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiChiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiKecha, 09:26Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Kecha, 08:15Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiPrezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildi31.08, 16:093 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda31.08, 06:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi