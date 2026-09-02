Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Bugun, 2 sentyabr — O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov vafot etgan sana. Shu munosabat bilan uning hayotining dastlabki davri — bolalik va o‘smirlik yillari haqida hikoya qiluvchi film yana bir bor e’tibor markaziga chiqmoqda.
Filmda Islom Karimovning keyinchalik davlat rahbari sifatidagi faoliyatidan oldingi hayotiga nazar tashlanadi. Uning bolalik va o‘smirlik davri bilan bog‘liq lavhalar orqali tomoshabinga tarixiy shaxsning hayot yo‘lining dastlabki bosqichlari haqida tasavvur berishga harakat qilinadi.
Islom Karimov qachon va qayerda tug‘ilgan?
Islom Karimov 1938 yil 30 yanvar kuni Samarqand shahrida tavallud topgan.
Uning hayoti keyinchalik O‘zbekiston tarixi bilan chambarchas bog‘landi. Mamlakat mustaqillikka erishganidan so‘ng Islom Karimov davlatning birinchi rahbari sifatida faoliyat yuritdi.
Uning shaxsi va siyosiy faoliyati haqida ko‘plab materiallar tayyorlangan bo‘lsa-da, bolalik va o‘smirlik yillari ham uning hayot yo‘lini tushunishda muhim davrlardan biri hisoblanadi.
Film nimasi bilan qiziq?
Bolalik davri haqidagi filmning asosiy jihati — tomoshabinga Islom Karimovning davlat rahbari sifatidagi faoliyatidan ancha oldingi hayotini ko‘rsatishidir.
Film orqali:
uning bolalik yillari;
o‘smirlik davri;
tug‘ilib o‘sgan muhiti;
hayotining dastlabki bosqichlari
haqida tasavvur olish mumkin.
Tarixda katta iz qoldirgan shaxslarning hayot yo‘lini anglashda ularning bolalik va yoshlik davri ham alohida ahamiyatga ega.
Islom Karimovning hayotida 2 sentyabr sanasi
Islom Karimov 2016 yil 2 sentyabr kuni Toshkent shahrida vafot etgan.
Shu bois 2 sentyabr O‘zbekiston tarixida uning nomi bilan bog‘liq muhim sanalardan biri sifatida esga olinadi.
Uning hayotiga bag‘ishlangan film va hujjatli materiallar esa tarixiy davr, shaxsning hayot yo‘li hamda uning faoliyati haqida tasavvur hosil qilish imkonini beradi.
Oradan yillar o‘tsa-da, uning hayotiga qiziqish saqlanmoqda
Islom Karimovning bolalik va o‘smirlik yillariga bag‘ishlangan film bugungi sana munosabati bilan yana dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.
1938 yilda Samarqandda tug‘ilgan Islom Karimov 2016 yilda Toshkentda vafot etdi. Uning hayot yo‘li esa mustaqil O‘zbekiston tarixining eng muhim davrlari bilan bog‘liq bo‘lib qoldi.
Quyidagi film Islom Karimovning davlat rahbari sifatidagi faoliyatidan ko‘ra, uning bolalik va o‘smirlik yillariga nazar tashlashi bilan e’tiborli.
…