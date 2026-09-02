Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!

·33·Sport
Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!

Madridning «Real» klubi bilan Yevropa va Ispaniya futbolida barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni yutib olgan Daniel Sebalos faoliyatida muhim va ramziy burilish yasadi. 30 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi «Qirollik klubi» bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent maqomida o‘zi tarbiya topgan Sevilyaning «Real Betis» klubi safiga rasman qaytdi.

Sebalos andalusiyaliklar bilan 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘ydi.

«Betis»ga qaytish: Bolalik orzusi va yangi davr

Futbolchining «Betis»dagi o‘tmishi va yangi kelishuvi tafsilotlari:

  • Qadrdon maktab: Sebalos 2014–2017 yillarda «Betis»ning asosiy jamoasi sharafini himoya qilgan va klub bilan birga Segunda g‘olibligini qo‘lga kiritib, La Ligaga yo‘llanma olgan edi;

  • Erkin agent maqomi: 30 yoshli pleymeyker Sevilya klubiga tekinga (transfer pulisiz) o‘tdi va klubning kelgusi uch yillik markaziy figurasiga aylanishi kutilmoqda.

«Real»dagi 16 ta titul: Daniel qanday meros qoldirdi?

Sebalos 2017 yildan 2026 yilga qadar «Real Madrid» sharafini himoya qilib, jami 215 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi va o‘z hisobiga 16 ta sovrin yozdirib qo‘ydi:

  • 3 marta — UYEFA Chempionlar ligasi g‘olibi;

  • 3 marta — Klublar o‘rtasidagi jahon chempioni;

  • 2 marta — UYEFA Superkubogi sohibi;

  • 2 marta — Ispaniya La Ligasi chempioni;

  • 1 marta — Ispaniya Qirol kubogi sohibi;

  • 3 marta — Ispaniya Superkubogi g‘olibi;

  • 1 marta — FIFA Qit’alararo kubogi sohibi.

Bundan tashqari, u Londonning «Arsenal» klubida ijara asosida to‘p surgan davrida Angliya kubogi va Angliya Superkubogida ham g‘alaba qozongan.

Terma jamoalardagi faoliyati

Ispaniya milliy jamoasi va yoshlar toifasidagi ko‘rsatkichlari:

  • Asosiy terma jamoa: Sebalos 2018–2023 yillar davomida «Qizil furiya» libosida 13 ta o‘yinda ishtirok etib, 1 ta gol va 2 ta golli uzatma muallifiga aylangan;

  • Yoshlar o‘rtasidagi Yevropa chempionliklari: U milliy jamoa bilan katta sovrin yutmagan bo‘lsa-da, Ispaniyaning U19 (2015 yil) va U21 (2019 yil) terma jamoalari safida qit’a chempioni sifatida oltin medallarni qo‘lga kiritgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Bugun, 09:18Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiRasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiBugun, 08:42Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiRasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 08:38Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi