Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!
Madridning «Real» klubi bilan Yevropa va Ispaniya futbolida barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni yutib olgan Daniel Sebalos faoliyatida muhim va ramziy burilish yasadi. 30 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi «Qirollik klubi» bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent maqomida o‘zi tarbiya topgan Sevilyaning «Real Betis» klubi safiga rasman qaytdi.
Sebalos andalusiyaliklar bilan 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘ydi.
«Betis»ga qaytish: Bolalik orzusi va yangi davr
Futbolchining «Betis»dagi o‘tmishi va yangi kelishuvi tafsilotlari:
Qadrdon maktab: Sebalos 2014–2017 yillarda «Betis»ning asosiy jamoasi sharafini himoya qilgan va klub bilan birga Segunda g‘olibligini qo‘lga kiritib, La Ligaga yo‘llanma olgan edi;
Erkin agent maqomi: 30 yoshli pleymeyker Sevilya klubiga tekinga (transfer pulisiz) o‘tdi va klubning kelgusi uch yillik markaziy figurasiga aylanishi kutilmoqda.
«Real»dagi 16 ta titul: Daniel qanday meros qoldirdi?
Sebalos 2017 yildan 2026 yilga qadar «Real Madrid» sharafini himoya qilib, jami 215 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi va o‘z hisobiga 16 ta sovrin yozdirib qo‘ydi:
3 marta — UYEFA Chempionlar ligasi g‘olibi;
3 marta — Klublar o‘rtasidagi jahon chempioni;
2 marta — UYEFA Superkubogi sohibi;
2 marta — Ispaniya La Ligasi chempioni;
1 marta — Ispaniya Qirol kubogi sohibi;
3 marta — Ispaniya Superkubogi g‘olibi;
1 marta — FIFA Qit’alararo kubogi sohibi.
Bundan tashqari, u Londonning «Arsenal» klubida ijara asosida to‘p surgan davrida Angliya kubogi va Angliya Superkubogida ham g‘alaba qozongan.
Terma jamoalardagi faoliyati
Ispaniya milliy jamoasi va yoshlar toifasidagi ko‘rsatkichlari:
Asosiy terma jamoa: Sebalos 2018–2023 yillar davomida «Qizil furiya» libosida 13 ta o‘yinda ishtirok etib, 1 ta gol va 2 ta golli uzatma muallifiga aylangan;
Yoshlar o‘rtasidagi Yevropa chempionliklari: U milliy jamoa bilan katta sovrin yutmagan bo‘lsa-da, Ispaniyaning U19 (2015 yil) va U21 (2019 yil) terma jamoalari safida qit’a chempioni sifatida oltin medallarni qo‘lga kiritgan.
…