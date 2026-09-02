AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildi
Mashhur AnTuTu benchmark platformasi 2026-yilning avgust oyi yakunlariga koʻra, eng yuqori unumdorlikka ega Android-smartfonlarning subflagman darajasidagi yangi reytingini taqdim etdi. Ushbu roʻyxat mobil texnologiyalar bozoridagi joriy tendentsiyalarni hamda protsessorlar oʻrtasidagi raqobatni yaqqol namoyish etib berishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan oy yakunlari boʻyicha birinchi oʻrinni Honor 600 Pro modeli egalladi. Xitoy bozori uchun moʻljallangan ushbu versiya taʼsirchan 2 187 704 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi va oʻz sinfida mutlaq yetakchiga aylandi.
MediaTek protsessorlarining ustunligiQayd etilishicha, reytingdagi Honor 600 Pro modeli zamonaviy MediaTek Dimensity 8550 Elite platformasida ishlaydi. Qizigʻi shundaki, ushbu smartofonning global bozarga moʻljallangan varianti boshqa protsessor — Snapdragon 8 Elite asosida qurilgan boʻlib, bu hududiy farqlarni koʻrsatadi.
Ikkinchi pogʻonani Oppo Reno 16 egalladi. Dimensity 8550 Super chipi bilan jihozlangan mazkur qurilma 2 145 230 ball toʻpladi. Kuchli uchlikni esa 2 132 203 ball natijani qayd etgan Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super) yakunlab berdi.
Test natijalari va texnik tahlilMutaxassislarning eʼtibor qaratishicha, avgust oyidagi subflagmanlar reytingining butun oʻntaligi toʻliqligicha MediaTek protsessorlaridan foydalanadigan qurilmalardan iborat boʻldi. Bu holat shu oyda eʼlon qilingan eng kuchli flagmanlar reytingidan keskin farq qiladi, chunki flagmanlar toʻliq Qualcomm SoC bazasida tuzilgan edi.
Mazkur maʼlumotlar Xitoy hududida joriy yilning 1-avgustidan 31-avgustigacha boʻlgan davrda AnTuTu V11 yordamida toʻplandi. Shuni ham inobatga olish kerakki, reyting har bir qurilmaning eng yuqori koʻrsatkichini emas, balki oʻrtacha natijasini hisobga oladi, shu bois ayrim smartfonlar alohida testlarda bundan ham yuqoriroq natija koʻrsatishi mumkin.
…