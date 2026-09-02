AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildi

·34·Texno
AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildi

Mashhur AnTuTu benchmark platformasi 2026-yilning avgust oyi yakunlariga koʻra, eng yuqori unumdorlikka ega Android-smartfonlarning subflagman darajasidagi yangi reytingini taqdim etdi. Ushbu roʻyxat mobil texnologiyalar bozoridagi joriy tendentsiyalarni hamda protsessorlar oʻrtasidagi raqobatni yaqqol namoyish etib berishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan oy yakunlari boʻyicha birinchi oʻrinni Honor 600 Pro modeli egalladi. Xitoy bozori uchun moʻljallangan ushbu versiya taʼsirchan 2 187 704 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi va oʻz sinfida mutlaq yetakchiga aylandi.

MediaTek protsessorlarining ustunligi

Qayd etilishicha, reytingdagi Honor 600 Pro modeli zamonaviy MediaTek Dimensity 8550 Elite platformasida ishlaydi. Qizigʻi shundaki, ushbu smartofonning global bozarga moʻljallangan varianti boshqa protsessor — Snapdragon 8 Elite asosida qurilgan boʻlib, bu hududiy farqlarni koʻrsatadi.

Ikkinchi pogʻonani Oppo Reno 16 egalladi. Dimensity 8550 Super chipi bilan jihozlangan mazkur qurilma 2 145 230 ball toʻpladi. Kuchli uchlikni esa 2 132 203 ball natijani qayd etgan Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super) yakunlab berdi.

Test natijalari va texnik tahlil

Mutaxassislarning eʼtibor qaratishicha, avgust oyidagi subflagmanlar reytingining butun oʻntaligi toʻliqligicha MediaTek protsessorlaridan foydalanadigan qurilmalardan iborat boʻldi. Bu holat shu oyda eʼlon qilingan eng kuchli flagmanlar reytingidan keskin farq qiladi, chunki flagmanlar toʻliq Qualcomm SoC bazasida tuzilgan edi.

Mazkur maʼlumotlar Xitoy hududida joriy yilning 1-avgustidan 31-avgustigacha boʻlgan davrda AnTuTu V11 yordamida toʻplandi. Shuni ham inobatga olish kerakki, reyting har bir qurilmaning eng yuqori koʻrsatkichini emas, balki oʻrtacha natijasini hisobga oladi, shu bois ayrim smartfonlar alohida testlarda bundan ham yuqoriroq natija koʻrsatishi mumkin.

AnTuTuHonorMediaTekSmartfonlarReyting
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiBugun, 08:22Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaXiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaBugun, 05:56Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiApple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiBugun, 04:56Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi