Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!

·44·Jamiyat
Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!

Yangi o‘quv yili boshlanishi arafasida bolaning sumkasiga kitob-daftardan tashqari yana bir muhim narsani solish kerak. Bu — ota-onaning ishonchi va qo‘llab-quvvatlovi.

Maktab ostonasida turgan farzand uchun birinchi qadamlar, yangi muhit, o‘qituvchilar va sinfdoshlar bilan munosabatlar katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bola maktabga chiqishidan oldin eshitadigan bir necha oddiy gap uning butun o‘quv yilida o‘zini qanday tutishiga ta’sir qilishi mumkin.

Eng muhimi, bu so‘zlar tanbeh yoki talab emas. Ular bolaga: «Sen yolg‘iz emassan, men sen tomondaman», degan hisni beradi.

1. «Savol berishdan qo‘rqma»

Bola hamma narsani bilishi shart emas. Tushunmagan narsasini so‘rash — uyaltiradigan holat emas, aksincha, o‘rganishning eng muhim qismidir.

Ota-ona farzandiga savol berishdan qo‘rqmaslikni o‘rgatsa, bola darsda ham, hayotda ham faolroq bo‘ladi.

«Tushunmagan bo‘lsang, albatta so‘ra. Savol berish — bilmaslik emas, bilishga harakat qilishdir».

2. «Baho sening harakatingni ko‘rsatadi»

Ba’zan bola qancha harakat qilmasin, kutilgan natijaga erisha olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda uni faqat baho bilan baholash bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytirishi mumkin.

Farzandga natija bilan birga harakat, intilish va mehnat ham qadrlanishini tushuntirish muhim.

Ota-ona uchun asosiy vazifa — «Nega 5 emas?» deb so‘rashdan avval «Bu ish uchun qancha harakat qilding?» deb qiziqish.

3. «Xato qilishdan qo‘rqma»

Maktab — xato qilmaslik joyi emas. Aksincha, bola aynan xatolari orqali o‘rganadi.

Noto‘g‘ri javob berishi, masalani yecha olmasligi yoki vazifada adashishi uni qobiliyatsiz qilib qo‘ymaydi.

Bolaga xato — mag‘lubiyat emas, keyingi urinish uchun tajriba ekanini tushuntirish kerak.

4. «Seni xafa qilishsa, menga ayt»

Bola maktabda duch kelgan har qanday muammoni mustaqil hal qila olishi shart emas.

Agar kimdir uni haqorat qilsa, mazax qilsa, qo‘rqitsa yoki o‘zini noqulay his qilishga majbur qilsa, bu haqda ota-onasiga aytishi mumkinligini bilishi kerak.

Eng muhimi — bola gapirganida uni darhol ayblamaslik va muammosini kichraytirib ko‘rsatmaslik.

5. «Boshqalarni masxara qilma»

Sinfda har xil xarakter, qobiliyat va qiziqishga ega bolalar bo‘ladi.

Kimningdir tashqi ko‘rinishi, kiyimi, bahosi, nutqi yoki xatosi ustidan kulish oson. Ammo bunday «hazil» boshqa bolaga og‘ir ta’sir qilishi mumkin.

Shuning uchun bolaga oddiy qoida kerak:

  • o‘zgalarni kamsitmaslik;

  • zaifroq bolani mazax qilmaslik;

  • boshqaning xatosidan kulmaslik;

  • kerak bo‘lsa, yordam berish.

6. «O‘zingni boshqalar bilan solishtirma»

Sinfda kimdir matematikadan kuchli, boshqasi til o‘rganishda, yana biri sport yoki ijodda iqtidorli bo‘lishi mumkin.

Har bir bolaning o‘z sur’ati bor.

Shuning uchun «Falonchining bahosi 5, sen nega 4 olding?» degan taqqoslash o‘rniga, bolaning kechagi natijasi bilan bugungisini solishtirish foydaliroq.

Bolaning maktabga tayyorgarligi faqat sumkadan iborat emas

Yangi o‘quv yili oldidan ota-onalar ko‘pincha forma, kitob, daftar va boshqa maktab anjomlarini tayyorlaydi. Ammo bolaning ruhiy tayyorgarligi ham shunchalik muhim.

U maktabga quyidagi fikr bilan borsa, o‘zini ancha ishonchli his qiladi:

«Men hamma narsani bilishim shart emas. Xato qilishim mumkin. Savol berishim mumkin. Qiyinchilikka duch kelsam, ota-onamga ayta olaman».

Aslida, farzandga aytilishi kerak bo‘lgan eng muhim gap ham shu:

«Qanday baho olganingdan qat’i nazar, sening harakatingni ko‘raman va qiyinchilik bo‘lsa, yoningdaman».

Chunki maktabda bolaga faqat bilim emas, o‘ziga ishonish, boshqalarni hurmat qilish va muammo tug‘ilganda yordam so‘rashni bilish ham kerak bo‘ladi.

Shuning uchun o‘quv yili boshlanishidan oldin farzandingizga bu olti gapni aytib ko‘ring. Balki u uchun oddiydek tuyulgan bir og‘iz so‘z siz o‘ylagandan ham muhimroqdir.

Siz bu so‘zlarni farzandingizga aytganmisiz?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarPoytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarBugun, 10:51Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Bugun, 09:23Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Kecha, 19:09«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandiKecha, 15:04Chiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiChiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiKecha, 09:26Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Kecha, 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi