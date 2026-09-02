Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!
Yangi o‘quv yili boshlanishi arafasida bolaning sumkasiga kitob-daftardan tashqari yana bir muhim narsani solish kerak. Bu — ota-onaning ishonchi va qo‘llab-quvvatlovi.
Maktab ostonasida turgan farzand uchun birinchi qadamlar, yangi muhit, o‘qituvchilar va sinfdoshlar bilan munosabatlar katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bola maktabga chiqishidan oldin eshitadigan bir necha oddiy gap uning butun o‘quv yilida o‘zini qanday tutishiga ta’sir qilishi mumkin.
Eng muhimi, bu so‘zlar tanbeh yoki talab emas. Ular bolaga: «Sen yolg‘iz emassan, men sen tomondaman», degan hisni beradi.
1. «Savol berishdan qo‘rqma»
Bola hamma narsani bilishi shart emas. Tushunmagan narsasini so‘rash — uyaltiradigan holat emas, aksincha, o‘rganishning eng muhim qismidir.
Ota-ona farzandiga savol berishdan qo‘rqmaslikni o‘rgatsa, bola darsda ham, hayotda ham faolroq bo‘ladi.
«Tushunmagan bo‘lsang, albatta so‘ra. Savol berish — bilmaslik emas, bilishga harakat qilishdir».
2. «Baho sening harakatingni ko‘rsatadi»
Ba’zan bola qancha harakat qilmasin, kutilgan natijaga erisha olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda uni faqat baho bilan baholash bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytirishi mumkin.
Farzandga natija bilan birga harakat, intilish va mehnat ham qadrlanishini tushuntirish muhim.
Ota-ona uchun asosiy vazifa — «Nega 5 emas?» deb so‘rashdan avval «Bu ish uchun qancha harakat qilding?» deb qiziqish.
3. «Xato qilishdan qo‘rqma»
Maktab — xato qilmaslik joyi emas. Aksincha, bola aynan xatolari orqali o‘rganadi.
Noto‘g‘ri javob berishi, masalani yecha olmasligi yoki vazifada adashishi uni qobiliyatsiz qilib qo‘ymaydi.
Bolaga xato — mag‘lubiyat emas, keyingi urinish uchun tajriba ekanini tushuntirish kerak.
4. «Seni xafa qilishsa, menga ayt»
Bola maktabda duch kelgan har qanday muammoni mustaqil hal qila olishi shart emas.
Agar kimdir uni haqorat qilsa, mazax qilsa, qo‘rqitsa yoki o‘zini noqulay his qilishga majbur qilsa, bu haqda ota-onasiga aytishi mumkinligini bilishi kerak.
Eng muhimi — bola gapirganida uni darhol ayblamaslik va muammosini kichraytirib ko‘rsatmaslik.
5. «Boshqalarni masxara qilma»
Sinfda har xil xarakter, qobiliyat va qiziqishga ega bolalar bo‘ladi.
Kimningdir tashqi ko‘rinishi, kiyimi, bahosi, nutqi yoki xatosi ustidan kulish oson. Ammo bunday «hazil» boshqa bolaga og‘ir ta’sir qilishi mumkin.
Shuning uchun bolaga oddiy qoida kerak:
o‘zgalarni kamsitmaslik;
zaifroq bolani mazax qilmaslik;
boshqaning xatosidan kulmaslik;
kerak bo‘lsa, yordam berish.
6. «O‘zingni boshqalar bilan solishtirma»
Sinfda kimdir matematikadan kuchli, boshqasi til o‘rganishda, yana biri sport yoki ijodda iqtidorli bo‘lishi mumkin.
Har bir bolaning o‘z sur’ati bor.
Shuning uchun «Falonchining bahosi 5, sen nega 4 olding?» degan taqqoslash o‘rniga, bolaning kechagi natijasi bilan bugungisini solishtirish foydaliroq.
Bolaning maktabga tayyorgarligi faqat sumkadan iborat emas
Yangi o‘quv yili oldidan ota-onalar ko‘pincha forma, kitob, daftar va boshqa maktab anjomlarini tayyorlaydi. Ammo bolaning ruhiy tayyorgarligi ham shunchalik muhim.
U maktabga quyidagi fikr bilan borsa, o‘zini ancha ishonchli his qiladi:
«Men hamma narsani bilishim shart emas. Xato qilishim mumkin. Savol berishim mumkin. Qiyinchilikka duch kelsam, ota-onamga ayta olaman».
Aslida, farzandga aytilishi kerak bo‘lgan eng muhim gap ham shu:
«Qanday baho olganingdan qat’i nazar, sening harakatingni ko‘raman va qiyinchilik bo‘lsa, yoningdaman».
Chunki maktabda bolaga faqat bilim emas, o‘ziga ishonish, boshqalarni hurmat qilish va muammo tug‘ilganda yordam so‘rashni bilish ham kerak bo‘ladi.
Shuning uchun o‘quv yili boshlanishidan oldin farzandingizga bu olti gapni aytib ko‘ring. Balki u uchun oddiydek tuyulgan bir og‘iz so‘z siz o‘ylagandan ham muhimroqdir.
Siz bu so‘zlarni farzandingizga aytganmisiz?
…