MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladi

·4·Texno
MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladi

AQShda raqamli xaritalar bozorining faxriylari qatoriga kiruvchi MapQuest ilovasi AQSh App Store doʻkonida barcha ilovalar va oʻyinlar orasida mutlaq birinchi oʻringa chiqib oldi. Mazkur kutilmagan muvaffaqiyat kompaniyaning AQSh prezidenti maʼmuriyati buyrugʻiga qarshi chiqib, Ontario koʻlining nomini oʻzgartirishdan bosh tortgani ortidan yuzaga keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning avgust oyi oxirida AQSh rasmiylari mamlakat geografik nomlash xizmatiga savdo siyosati doirasida Ontario koʻlini "Lake America" deb qayta nomlashni talab qiluvchi farmon chiqargan edi. Ushbu qarordan soʻng Google Maps va Apple Maps kabi yirik texnologiya gigantlari mazkur oʻzgarishni qabul qilib, xaritalardagi nomlarni oʻzgartirishgan edi.

Prinsipial pozitsiya va foydalanuvchilar qoʻllab-quvvatlashi

Biroq MapQuest boshqa yoʻlni tanladi. Kompaniya X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasi orqali koʻlning tarixiy nomini saqlab qolishini va uning nomini oʻzgartirmasligini eʼlon qildi. Foydalanuvchilar kompaniyaning ushbu qatʼiy pozitsiyasini iliq kutib olib, uni ommaviy ravishda qoʻllab-quvvatlay boshladilar.

Natijada, dushanba kuni AQSh App Store reytingida 8-oʻrinda turgan ilova seshanba kuniga kelib eng yuqori choʻqqiga — 1-oʻringa koʻtarildi. Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, farmon eʼlon qilingan vaqtdan beri ilova AQShning oʻzida taxminan 632 000 marta yuklab olingan.

Kompaniya faoliyatidagi keskin oʻzgarishlar

MapQuest taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, AQSh va Kanada hududlarini qoʻshib hisoblaganda ilovani oʻrnatganlar soni 1,5 milliondan oshgan. Yangi foydalanuvchilar shunchaki ilovani yuklab qoʻyish bilan cheklanmay, balki uning rivojlanishida faol ishtirok etmoqdalar.

MapQuest bosh menejeri Dug Berger TechCrunch nashriga bergan intervyusida jamoa foydalanuvchilardan kelayotgan xatolar haqidagi xabarlar va yangi funksiyalar boʻyicha takliflar ustida tinimsiz ishlayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy yil boshidan buyon qayd etilgan yuklab olishlarning yarmidan koʻpi, aniqrogʻi 56 foizi aynan shu qisqa davr — 27-avgustdan 1-sentabrgacha boʻlgan vaqt oraligʻiga toʻgʻri kelgan.

MapQuestApp StoreTexnologiyaAQShIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiBugun, 00:21Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinKecha, 23:57Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaKecha, 21:51Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiKecha, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiKecha, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi