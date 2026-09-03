MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladi
AQShda raqamli xaritalar bozorining faxriylari qatoriga kiruvchi MapQuest ilovasi AQSh App Store doʻkonida barcha ilovalar va oʻyinlar orasida mutlaq birinchi oʻringa chiqib oldi. Mazkur kutilmagan muvaffaqiyat kompaniyaning AQSh prezidenti maʼmuriyati buyrugʻiga qarshi chiqib, Ontario koʻlining nomini oʻzgartirishdan bosh tortgani ortidan yuzaga keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning avgust oyi oxirida AQSh rasmiylari mamlakat geografik nomlash xizmatiga savdo siyosati doirasida Ontario koʻlini "Lake America" deb qayta nomlashni talab qiluvchi farmon chiqargan edi. Ushbu qarordan soʻng Google Maps va Apple Maps kabi yirik texnologiya gigantlari mazkur oʻzgarishni qabul qilib, xaritalardagi nomlarni oʻzgartirishgan edi.
Prinsipial pozitsiya va foydalanuvchilar qoʻllab-quvvatlashiBiroq MapQuest boshqa yoʻlni tanladi. Kompaniya X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasi orqali koʻlning tarixiy nomini saqlab qolishini va uning nomini oʻzgartirmasligini eʼlon qildi. Foydalanuvchilar kompaniyaning ushbu qatʼiy pozitsiyasini iliq kutib olib, uni ommaviy ravishda qoʻllab-quvvatlay boshladilar.
Natijada, dushanba kuni AQSh App Store reytingida 8-oʻrinda turgan ilova seshanba kuniga kelib eng yuqori choʻqqiga — 1-oʻringa koʻtarildi. Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, farmon eʼlon qilingan vaqtdan beri ilova AQShning oʻzida taxminan 632 000 marta yuklab olingan.
Kompaniya faoliyatidagi keskin oʻzgarishlarMapQuest taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, AQSh va Kanada hududlarini qoʻshib hisoblaganda ilovani oʻrnatganlar soni 1,5 milliondan oshgan. Yangi foydalanuvchilar shunchaki ilovani yuklab qoʻyish bilan cheklanmay, balki uning rivojlanishida faol ishtirok etmoqdalar.
MapQuest bosh menejeri Dug Berger TechCrunch nashriga bergan intervyusida jamoa foydalanuvchilardan kelayotgan xatolar haqidagi xabarlar va yangi funksiyalar boʻyicha takliflar ustida tinimsiz ishlayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy yil boshidan buyon qayd etilgan yuklab olishlarning yarmidan koʻpi, aniqrogʻi 56 foizi aynan shu qisqa davr — 27-avgustdan 1-sentabrgacha boʻlgan vaqt oraligʻiga toʻgʻri kelgan.
…