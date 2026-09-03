Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildi

·38·Texno
Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildi

Mashhur AnTuTu platformasi avgust oyi yakunlariga koʻra, eng yaxshi narx va unumdorlik nisbatiga ega boʻlgan yuqori sinf Android-smartfonlari reytingini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar orasida eng qimmat va ommabop qurilmalar qatoriga kiruvchi 4500 yuandan (670 dollar) qimmat boʻlgan segmentda Honor Magic 8 Pro modeli yaqqol peshqadamga aylandi va eng foydali xarid sifatida eʼtirof etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reyting natijalariga koʻra, 12/512 GB xotira konfiguratsiyasiga ega Honor Magic 8 Pro oʻzining yuqori texnik imkoniyatlari bilan birga hamyonbopligi evaziga birinchi oʻrinni egallagan. Ushbu flagman zamonaviy Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi va AnTuTu sinovlarida oʻrtacha 3 798 056 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Xitoy bozorida taxminan 4699 yuan (700 dollar) atrofida baholangan ushbu smartfonning narx va unumdorlik koeffitsiyenti 808,3 ni tashkil etib, toifadagi mutlaq rekord natijani qayd etdi.

Flagmanning texnik imkoniyatlari va asosiy raqobatchilar

Qurilmaning texnik jihatlari ham eng yuqori talablarga javob beradi. Honor Magic 8 Pro 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,71 dyuymli yuqori sifatli OLED-displey bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfon 7200 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator, 120 W quvvatga ega tezkor simli quvvat olish va 80 W quvvatli simsiz quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Asosiy kamera bloki esa 50, 50 hamda 200 megapikselli ilgʻor modullardan iborat.

Mazkur nufuzli reytingning kuchli uchligidan boshqa yetakchi brendlar ham joy oldi. Ikkinchi oʻrinni 12/256 GB xotirali OnePlus 15 egalladi. Narxi 4599 yuan (685 dollar) boʻlgan ushbu model ham Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipida ishlaydi, 3 601 600 ball toʻplab, 783,1 koeffitsiyent koʻrsatkichini qayd etdi. OnePlus 15 165 Hz chastotali OLED-ekran va 7300 mA·ch batareya bilan taʼminlangan. Kuchli uchlikni esa bazaviy Honor Magic 8 (12/256 GB) yakunlab berdi. Narxi 4799 yuan (715 dollar) boʻlgan mazkur smartfon 3 733 878 ball toʻplagan holda 778,1 koeffitsiyentga ega boʻldi.

Shuningdek, eng yaxshi oʻntalik qatoriga Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Find X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ hamda Oppo Find X8 Ultra kabi mashhur flagmanlar ham kiritildi.

Mutaxassislarning eslatishicha, AnTuTu reytingi faqatgina xom unumdorlik va narx mutanosibligini baholaydi hamda qurilmaning umumiy sifatini toʻliq ochib bermaydi. Shuning uchun smartfon sotib olishda korpus oʻlchamlari, ergonomika, dasturiy taʼminot imkoniyatlari va kameralarning real ish faoliyati kabi jihatlarga ham alohida eʼtibor qaratish tavsiya etiladi.

HonorSmartfonAnTuTuFlagmanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiSun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiBugun, 06:29NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiMapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiBugun, 01:24Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiBugun, 00:21Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinKecha, 23:57Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaKecha, 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi