Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildi
Mashhur AnTuTu platformasi avgust oyi yakunlariga koʻra, eng yaxshi narx va unumdorlik nisbatiga ega boʻlgan yuqori sinf Android-smartfonlari reytingini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar orasida eng qimmat va ommabop qurilmalar qatoriga kiruvchi 4500 yuandan (670 dollar) qimmat boʻlgan segmentda Honor Magic 8 Pro modeli yaqqol peshqadamga aylandi va eng foydali xarid sifatida eʼtirof etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reyting natijalariga koʻra, 12/512 GB xotira konfiguratsiyasiga ega Honor Magic 8 Pro oʻzining yuqori texnik imkoniyatlari bilan birga hamyonbopligi evaziga birinchi oʻrinni egallagan. Ushbu flagman zamonaviy Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi va AnTuTu sinovlarida oʻrtacha 3 798 056 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Xitoy bozorida taxminan 4699 yuan (700 dollar) atrofida baholangan ushbu smartfonning narx va unumdorlik koeffitsiyenti 808,3 ni tashkil etib, toifadagi mutlaq rekord natijani qayd etdi.
Flagmanning texnik imkoniyatlari va asosiy raqobatchilarQurilmaning texnik jihatlari ham eng yuqori talablarga javob beradi. Honor Magic 8 Pro 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,71 dyuymli yuqori sifatli OLED-displey bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfon 7200 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator, 120 W quvvatga ega tezkor simli quvvat olish va 80 W quvvatli simsiz quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Asosiy kamera bloki esa 50, 50 hamda 200 megapikselli ilgʻor modullardan iborat.
Mazkur nufuzli reytingning kuchli uchligidan boshqa yetakchi brendlar ham joy oldi. Ikkinchi oʻrinni 12/256 GB xotirali OnePlus 15 egalladi. Narxi 4599 yuan (685 dollar) boʻlgan ushbu model ham Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipida ishlaydi, 3 601 600 ball toʻplab, 783,1 koeffitsiyent koʻrsatkichini qayd etdi. OnePlus 15 165 Hz chastotali OLED-ekran va 7300 mA·ch batareya bilan taʼminlangan. Kuchli uchlikni esa bazaviy Honor Magic 8 (12/256 GB) yakunlab berdi. Narxi 4799 yuan (715 dollar) boʻlgan mazkur smartfon 3 733 878 ball toʻplagan holda 778,1 koeffitsiyentga ega boʻldi.
Shuningdek, eng yaxshi oʻntalik qatoriga Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Find X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ hamda Oppo Find X8 Ultra kabi mashhur flagmanlar ham kiritildi.
Mutaxassislarning eslatishicha, AnTuTu reytingi faqatgina xom unumdorlik va narx mutanosibligini baholaydi hamda qurilmaning umumiy sifatini toʻliq ochib bermaydi. Shuning uchun smartfon sotib olishda korpus oʻlchamlari, ergonomika, dasturiy taʼminot imkoniyatlari va kameralarning real ish faoliyati kabi jihatlarga ham alohida eʼtibor qaratish tavsiya etiladi.
…