«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandi

·42·Jamiyat
«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandi

O‘zbekiston Mustaqilligining navbatdagi yillik bayrami arafasida nafaqat maydonlar va tantanalar saroyida, balki kecha-yu kunduz insonlar hayotini asrab qolish uchun navbatchilikda turgan soha xodimlari orasida ham chinakam bayramona kayfiyat hukm surmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati tez tibbiy yordam xizmati («103») xodimlarining bayramni ko‘tarinki ruhda, milliy kuy va sho‘x raqslar ostida nishonlagani aks etgan videolavhalar tarqalib, ko‘plab muxlislarning e’tirofiga va iliq olqishlariga sazovor bo‘lmoqda.

«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasidagi unutilmas bayram

Tarqalgan tasvirlardan ko‘rish mumkinki, tunu-kun chaqiruvlarga shay turuvchi shifokorlar, feldsherlar va tez yordam haydovchilari xizmat binosining foyesini bayramona sharlar bilan bezatib, oraliq dam olish vaqtida hamkasblari bilan bir daqiqalik quvonchli lahzalarni baham ko‘rgan:

  • Milliy kuy va samimiy raqs: Davrada mashhur xalqona qo‘shiq yangrab, tibbiyot xodimlaridan biri davra markaziga chiqib, o‘zining betakror harakatlari va sho‘x raqsi bilan barchaga a’lo kayfiyat ulashgan;

  • Qo‘shiq matni va ruhiyat:

    «Jononga bordim bir kecha,

    Bir-bir bosib astogina.

    Jonon yotar noz uyquda,

    Chertdim eshik astogina...»

  • Jamoaviy birdamlik: Davra atrofida to‘plangan o‘nlab hamkasblar — formadagi hamshiralar, shifokorlar va haydovchilar jo‘r bo‘lib qarsak chalib, raqsga tushayotgan hamkasbini qo‘llab-quvvatlagan, hatto davraga boshqa xodimlar ham qo‘shilib, bayramni yanada fayzli qilgan.

Murakkab kasb va yuksak kayfiyat: Foydalanuvchilarning iliq munosabati

Tez tibbiy yordam tizimi — har bir soniyasi inson hayoti uchun kurashga bog‘langan, yuqori stress va mas’uliyat talab qiladigan sohalardan biridir. Ayniqsa, bayram kunlari ham kuchaytirilgan tartibda xizmat olib boradigan bunday fidoyi kasb egalarining ruhiy tetikligi va samimiy quvonchi ko‘pchilikka manzur keldi:

  • Tarmoq kuzatuvchilari tibbiyot xodimlarining hamisha mana shunday yuqori kayfiyatda yurishini, ularning ijobiy energiyasi bemorlarning tezroq tuzalishiga ham ruhiy dalda bo‘lishini ta’kidlamoqda;

  • Ijtimoiy tarmoq ahli og‘ir va mashaqqatli smenalar orasidagi bunday samimiy bayram lahzalarini olqishlab, barcha tez yordam xodimlariga salomatlik va bayram tabriklarini yo‘llamoqda.

Sizningcha, doimiy bosim va chaqiruvlar ostida ishlaydigan tibbiyot xodimlari uchun mana shunday ichki jamoaviy tadbirlar va ruhiy dalda qanchalik muhim? Bayram kunlari ham el xizmatida turgan «103» xodimlariga qanday tilaklarni bildirgan bo‘lardingiz? O‘z fikr va tabriklaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?Bugun, 08:20Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBugun, 07:03«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)Bugun, 06:50Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiTilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiBugun, 06:24Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Bugun, 06:20IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?Bugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi