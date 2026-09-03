«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandi
O‘zbekiston Mustaqilligining navbatdagi yillik bayrami arafasida nafaqat maydonlar va tantanalar saroyida, balki kecha-yu kunduz insonlar hayotini asrab qolish uchun navbatchilikda turgan soha xodimlari orasida ham chinakam bayramona kayfiyat hukm surmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati tez tibbiy yordam xizmati («103») xodimlarining bayramni ko‘tarinki ruhda, milliy kuy va sho‘x raqslar ostida nishonlagani aks etgan videolavhalar tarqalib, ko‘plab muxlislarning e’tirofiga va iliq olqishlariga sazovor bo‘lmoqda.
«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasidagi unutilmas bayram
Tarqalgan tasvirlardan ko‘rish mumkinki, tunu-kun chaqiruvlarga shay turuvchi shifokorlar, feldsherlar va tez yordam haydovchilari xizmat binosining foyesini bayramona sharlar bilan bezatib, oraliq dam olish vaqtida hamkasblari bilan bir daqiqalik quvonchli lahzalarni baham ko‘rgan:
Milliy kuy va samimiy raqs: Davrada mashhur xalqona qo‘shiq yangrab, tibbiyot xodimlaridan biri davra markaziga chiqib, o‘zining betakror harakatlari va sho‘x raqsi bilan barchaga a’lo kayfiyat ulashgan;
Qo‘shiq matni va ruhiyat:
«Jononga bordim bir kecha,
Bir-bir bosib astogina.
Jonon yotar noz uyquda,
Chertdim eshik astogina...»
Jamoaviy birdamlik: Davra atrofida to‘plangan o‘nlab hamkasblar — formadagi hamshiralar, shifokorlar va haydovchilar jo‘r bo‘lib qarsak chalib, raqsga tushayotgan hamkasbini qo‘llab-quvvatlagan, hatto davraga boshqa xodimlar ham qo‘shilib, bayramni yanada fayzli qilgan.
Murakkab kasb va yuksak kayfiyat: Foydalanuvchilarning iliq munosabati
Tez tibbiy yordam tizimi — har bir soniyasi inson hayoti uchun kurashga bog‘langan, yuqori stress va mas’uliyat talab qiladigan sohalardan biridir. Ayniqsa, bayram kunlari ham kuchaytirilgan tartibda xizmat olib boradigan bunday fidoyi kasb egalarining ruhiy tetikligi va samimiy quvonchi ko‘pchilikka manzur keldi:
Tarmoq kuzatuvchilari tibbiyot xodimlarining hamisha mana shunday yuqori kayfiyatda yurishini, ularning ijobiy energiyasi bemorlarning tezroq tuzalishiga ham ruhiy dalda bo‘lishini ta’kidlamoqda;
Ijtimoiy tarmoq ahli og‘ir va mashaqqatli smenalar orasidagi bunday samimiy bayram lahzalarini olqishlab, barcha tez yordam xodimlariga salomatlik va bayram tabriklarini yo‘llamoqda.
Sizningcha, doimiy bosim va chaqiruvlar ostida ishlaydigan tibbiyot xodimlari uchun mana shunday ichki jamoaviy tadbirlar va ruhiy dalda qanchalik muhim? Bayram kunlari ham el xizmatida turgan «103» xodimlariga qanday tilaklarni bildirgan bo‘lardingiz? O‘z fikr va tabriklaringizni izohlarda qoldiring!
…