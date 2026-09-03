Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldi

·10·Dunyo
Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldi

Estoniya parlamenti — Riygikogu mamlakatning yangi prezidenti etib Adliya kansleri va huquqshunos Yulle Madizeni sayladi. 51 yoshli Madize bu lavozimni egallagan ikkinchi ayol bo‘ldi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Madize 2 sentyabr kuni o‘tkazilgan saylovning birinchi bosqichida 71 nafar deputatning ovozini oldi. Prezidentlikka saylanish uchun kamida 68 ta ovoz talab etilgan. Jami 78 nafar deputat ovoz berishda ishtirok etgan.

Ushbu saylovda Madize yagona nomzod bo‘lgan. Uning nomzodi 75 nafar parlament a’zosi tomonidan ilgari surilgan, boshqa nomzodlar esa ro‘yxatdan o‘tish uchun yetarlicha qo‘llab-quvvatlov to‘play olmagan.

Madize 2015 yildan buyon Estoniyaning Adliya kansleri lavozimida ishlab kelmoqda. Bu lavozim mamlakatda qonun ustuvorligini nazorat qilish bilan birga, ombudsmanlik vazifalarini ham qamrab oladi.

Yangi prezident besh yillik muddatga saylangan bo‘lib, 12 oktyabr kuni qasamyod qabul qilib, rasman lavozimiga kirishadi. U bir muddat prezidentlik qilgan va ikkinchi muddatga nomzodini qo‘ymagan Alaar Karisning o‘rnini egallaydi.

Yulle Madize Estoniya tarixidagi yettinchi prezident va mamlakat prezidenti lavozimini egallagan ikkinchi ayol bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Bugun, 14:58Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaBugun, 14:38Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiKarachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiBugun, 14:20Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiBugun, 13:59Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBelgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBugun, 13:34«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida