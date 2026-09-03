Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradi

·49·Jamiyat
Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradi

Tailand 15 sentyabrdan O‘zbekiston fuqarolari uchun ham amalda bo‘lgan 60 kunlik vizasiz rejimni bekor qiladi. Shu sanadan boshlab mamlakatga sayyohlik maqsadida boradigan o‘zbekistonliklar vizani oldindan rasmiylashtirishi kerak bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasining Bangkok shahridagi Bosh konsulxonasi ma’lumotiga ko‘ra, Tailandga kirish uchun fuqarolar mamlakatning rasmiy elektron viza tizimi orqali ariza topshirishi lozim.

Biroq viza jarayonining muhim qismi — to‘lovni amalga oshirish uchun Moskvaga borishga to‘g‘ri keladi. Tailandning Moskvadagi elchixonasi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari elektron viza arizasini onlayn topshirgach, tasdiqlovchi hujjatdagi ko‘rsatmalar asosida viza to‘lovini naqd AQSH dollarida elchixonada amalga oshiradi. Hozircha viza to‘lovini onlayn qilish imkoniyati mavjud emas.

Elchixona ma’lumotiga ko‘ra, to‘lov ariza topshirilgandan keyin olingan tasdiqlovchi hujjat va QR-kod asosida amalga oshiriladi. To‘lovni hujjat olinganidan keyin 14 kun ichida, dushanbadan jumagacha soat 09:30–12:30 oralig‘ida amalga oshirish mumkin.

Viza rasmiylashtirilgach, uning natijasi elektron pochta orqali yuboriladi. Tailand elchixonasi sayohat sanasidan taxminan bir oy oldin viza uchun murojaat qilishni tavsiya qilmoqda.

Shu tariqa, 15 sentyabrdan Tailandga boradigan o‘zbekistonliklar uchun yangi tartib amal qiladi: elektron viza arizasi onlayn topshiriladi, biroq uning to‘lovini amalga oshirish uchun Moskvadagi Tailand elchixonasiga shaxsan borish talab etiladi.

Shuningdek, 15 sentyabrdan O‘zbekiston fuqarolari uchun Visa on Arrival — mamlakatga kelganda viza olish imkoniyati ham bekor qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiIshlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiBugun, 13:49Toshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiToshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiBugun, 13:423 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladiBugun, 13:09Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBugun, 11:14Qarshida 21 yoshli talaba yigit qizning telefonini olib qochdiQarshida 21 yoshli talaba yigit qizning telefonini olib qochdiBugun, 10:21«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandi«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandiBugun, 08:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq