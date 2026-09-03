Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdi

·3·Sport
Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdi

Angliya futbolining soʻnggi ikki oʻn yillikdagi eng qudratli moliyaviy imperiyalariga aylangan Chelsi va Manchester Siti klublari oʻrtasidagi oʻzaro transferlar tarixi 350 million funt sterlingdan oshib ketdi. Goal.com xabar qilishicha, milliarderlar davri boshlanganidan buyon mazkur ikkigrand jamoa bir-biri bilan faol ravishda futbolchi almashib, ingliz futbolida oʻziga xos transfer yoʻlagini hosil qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aslida oʻtgan asrning 90-yillarida mazkur klublar turnir jadvalining oʻrta qismida yuradigan, Devid Rokasl yoki Terri Felan kabi kamtarona futbolchilar bilan savdo qiladigan jamoalar edi. Biroq 2003-yil iyul oyida Roman Abramovich Chelsi klubini sotib olgani va 2008-yil 1-sentabrda shayx Mansur Manchester Sitini qoʻlga kiritgani ingliz futbolidagi barcha qoidalarni tubdan oʻzgartirib yubordi.

Moliyaviy inqilob va ilk yirik kelishuvlar

2008-yilgi burilish nuqtasidan oldin ham klublar oʻrtasida kamtarona savdolar amalga oshirilgan. Masalan, Shon Rayt-Fillips 2005-yilda 21 million funt evaziga Stemford Brijga koʻchib oʻtgan boʻlsa, uch yil oʻtib yana S almacenamiento orqaga qaytgan. Shuningdek, Tal Ben Xaym ham 5 million funt evaziga Londondan Manchesterga yoʻl olgan edi.

Shayx Mansur hokimiyat tepasiga kelgach, ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar mutlaqo boshqa bosqichga koʻtarildi. Endilikda ular oddiy raqiblar emas, balki yuqori stawkali toʻgʻridan-toʻgʻri aktivlar almashinuvini amalga oshiruvchi superklublarga aylanishdi. 2009-yilda Ueyn Bridj 10 million funt evaziga Sitiga oʻtgan boʻlsa, Daniel Starrij buning aksi oʻlaroq Chelsi safiga kelib qoʻshildi.

Chempionlar almashinuvi va rekord transferlar

Keyingi yillarda ham chempionlik maqomidagi futbolchilar ikki jamoa oʻrtasida koʻchib yurdi. Xususan, Rahim Sterling 2022-yilda 47.5 million funt evaziga Chelsi futbolchisiga aylangan boʻlsa, Mateo Kovachich 2023-yilda 25 million funt evaziga Manchester Siti safini toʻldirdi. Shuningdek, Frenk Lempardning 2014-yildagi Siti safidagi vaqtincha ijara faoliyati hamda Villi Kabalyeroning 2007-yildagi Chelsi tomon oʻtishi esda qolarli erkin transferlardan boʻldi.

Ushbu ikki tomonlama transferlar tarixidagi eng choʻqqi nuqta esa rekord koʻrsatkichlar bilan belgilanadi. Manbaga koʻra, Enzo Fernandes 2026-yil sentabr oyidagi transfer oynasining soʻnggi kunida 125 million funt sterlinglik ulkan summa evaziga Manchester Siti jamoasiga oʻtgani mazkur munosabatlar tarixidagi eng yirik moliyaviy bitimga aylandi.

ChelsiManchester SitiTransferlarPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiRonaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiBugun, 14:27Filip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldiFilip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldiBugun, 14:07«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...Bugun, 13:46«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindiBugun, 13:40"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)