Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdi
Angliya futbolining soʻnggi ikki oʻn yillikdagi eng qudratli moliyaviy imperiyalariga aylangan Chelsi va Manchester Siti klublari oʻrtasidagi oʻzaro transferlar tarixi 350 million funt sterlingdan oshib ketdi. Goal.com xabar qilishicha, milliarderlar davri boshlanganidan buyon mazkur ikkigrand jamoa bir-biri bilan faol ravishda futbolchi almashib, ingliz futbolida oʻziga xos transfer yoʻlagini hosil qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aslida oʻtgan asrning 90-yillarida mazkur klublar turnir jadvalining oʻrta qismida yuradigan, Devid Rokasl yoki Terri Felan kabi kamtarona futbolchilar bilan savdo qiladigan jamoalar edi. Biroq 2003-yil iyul oyida Roman Abramovich Chelsi klubini sotib olgani va 2008-yil 1-sentabrda shayx Mansur Manchester Sitini qoʻlga kiritgani ingliz futbolidagi barcha qoidalarni tubdan oʻzgartirib yubordi.
Moliyaviy inqilob va ilk yirik kelishuvlar2008-yilgi burilish nuqtasidan oldin ham klublar oʻrtasida kamtarona savdolar amalga oshirilgan. Masalan, Shon Rayt-Fillips 2005-yilda 21 million funt evaziga Stemford Brijga koʻchib oʻtgan boʻlsa, uch yil oʻtib yana S almacenamiento orqaga qaytgan. Shuningdek, Tal Ben Xaym ham 5 million funt evaziga Londondan Manchesterga yoʻl olgan edi.
Shayx Mansur hokimiyat tepasiga kelgach, ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar mutlaqo boshqa bosqichga koʻtarildi. Endilikda ular oddiy raqiblar emas, balki yuqori stawkali toʻgʻridan-toʻgʻri aktivlar almashinuvini amalga oshiruvchi superklublarga aylanishdi. 2009-yilda Ueyn Bridj 10 million funt evaziga Sitiga oʻtgan boʻlsa, Daniel Starrij buning aksi oʻlaroq Chelsi safiga kelib qoʻshildi.
Chempionlar almashinuvi va rekord transferlarKeyingi yillarda ham chempionlik maqomidagi futbolchilar ikki jamoa oʻrtasida koʻchib yurdi. Xususan, Rahim Sterling 2022-yilda 47.5 million funt evaziga Chelsi futbolchisiga aylangan boʻlsa, Mateo Kovachich 2023-yilda 25 million funt evaziga Manchester Siti safini toʻldirdi. Shuningdek, Frenk Lempardning 2014-yildagi Siti safidagi vaqtincha ijara faoliyati hamda Villi Kabalyeroning 2007-yildagi Chelsi tomon oʻtishi esda qolarli erkin transferlardan boʻldi.
Ushbu ikki tomonlama transferlar tarixidagi eng choʻqqi nuqta esa rekord koʻrsatkichlar bilan belgilanadi. Manbaga koʻra, Enzo Fernandes 2026-yil sentabr oyidagi transfer oynasining soʻnggi kunida 125 million funt sterlinglik ulkan summa evaziga Manchester Siti jamoasiga oʻtgani mazkur munosabatlar tarixidagi eng yirik moliyaviy bitimga aylandi.
…