Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdi

·2·Dunyo
Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdi

Filippinda 1 sentyabr kuni suv bosgan cherkovda g‘ayrioddiy nikoh marosimi bo‘lib o‘tdi. Bulakan viloyatining Xagonoy shahridagi Saint John the Baptist cherkoviga kuchli yomg‘irlar sabab belgacha suv kirganiga qaramay, Leyan Liyeza Galang va Gilbert Chiko to‘yni qoldirmadi.

Cherkov ma’muriyati marosimni boshqa kunga ko‘chirishni taklif qilgan. Biroq juftlik rejasidan voz kechmagan. Kelin oq libosda suvni kechib, mehrob tomon borgan.

Suv sathi baland bo‘lgani uchun kelinning libosi ham maxsus qisqartirilgan. Marosimda 15 nafardan kam yaqinlari ishtirok etgan.

To‘ydan olingan surat va videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 11:15Misrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildiMisrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildiBugun, 10:47Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiLeypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiBugun, 07:53Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaBugun, 06:38Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiNetanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiBugun, 06:34Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiBugun, 06:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi