Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum

·23·Texno
Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti Birlashgan Arab Amirliklarida rasman oʻz faoliyatini boshladi. Ushbu muhim qadam haqida 3 sentyabr kuni kompaniya rasman eʼlon qildi va BAA dunyo boʻylab ushbu yuqori tezlikdagi aloqa tarmogʻi mavjud boʻlgan 150 dan ortiq mamlakatlar safiga qoʻshildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur xizmatning mamlakat bozoriga chiqishi uzoq tayyorgarlik jarayonlarini talab qilgan. Xususan, BAAning TDRA regulyatori tomonidan 2024 yil iyun oyida Starlink kompaniyasiga oʻn yillik litsenziya berilgan edi. Ushbu ruxsatnoma nafaqat oddiy fuqarolar, balki biznes tuzilmalari, davlat idoralari hamda dengiz va havo transportini ham qamrab oladi.

Tarif rejegoʻylari va imkoniyatlar

Mahalliy aholi va mehmonlar uchun turli ehtiyojlarga moʻljallangan bir nechta internet tariflari taqdim etildi. Jumladan, xususiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Residential Lite tarifi oyiga 230 dirham (taxminan 63 dollar)ni tashkil etsa, standard Residential xizmati 300 dirham (81 dollar)ga baholanmoqda.

Sayohat va koʻchma foydalanishni afzal koʻradiganlar uchun ham maxsus shartlar mavjud. Xususan, 100 gigabayt trafikka ega portativ tarif 190 dirham (52 dollar), cheksiz internet taqdim etuvchi portativ tarif esa 370 dirham (101 dollar) etib belgilangan. Tadbirkorlik subyektlari uchun moʻljallangan biznes-tariflar esa 248 dirhamdan (68 dollar) boshlanadi.

Uskunalar narxi va texnik koʻrsatkichlar

Internet tarmogʻiga ulanish uchun zarur boʻlgan qurilmalar qiymati ham maʼlum qilindi. Xabarlarga koʻra, standart uskunalar toʻplami 1465 dirham (398 dollar) turadi, yanada ixcham boʻlgan Starlink Mini komplekti esa 1099 dirham narxda sotilmoqda.

Texnik imkoniyatlarga toʻxtaladigan boʻlsak, foydalanuvchilarga taqdim etiladigan maʼlumotlarni yuklab olish tezligi 50 dan 200 Mbit/s gacha boʻlishi kutilmoqda. Bunda internet signallarining kechikish vaqti (ping) 20–40 millisekundni tashkil etib, aloqa sifatining barqarorligini taʼminlaydi.

Starlink tarmogʻining BAA bozoriga rasman kirib kelishi mintaqada zamonaviy sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarining ommalashishiga va eng chekka hududlarda ham uzluksiz internet aloqasining taʼminlanishiga xizmat qiladi.

StarlinkBAAIlon MaskInternetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliiPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliBugun, 14:10John Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiJohn Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiBugun, 14:01Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiRocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 13:55Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiStarlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi