Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti Birlashgan Arab Amirliklarida rasman oʻz faoliyatini boshladi. Ushbu muhim qadam haqida 3 sentyabr kuni kompaniya rasman eʼlon qildi va BAA dunyo boʻylab ushbu yuqori tezlikdagi aloqa tarmogʻi mavjud boʻlgan 150 dan ortiq mamlakatlar safiga qoʻshildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur xizmatning mamlakat bozoriga chiqishi uzoq tayyorgarlik jarayonlarini talab qilgan. Xususan, BAAning TDRA regulyatori tomonidan 2024 yil iyun oyida Starlink kompaniyasiga oʻn yillik litsenziya berilgan edi. Ushbu ruxsatnoma nafaqat oddiy fuqarolar, balki biznes tuzilmalari, davlat idoralari hamda dengiz va havo transportini ham qamrab oladi.
Tarif rejegoʻylari va imkoniyatlarMahalliy aholi va mehmonlar uchun turli ehtiyojlarga moʻljallangan bir nechta internet tariflari taqdim etildi. Jumladan, xususiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Residential Lite tarifi oyiga 230 dirham (taxminan 63 dollar)ni tashkil etsa, standard Residential xizmati 300 dirham (81 dollar)ga baholanmoqda.
Sayohat va koʻchma foydalanishni afzal koʻradiganlar uchun ham maxsus shartlar mavjud. Xususan, 100 gigabayt trafikka ega portativ tarif 190 dirham (52 dollar), cheksiz internet taqdim etuvchi portativ tarif esa 370 dirham (101 dollar) etib belgilangan. Tadbirkorlik subyektlari uchun moʻljallangan biznes-tariflar esa 248 dirhamdan (68 dollar) boshlanadi.
Uskunalar narxi va texnik koʻrsatkichlarInternet tarmogʻiga ulanish uchun zarur boʻlgan qurilmalar qiymati ham maʼlum qilindi. Xabarlarga koʻra, standart uskunalar toʻplami 1465 dirham (398 dollar) turadi, yanada ixcham boʻlgan Starlink Mini komplekti esa 1099 dirham narxda sotilmoqda.
Texnik imkoniyatlarga toʻxtaladigan boʻlsak, foydalanuvchilarga taqdim etiladigan maʼlumotlarni yuklab olish tezligi 50 dan 200 Mbit/s gacha boʻlishi kutilmoqda. Bunda internet signallarining kechikish vaqti (ping) 20–40 millisekundni tashkil etib, aloqa sifatining barqarorligini taʼminlaydi.
Starlink tarmogʻining BAA bozoriga rasman kirib kelishi mintaqada zamonaviy sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarining ommalashishiga va eng chekka hududlarda ham uzluksiz internet aloqasining taʼminlanishiga xizmat qiladi.
…