Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandi

·1·Dunyo
Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandi

Indoneziyada hukumatning bepul ovqat dasturi doirasida tarqatilgan taomlarni iste’mol qilgan qariyb 800 kishi zaharlangani aytilmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Janubiy Yavadagi Sidoarjo hududida 512 nafar o‘quvchi, Nganjuk shahrida 49 nafar kishi va G‘arbiy Sumatraning Agam hududida 237 nafar odam ovqatdan zaharlangan. Shu tariqa, so‘nggi holatlarda jabrlanganlar soni jami 798 nafarni tashkil etgan.

Parlament komissiyasi a’zosi Charlz Xonoris bu holatlarni alohida hodisalar sifatida baholab bo‘lmasligini aytdi. Uning fikricha, yuzaga kelayotgan muammolar tizimdagi kamchiliklar bilan bog‘liq.

Dasturni nazorat qiluvchi Milliy oziqlanish agentligi deputatning bayonotiga hozircha munosabat bildirmagan. Sidoarjodagi zaharlanish bilan bog‘liq deb gumon qilinayotgan oshxona esa 30 kunga faoliyatidan chetlatilgan. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.

Nodavlat Network for Education Watch tashkiloti ma’lumotiga ko‘ra, 8 avgust holatiga hukumatning bepul ovqat dasturi bilan bog‘liq ommaviy zaharlanish holatlaridan taxminan 37 600 kishi jabrlangan.

Rasmiylar ovqatdan zaharlanish holatlariga ko‘pincha taomlarning talab darajasida saqlanmasligi va tayyor ovqatlarni yetkazib berishdagi kechikishlar sabab bo‘layotganini bildirgan.

Indoneziya prezidenti Prabovo Subianto tomonidan 2025 yilda yo‘lga qo‘yilgan dastur mamlakatdagi o‘nlab million bolalarni bepul ovqat bilan ta’minlash va bolalar o‘rtasidagi to‘yib ovqatlanmaslik muammosini kamaytirishga qaratilgan. Biroq dastur ommaviy zaharlanishlar, korrupsiya bo‘yicha da’volar va katta xarajatlar bilan bog‘liq tanqidlarga ham duch kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Bugun, 14:58Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaBugun, 14:38Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiKarachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiBugun, 14:20Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiBugun, 13:59Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBelgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida