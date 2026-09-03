Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”

·43·Dunyo
Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”

Lionel Messining onasi Seliya Kuchchittini o‘g‘lining Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qaroridan so‘ng oilasi og‘ir kunlarni boshdan kechirayotganini aytdi. U bu haqda jurnalist Adrian Pallyares bilan suhbatda so‘z ochdi.

39 yoshli Messi 31 avgust kuni 21 yillik faoliyatidan so‘ng Argentina terma jamoasini tark etishini rasman ma’lum qildi. Futbolchi terma jamoadagi so‘nggi yirik musobaqasini 2026 yilgi jahon chempionatida o‘tkazdi. Argentina finalda Ispaniyaga mag‘lub bo‘lib, kumush medal bilan kifoyalandi.

Messining onasi o‘g‘lining qaroridan avvaldan xabardor bo‘lganiga qaramay, bu xabar butun oila uchun og‘ir kechayotganini ta’kidladi.

“Hali ham yig‘layapman. Bu haqda oldindan bilgan bo‘lsak-da, butun oila juda xafa. Lekin eng muhimi, u baxtli bo‘lishi”, — dedi Seliya Kuchchittini.

U, shuningdek, turmush o‘rtog‘i Xorxe Messining yaqinda vafot etgani oila uchun bu davrni yanada og‘irlashtirganini aytdi. Seliya eri Lionel futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan keyingi hayoti haqida tez-tez xavotir bildirganini ham esladi.

Messi terma jamoadan ketishi haqidagi xayrlashuv maktubida oilasi, murabbiylari, jamoadoshlari va Argentina terma jamoasidagi 21 yillik faoliyati davomida unga hamroh bo‘lgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi.

U terma jamoadagi faoliyatini faxr va xotirjamlik hissi bilan yakunlayotganini ta’kidladi.

Lionel Messi Argentina terma jamoasi libosida futbol maydonida koptok ushlab turibdi.

Ma’lumot uchun, Messi Argentina terma jamoasi safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 125 ta gol urgan. U har ikki ko‘rsatkich bo‘yicha ham terma jamoa rekordchisi hisoblanadi.

Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlagan bo‘lsa-da, klub darajasida futbol o‘ynashda davom etadi. U 2023 yildan buyon MLS vakili “Inter Mayami” safida to‘p tepmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiBugun, 15:24Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaBugun, 14:38Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiKarachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiBugun, 14:20Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiBugun, 13:59Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBelgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida