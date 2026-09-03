Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”
Lionel Messining onasi Seliya Kuchchittini o‘g‘lining Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qaroridan so‘ng oilasi og‘ir kunlarni boshdan kechirayotganini aytdi. U bu haqda jurnalist Adrian Pallyares bilan suhbatda so‘z ochdi.
39 yoshli Messi 31 avgust kuni 21 yillik faoliyatidan so‘ng Argentina terma jamoasini tark etishini rasman ma’lum qildi. Futbolchi terma jamoadagi so‘nggi yirik musobaqasini 2026 yilgi jahon chempionatida o‘tkazdi. Argentina finalda Ispaniyaga mag‘lub bo‘lib, kumush medal bilan kifoyalandi.
Messining onasi o‘g‘lining qaroridan avvaldan xabardor bo‘lganiga qaramay, bu xabar butun oila uchun og‘ir kechayotganini ta’kidladi.
“Hali ham yig‘layapman. Bu haqda oldindan bilgan bo‘lsak-da, butun oila juda xafa. Lekin eng muhimi, u baxtli bo‘lishi”, — dedi Seliya Kuchchittini.
U, shuningdek, turmush o‘rtog‘i Xorxe Messining yaqinda vafot etgani oila uchun bu davrni yanada og‘irlashtirganini aytdi. Seliya eri Lionel futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan keyingi hayoti haqida tez-tez xavotir bildirganini ham esladi.
Messi terma jamoadan ketishi haqidagi xayrlashuv maktubida oilasi, murabbiylari, jamoadoshlari va Argentina terma jamoasidagi 21 yillik faoliyati davomida unga hamroh bo‘lgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi.
U terma jamoadagi faoliyatini faxr va xotirjamlik hissi bilan yakunlayotganini ta’kidladi.
Ma’lumot uchun, Messi Argentina terma jamoasi safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 125 ta gol urgan. U har ikki ko‘rsatkich bo‘yicha ham terma jamoa rekordchisi hisoblanadi.
Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlagan bo‘lsa-da, klub darajasida futbol o‘ynashda davom etadi. U 2023 yildan buyon MLS vakili “Inter Mayami” safida to‘p tepmoqda.
…