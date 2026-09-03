Ronaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladi

·60·Sport
Ronaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladi

Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu o‘g‘li bir hafta davomida 9 million dollardan ortiq mablag‘ni superkarlar va boshqa qimmatbaho buyumlarga sarflaganini bilgach, hayratda qolgani aytilmoqda.

Bu haqda «Haberler» nashri xabar berdi.

Xabarlarga ko‘ra, Ronaldu ma’lum muddat davomida o‘g‘liga o‘z kredit kartasidan foydalanishga ruxsat bergan. Biroq bank hisobvarag‘ida qayd etilgan 1,8 million dollarlik tranzaksiya futbolchining e’tiborini tortgan.

Shundan so‘ng u boshqa xarajatlarni ham tekshirtirgan. Natijada o‘g‘li bir hafta ichida superkarlar va turli qimmatbaho buyumlar xaridi uchun 9 million dollardan ortiq mablag‘ sarflagani aytilmoqda.

Ushbu katta miqdordagi xarajatlardan so‘ng Ronaldu o‘z jamoasiga qo‘ng‘iroq qilib, kredit kartasini bloklatgani va o‘g‘lining hisoblariga kirish imkoniyatini cheklagani da’vo qilinmoqda.

Biroq bu ma’lumotlar hozircha Krishtianu Ronaldu yoki uning vakillari tomonidan rasman tasdiqlanmagan. Shu bois xabarda keltirilgan raqamlar va voqea tafsilotlariga hozircha da’vo sifatida qaralmoqda.

Ma’lumot uchun, 16 yoshli Krishtianu Ronaldu Junior hozirda «Al-Nasr» klubining yoshlar jamoasida futbol o‘ynamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18Filip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldiFilip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldiBugun, 14:07«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...Bugun, 13:46«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindiBugun, 13:40"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)