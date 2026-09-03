Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)

·88·Madaniyat
Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoniga sazovor bo‘lgan aktyor Bobur Yo‘ldoshev ushbu yuksak e’tirof haqidagi xabarni ilk bor eshitganidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Aktyorga: “Bobur aka, yaqinda 'O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist' unvonini oldingiz. Bu xabarni birinchi eshitganingizda qanday his-tuyg‘ularni boshdan kechirdingiz?” deya savol berildi.

Bobur Yo‘ldoshev bu xabar u uchun mutlaqo kutilmagan bo‘lganini ta’kidladi.

“Shokka tushib qoldim, chunki bu xabar men uchun kutilmagan edi. Ishongim kelmadi. Hatto mukofotni olayotganimda ham bunga to‘liq ishonmadim. Hali ham to‘liq ishonganim yo‘q. Albatta, bu yurtboshimizning o‘z qo‘llaridan mukofot olish men uchun juda katta baxt va mas’uliyat. Umuman, kamtarona mehnatimizni ko‘rib, vaqt ajratib, munosib baho berib mukofotlaganlari — men uchun katta baxt”, — dedi aktyor.

Aktyorning muxlislari ham uning yangi unvonini iliq kutib oldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda muxlislar Bobur Yo‘ldoshevni samimiy tabriklab, yutuqlari bardavom bo‘lishini tilashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Bugun, 14:22Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Bugun, 14:06Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Bugun, 13:44Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Bugun, 11:48Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiZebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiBugun, 11:10Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Bugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi