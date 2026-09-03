Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi

·0·Dunyo
Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi

Kanadaning British Kolumbiyasida joylashgan ulkan Uilliston suv omborida daraxtlar bilan qoplangan sirli orol paydo bo‘lib, bir muddatdan so‘ng yana g‘oyib bo‘ldi. G‘ayrioddiy hodisa mahalliy aholi va mutasaddilarni ham hayratga solib, uning qayerdan paydo bo‘lgani haqida savollar uyg‘otdi.

Sirli quruqlik maydoni Uilliston suv omborining Makkenzi shahri shimolidagi qismida shu oy boshida ko‘zga tashlangan. Mahalliy aholi g‘ayrioddiy hodisa haqida tegishli idoralarga xabar bergan.

Biroq rasmiylar dastlab bu ma’lumotlarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan. Sababi raqamli tahrirlangan yoki sun’iy intellekt yordamida yaratilgan tasvirlar ba’zan haqiqatga mos kelmaydigan taassurot uyg‘otishi mumkin.

Shunga qaramay, keyinchalik orolning haqiqatan ham mavjud bo‘lgani sun’iy yo‘ldosh tasvirlari orqali tasdiqlandi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 20 iyul kuni olingan sputnik tasvirida quruqlik maydoni suv ustida yaqqol ko‘ringan.

Vaqtinchalik orolning maydoni taxminan 105 486 kvadrat fut deb baholangan.

Biroq keyingi sputnik ma’lumotlari yanada qiziqarli manzarani ko‘rsatdi. 5 avgustga kelib, mazkur oroldan hech qanday iz qolmagan. Bu esa uning qayerga yo‘qolgani va aslida nima sodir bo‘lgani haqida yangi savollarni paydo qildi.

Orol suv ostiga cho‘kmagan bo‘lishi mumkin

BC Hydro vakili Bob Gammerning fikricha, quruqlik maydoni aslida suv ostiga cho‘kib ketmagan bo‘lishi ehtimol.

Uning taxminiga ko‘ra, orol suv omborining qirg‘oqqa yaqinroq qismiga yoki nisbatan panaroq, to‘lqin va suv harakati kamroq bo‘lgan boshqa hududga siljigan bo‘lishi mumkin.

Ayni paytda mutasaddilar orolning keyingi harakatini aniqlash uchun yangiroq tasvirlarni o‘rganmoqda. Ular sirli quruqlik maydoni qayerda joylashganini, qanday paydo bo‘lgani va keyinchalik nima sababdan ko‘zdan yo‘qolganini aniqlashga harakat qilmoqda.

G‘ayrioddiy hodisa mahalliy aholi orasida katta qiziqish uyg‘otgan. Rasmiylar esa suvda harakatlangan ushbu sirli quruqlik maydoni bo‘yicha tekshiruvni davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBelgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBugun, 13:34«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 11:15Misrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildiMisrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildiBugun, 10:47Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiLeypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiBugun, 07:53Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaBugun, 06:38Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiNetanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiBugun, 06:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi