Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi
Kanadaning British Kolumbiyasida joylashgan ulkan Uilliston suv omborida daraxtlar bilan qoplangan sirli orol paydo bo‘lib, bir muddatdan so‘ng yana g‘oyib bo‘ldi. G‘ayrioddiy hodisa mahalliy aholi va mutasaddilarni ham hayratga solib, uning qayerdan paydo bo‘lgani haqida savollar uyg‘otdi.
Sirli quruqlik maydoni Uilliston suv omborining Makkenzi shahri shimolidagi qismida shu oy boshida ko‘zga tashlangan. Mahalliy aholi g‘ayrioddiy hodisa haqida tegishli idoralarga xabar bergan.
Biroq rasmiylar dastlab bu ma’lumotlarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan. Sababi raqamli tahrirlangan yoki sun’iy intellekt yordamida yaratilgan tasvirlar ba’zan haqiqatga mos kelmaydigan taassurot uyg‘otishi mumkin.
Shunga qaramay, keyinchalik orolning haqiqatan ham mavjud bo‘lgani sun’iy yo‘ldosh tasvirlari orqali tasdiqlandi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 20 iyul kuni olingan sputnik tasvirida quruqlik maydoni suv ustida yaqqol ko‘ringan.
Vaqtinchalik orolning maydoni taxminan 105 486 kvadrat fut deb baholangan.
Biroq keyingi sputnik ma’lumotlari yanada qiziqarli manzarani ko‘rsatdi. 5 avgustga kelib, mazkur oroldan hech qanday iz qolmagan. Bu esa uning qayerga yo‘qolgani va aslida nima sodir bo‘lgani haqida yangi savollarni paydo qildi.
Orol suv ostiga cho‘kmagan bo‘lishi mumkin
BC Hydro vakili Bob Gammerning fikricha, quruqlik maydoni aslida suv ostiga cho‘kib ketmagan bo‘lishi ehtimol.
Uning taxminiga ko‘ra, orol suv omborining qirg‘oqqa yaqinroq qismiga yoki nisbatan panaroq, to‘lqin va suv harakati kamroq bo‘lgan boshqa hududga siljigan bo‘lishi mumkin.
Ayni paytda mutasaddilar orolning keyingi harakatini aniqlash uchun yangiroq tasvirlarni o‘rganmoqda. Ular sirli quruqlik maydoni qayerda joylashganini, qanday paydo bo‘lgani va keyinchalik nima sababdan ko‘zdan yo‘qolganini aniqlashga harakat qilmoqda.
G‘ayrioddiy hodisa mahalliy aholi orasida katta qiziqish uyg‘otgan. Rasmiylar esa suvda harakatlangan ushbu sirli quruqlik maydoni bo‘yicha tekshiruvni davom ettirmoqda.
…