Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdi

·10·Texno
Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdi

AQShning Janubiy Dakotadagi yerosti laboratoriyasida joylashgan LUX-Zamplin (LZ) tajribasi ilm-fan olamida katta qiziqish uygʻotgan hodisani qayd etdi. Olimlar ehtimoliy qorongʻi materiya zarrachasining ilk toʻgʻridan-toʻgʻri izini topgan boʻlishi mumkin, garchi tadqiqotchilar hozircha oʻta ehtiyotkorlik bilan bayonot bermoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur natija 1-sentyabr kuni Yaponiyaning Tendo shahrida boʻlib oʻtgan TeV Particle Astrophysics konferensiyasida rasman taqdim etildi. Qayd etilgan signalning statistik ahamiyati 2,6 sigmani tashkil etadi. Bu fizika olamida rasmiy kashfiyot deb eʼlon qilish uchun zarur boʻlgan 5 sigma chegarasidan sezilarli darajada past hisoblanadi.

Tajribaning oʻziga xos jihatlari

LZ detektori Sanford yerosti laboratoriyasida, sirt qatlamidan naqd 1,5 kilometr chuqurlikda oʻrnatilgan. Ushbu ulkan qalinlikdagi togʻ jinslari qurilmani kosmik nurlardan ishonchli himoya qiladi. Detektor ichida esa 10 tonna oʻta toza suyuq ksenon saqlanib, zarrachalar uning yadrosi bilan toʻqnashganda kichik yorugʻlik chaqnashini hosil qiladi.

Tadqiqotchilar 2023-yilning martidan 2024-yilning apreliga qadar toʻplangan 220 kunlik kuzatuv natijalarini chuqur tahlil qilishdi. Odatdagi qidiruvlar 50 kiloelektronvoldan past energiyalar bilan cheklansa, bu safar diapazon 270 kэV gacha kengaytirildi. Maʼlumotlarni tahlil qilish jarayonida olimlar barcha sunʼiy xatoliklarni chetlab oʻtishga harakat qilishdi va natijada yagona tushunarsiz signal aniqlandi.

WIMP zarralari va kelajakdagi rejalar

Aniqlangan toʻqnashuv energiyasi 248 kiloelektronvolni tashkil etdi. Agar bu signal chindan ham qorongʻi materiyaga tegishli boʻlsa, u holda gap oʻnlab yillar davomida olimlar qidirib kelayotgan WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) deb nomlanuvchi zaif oʻzaro taʼsir qiluvchi massiv zarralar haqida ketayotgan boʻladi.

Maʼlumki, qorongʻi materiya olamdagi barcha galaktikalarni bir butun holda ushlab turuvchi va koinot massasining qariyb 85 foizini tashkil etuvchi sirli substansiya hisoblanadi. Braun universiteti olimi va LZ kollaboratsiyasi vakili Rik Gaytskellning soʻzlariga koʻra, tadqiqotchilar buni qorongʻi materiya deb qatʼiy taʼkidlamayapti, biroq ilmiy hamjamiyat bilan boʻlishishni istagan qiziqarli topilma qayd etilgan.

Dunyoning boshqa yirik ilmiy markazlari, jumladan Italiyadagi Gran-Salso va Xitoyning Szinpin laboratoriyalaridagi shunga oʻxshash tajribalar hali bunday natijani bermagandi. Hozirda 250 nafar olim va muhandislarni birlashtirgan LZ kollaboratsiyasi ishni davom ettirmoqda. Agar kelgusida ushbu signal yana takrorlansa, bu soʻnggi yillardagi eng ulkan ilmiy yutuqlardan biriga aylanishi shubhasiz.

Qorongʻi materiyaFizikaIlmiy kashfiyotTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliiPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliBugun, 14:10John Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiJohn Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiBugun, 14:01Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiRocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 13:55Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiStarlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi