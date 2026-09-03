Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildi

·77·Dunyo
Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildi

Pokistonning Karachi shahrida g‘oyib bo‘lgani aytilgan yangi tug‘ilgan chaqaloq bilan bog‘liq ishda kutilmagan ma’lumotlar ma’lum bo‘ldi. Xususiy shifoxonaning katta shifokori tibbiy tekshiruvlar ayol shifoxonaga qabul qilingan paytda homilador bo‘lmaganini ko‘rsatganini bildirdi.

Bu haqda shifoxonaning ginekologiya bo‘limi rahbari doktor Anjum Ara Hasan videomurojaatida ma’lum qildi. Voqea Karachining Nazimobod hududidagi shifoxonada tug‘ruq vaqtida yangi tug‘ilgan chaqaloq go‘yoki yo‘qolib qolgani haqidagi xabarlar ortidan kun tartibiga chiqqan.

Hasanning aytishicha, ayol birinchi marta fevral oyida shifoxonaga murojaat qilib, o‘zini uch oylik homilador deb bildirgan. Biroq o‘sha paytda o‘tkazilgan UZI tekshiruvi homiladorlikni ko‘rsatmagan.

Shundan keyin ayol shifoxonada ro‘yxatga olingan va tekshiruvlar uchun bir necha marta shoshilinch tibbiy yordam bo‘limiga kelgan.

Turli hujjatlar e’tiborni tortdi

Bemor boshqa shifoxonada tayyorlangan va uning homilador ekanini ko‘rsatuvchi UZI xulosasini ham taqdim etgan. Keyinchalik u mazkur hujjatlar bilan shoshilinch yordam bo‘limiga kelib, navbatchi shifokor tomonidan ko‘rikdan o‘tkazilgan.

Shifokorlar bemorning yurak urishi va boshqa zarur ko‘rsatkichlarini tekshirgach, operatsiya o‘tkazishga qaror qilgan. Ammo operatsiyadan keyin ayol homilador emasligi aniqlangan.

Ginekologiya bo‘limi rahbari bemorning shifoxonadagi tibbiy kartasida ayrim tekshiruvlarga oid yozuvlar soxtalashtirilgan bo‘lishi mumkinligini ham bildirdi. Uning ta’kidlashicha, ayol uning o‘zi tomonidan bevosita tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilmagan.

Hasanning qo‘shimcha qilishicha, ish bo‘yicha tibbiy va huquqiy xulosalar olingan. Laboratoriya hamda tibbiy tekshiruvlar natijalari ham ayolning homilador bo‘lmaganini ko‘rsatgan.

Ayni paytda chaqaloqning qanday holatda g‘oyib bo‘lgani va homiladorlikka oid turlicha ma’lumotlar nega paydo bo‘lgani shifokor bayonotida aniqlashtirilmagan.

Hodisaning barcha tafsilotlariga oydinlik kiritish uchun qo‘shimcha ma’lumotlar kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiBugun, 15:24Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Bugun, 14:58Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaBugun, 14:38Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiBugun, 13:59Belgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBelgacha suv bosgan cherkovda kelin nikohdan o‘tdiBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida