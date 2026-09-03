Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildi
Pokistonning Karachi shahrida g‘oyib bo‘lgani aytilgan yangi tug‘ilgan chaqaloq bilan bog‘liq ishda kutilmagan ma’lumotlar ma’lum bo‘ldi. Xususiy shifoxonaning katta shifokori tibbiy tekshiruvlar ayol shifoxonaga qabul qilingan paytda homilador bo‘lmaganini ko‘rsatganini bildirdi.
Bu haqda shifoxonaning ginekologiya bo‘limi rahbari doktor Anjum Ara Hasan videomurojaatida ma’lum qildi. Voqea Karachining Nazimobod hududidagi shifoxonada tug‘ruq vaqtida yangi tug‘ilgan chaqaloq go‘yoki yo‘qolib qolgani haqidagi xabarlar ortidan kun tartibiga chiqqan.
Hasanning aytishicha, ayol birinchi marta fevral oyida shifoxonaga murojaat qilib, o‘zini uch oylik homilador deb bildirgan. Biroq o‘sha paytda o‘tkazilgan UZI tekshiruvi homiladorlikni ko‘rsatmagan.
Shundan keyin ayol shifoxonada ro‘yxatga olingan va tekshiruvlar uchun bir necha marta shoshilinch tibbiy yordam bo‘limiga kelgan.
Turli hujjatlar e’tiborni tortdi
Bemor boshqa shifoxonada tayyorlangan va uning homilador ekanini ko‘rsatuvchi UZI xulosasini ham taqdim etgan. Keyinchalik u mazkur hujjatlar bilan shoshilinch yordam bo‘limiga kelib, navbatchi shifokor tomonidan ko‘rikdan o‘tkazilgan.
Shifokorlar bemorning yurak urishi va boshqa zarur ko‘rsatkichlarini tekshirgach, operatsiya o‘tkazishga qaror qilgan. Ammo operatsiyadan keyin ayol homilador emasligi aniqlangan.
Ginekologiya bo‘limi rahbari bemorning shifoxonadagi tibbiy kartasida ayrim tekshiruvlarga oid yozuvlar soxtalashtirilgan bo‘lishi mumkinligini ham bildirdi. Uning ta’kidlashicha, ayol uning o‘zi tomonidan bevosita tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilmagan.
Hasanning qo‘shimcha qilishicha, ish bo‘yicha tibbiy va huquqiy xulosalar olingan. Laboratoriya hamda tibbiy tekshiruvlar natijalari ham ayolning homilador bo‘lmaganini ko‘rsatgan.
Ayni paytda chaqaloqning qanday holatda g‘oyib bo‘lgani va homiladorlikka oid turlicha ma’lumotlar nega paydo bo‘lgani shifokor bayonotida aniqlashtirilmagan.
Hodisaning barcha tafsilotlariga oydinlik kiritish uchun qo‘shimcha ma’lumotlar kutilmoqda.
…