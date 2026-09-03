Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdi

·22·Sport
Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdi

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Lionel Messining xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganidan keyin butun futbol olami uning yoʻqligini doimo sezib turishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Liga doirasidagi Real Betis bilan oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida portugaliyalik mutaxassis argentinalik hujumchining oʻlmas isteʼdodiga yuqori baho berdi. Mourinyo hatto oʻziga yoqmaydigan Major League Soccer musobaqasini ham faqatgina Lionel Messining oʻyinlarini kuzatish uchun tomosha qilishga majbur boʻlishini hazilomuz tarzda taʼkidladi.

Tarixiy bogʻliqlik va oʻzaro hurmat

Mourinyo va Messi oʻrtasidagi oʻzaro hurmat yigirma yildan ortiq davrni oʻz ichiga oladi. Ularning yoʻllari ilk bor 2003 yilning 16 noyabrida kesishgan. Oshkora boʻlmagan oʻsha oʻrtoqlik uchrashuvida Barselona safida oʻsmir yoshdagi Messi debyut qilgan boʻlsa, unga qarshi maydonga chiqqan Portu jamoasini aynan Joze Mourinyo boshqarayotgan edi.

Oʻsha oʻyinda Portu 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, mavsum yakunida Chempionlar ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, bu toʻqnashuv butun bir avlod taqdirini belgilab bergan buyuk futbolchining porlash davri boshlanishi edi.

Julian Alvarezning Atletiko Madrid’dagi holati

Matbuot anjumanida joriy transfer mavsumida Barselonaga oʻtish ehtimoli amalga oshmagan Julian Alvarezning Atletiko Madrid safidagi vaziyatiga ham eʼtibor qaratildi. Real Madrid ustozi bu masalaga chuqur toʻxtalib oʻtirishni istamay, Atletiko bosh murabbiyi Diego Simeone jamoaning ichki ishlarida toʻliq vakolatga ega ekanini taʼkidladi.

Transfer oynasi yopilganidan keyin professional intizom va futbolchining jamoaga sodiqligi muhimligini qayd etgan Mourinyo oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi.

«Mening fikrimcha, kechadan boshlab kamida 31 dekabrgacha u oʻz klubi uchun muhim futbolchi boʻlib qoladi», dedi tajribali murabbiy Alvarezning yaqin oylardagi istiqboli haqida gapirarkan.

Shu tariqa, yozgi transfer oynasi ortda qolgach, Mourinyo barcha norozi yoki boshqa jamoaga oʻtmoqchi boʻlgan oʻyinchilar eng kamida qishki tanaffusgacha oʻzlarining amaldagi jamoasidagi vazifalariga toʻliq eʼtibor qaratishlari lozimligini kutmoqda.

Jose MourinhoLionel MessiJulian AlvarezReal MadridAtletiko Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18Ronaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiRonaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiBugun, 14:27Filip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldiFilip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldiBugun, 14:07«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...Bugun, 13:46«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindiBugun, 13:40"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)