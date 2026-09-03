Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdi
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Lionel Messining xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganidan keyin butun futbol olami uning yoʻqligini doimo sezib turishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Liga doirasidagi Real Betis bilan oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida portugaliyalik mutaxassis argentinalik hujumchining oʻlmas isteʼdodiga yuqori baho berdi. Mourinyo hatto oʻziga yoqmaydigan Major League Soccer musobaqasini ham faqatgina Lionel Messining oʻyinlarini kuzatish uchun tomosha qilishga majbur boʻlishini hazilomuz tarzda taʼkidladi.
Tarixiy bogʻliqlik va oʻzaro hurmatMourinyo va Messi oʻrtasidagi oʻzaro hurmat yigirma yildan ortiq davrni oʻz ichiga oladi. Ularning yoʻllari ilk bor 2003 yilning 16 noyabrida kesishgan. Oshkora boʻlmagan oʻsha oʻrtoqlik uchrashuvida Barselona safida oʻsmir yoshdagi Messi debyut qilgan boʻlsa, unga qarshi maydonga chiqqan Portu jamoasini aynan Joze Mourinyo boshqarayotgan edi.
Oʻsha oʻyinda Portu 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, mavsum yakunida Chempionlar ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, bu toʻqnashuv butun bir avlod taqdirini belgilab bergan buyuk futbolchining porlash davri boshlanishi edi.
Julian Alvarezning Atletiko Madrid’dagi holatiMatbuot anjumanida joriy transfer mavsumida Barselonaga oʻtish ehtimoli amalga oshmagan Julian Alvarezning Atletiko Madrid safidagi vaziyatiga ham eʼtibor qaratildi. Real Madrid ustozi bu masalaga chuqur toʻxtalib oʻtirishni istamay, Atletiko bosh murabbiyi Diego Simeone jamoaning ichki ishlarida toʻliq vakolatga ega ekanini taʼkidladi.
Transfer oynasi yopilganidan keyin professional intizom va futbolchining jamoaga sodiqligi muhimligini qayd etgan Mourinyo oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi.
«Mening fikrimcha, kechadan boshlab kamida 31 dekabrgacha u oʻz klubi uchun muhim futbolchi boʻlib qoladi», dedi tajribali murabbiy Alvarezning yaqin oylardagi istiqboli haqida gapirarkan.
Shu tariqa, yozgi transfer oynasi ortda qolgach, Mourinyo barcha norozi yoki boshqa jamoaga oʻtmoqchi boʻlgan oʻyinchilar eng kamida qishki tanaffusgacha oʻzlarining amaldagi jamoasidagi vazifalariga toʻliq eʼtibor qaratishlari lozimligini kutmoqda.
…