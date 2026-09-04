Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdi

·2·Dunyo
Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdi

Rossiyaning Krasnoyarsk o‘lkasida yovvoyi tabiatning ayovsiz yuzi namoyon bo‘lgan fojiali holat yuz berdi. Podtesovo qishlog‘ida yashovchi ikki nafar keksa ayol qo‘ziqorin terish maqsadida o‘rmonga chiqib, odamxo‘r ayiqning hujumiga uchradi va halok bo‘ldi. Ushbu mudhish voqea yuzasidan Rossiya Tergov qo‘mitasi rasmiy ma’lumot berib, vaziyat jiddiyligidan aholini ogohlantirdi.

Fojianing asosiy tafsilotlari:

  • Fojia joyi: Krasnoyarsk o‘lkasi, Podtesovo qishlog‘i yaqinidagi tayga o‘rmoni;

  • Qurbonlar: 67 va 73 yoshli ikki nafar keksa ayol;

  • Voqea xronologiyasi: Ayollar 31 avgust kuni o‘rmonga chiqib ketgan va qaytib kelmagan. Zudlik bilan boshlangan qidiruv ishlaridan so‘ng, 2 sentyabr kuni ularning jasadlari topilgan;

  • Qidiruv ko‘lami: Ko‘ngillilar va qutqaruvchilar tomonidan 200 ming kvadrat metr maydondagi tayga hududi obdon ko‘zdan kechirilgan;

  • Tergov xulosasi: Topilgan jasadlarda yovvoyi hayvon — ayiq hujumiga xos bo‘lgan jarohatlar aniqlangan.

Taygadagi ikki kunlik bedaraklik va mudhish topilma

Mahalliy OAV va Tergov qo‘mitasi xabariga ko‘ra, Podtesovo qishlog‘ida istiqomat qiluvchi 67 va 73 yoshli ayollar 31 avgust kuni kuzgi qo‘ziqorin mavsumi uchun o‘rmonga yo‘l olganlar. Biroq kun botishiga qaramay ular uyga qaytmagach, yaqinlari xavotirga tushib, tegishli organlarga murojaat qilishgan.

Ko‘ngillilar va qidiruv-qutqaruv guruhlari tayganing murakkab sharoitlariga qaramay, keng ko‘lamli operatsiyani boshlab yuborishdi. NGS24 portali yozishicha, qidiruv ishlari davomida qariyb 200 ming kvadrat metr maydon ko‘zdan kechirildi. Afsuski, 2 sentyabr kuni, ayollar yo‘qolganidan ikki kun o‘tib, ularning jasadlari qishloqdan atigi 3-4 kilometr uzoqlikdagi o‘rmon ichidan topildi. Dastlabki tekshiruvlar ularning o‘limiga aynan ayiq hujumi sabab bo‘lganini tasdiqladi.

Tergov qo‘mitasining ogohlantirishi: O‘rmon sayrini qoldiring!

Ushbu fojia munosabati bilan Tergov qo‘mitasi mintaqa aholisi va mehmonlariga qat’iy ogohlantirish bilan chiqdi. Mahkama hozirgi vaqtda o‘rmonlarda ayiqlarning faolligi g‘oyat yuqori ekanini aytib, fuqarolarni tabiat bag‘riga chiqish, qo‘ziqorin va rezavor mevalar terish, shuningdek, o‘rmon sayrlarini vaqtincha qoldirishga chaqirmoqda. Bu kabi uchrashuvlarning oqibati inson hayoti uchun juda xavfli bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, yovvoyi hayvonlar, xususan ayiqlar faolligi oshgan hududlarda aholi xavfsizligini ta’minlash uchun davlat organlari qanday qo‘shimcha choralar ko‘rishi kerak? O‘rmonga chiqishni butunlay cheklash to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiSankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiKecha, 22:47Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Kecha, 22:23724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldiKecha, 20:07Grenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiGrenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiKecha, 19:20SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiKecha, 17:51Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiKecha, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi