Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdi
Rossiyaning Krasnoyarsk o‘lkasida yovvoyi tabiatning ayovsiz yuzi namoyon bo‘lgan fojiali holat yuz berdi. Podtesovo qishlog‘ida yashovchi ikki nafar keksa ayol qo‘ziqorin terish maqsadida o‘rmonga chiqib, odamxo‘r ayiqning hujumiga uchradi va halok bo‘ldi. Ushbu mudhish voqea yuzasidan Rossiya Tergov qo‘mitasi rasmiy ma’lumot berib, vaziyat jiddiyligidan aholini ogohlantirdi.
Fojianing asosiy tafsilotlari:
Fojia joyi: Krasnoyarsk o‘lkasi, Podtesovo qishlog‘i yaqinidagi tayga o‘rmoni;
Qurbonlar: 67 va 73 yoshli ikki nafar keksa ayol;
Voqea xronologiyasi: Ayollar 31 avgust kuni o‘rmonga chiqib ketgan va qaytib kelmagan. Zudlik bilan boshlangan qidiruv ishlaridan so‘ng, 2 sentyabr kuni ularning jasadlari topilgan;
Qidiruv ko‘lami: Ko‘ngillilar va qutqaruvchilar tomonidan 200 ming kvadrat metr maydondagi tayga hududi obdon ko‘zdan kechirilgan;
Tergov xulosasi: Topilgan jasadlarda yovvoyi hayvon — ayiq hujumiga xos bo‘lgan jarohatlar aniqlangan.
Taygadagi ikki kunlik bedaraklik va mudhish topilma
Mahalliy OAV va Tergov qo‘mitasi xabariga ko‘ra, Podtesovo qishlog‘ida istiqomat qiluvchi 67 va 73 yoshli ayollar 31 avgust kuni kuzgi qo‘ziqorin mavsumi uchun o‘rmonga yo‘l olganlar. Biroq kun botishiga qaramay ular uyga qaytmagach, yaqinlari xavotirga tushib, tegishli organlarga murojaat qilishgan.
Ko‘ngillilar va qidiruv-qutqaruv guruhlari tayganing murakkab sharoitlariga qaramay, keng ko‘lamli operatsiyani boshlab yuborishdi. NGS24 portali yozishicha, qidiruv ishlari davomida qariyb 200 ming kvadrat metr maydon ko‘zdan kechirildi. Afsuski, 2 sentyabr kuni, ayollar yo‘qolganidan ikki kun o‘tib, ularning jasadlari qishloqdan atigi 3-4 kilometr uzoqlikdagi o‘rmon ichidan topildi. Dastlabki tekshiruvlar ularning o‘limiga aynan ayiq hujumi sabab bo‘lganini tasdiqladi.
Tergov qo‘mitasining ogohlantirishi: O‘rmon sayrini qoldiring!
Ushbu fojia munosabati bilan Tergov qo‘mitasi mintaqa aholisi va mehmonlariga qat’iy ogohlantirish bilan chiqdi. Mahkama hozirgi vaqtda o‘rmonlarda ayiqlarning faolligi g‘oyat yuqori ekanini aytib, fuqarolarni tabiat bag‘riga chiqish, qo‘ziqorin va rezavor mevalar terish, shuningdek, o‘rmon sayrlarini vaqtincha qoldirishga chaqirmoqda. Bu kabi uchrashuvlarning oqibati inson hayoti uchun juda xavfli bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, yovvoyi hayvonlar, xususan ayiqlar faolligi oshgan hududlarda aholi xavfsizligini ta’minlash uchun davlat organlari qanday qo‘shimcha choralar ko‘rishi kerak? O‘rmonga chiqishni butunlay cheklash to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…