«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari

·25·Sport
«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari

Shveysariya Superligasining 6-turida futbol ixlosmandlari haqiqiy triller guvohiga aylanishdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov to‘p surayotgan «Lugano» klubi o‘z maydonida «Servett»ni qabul qilib, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada kiritilgan gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Ushbu g‘alaba ortidan ochko yo‘qotmay kelayotgan jamoa musobaqa jadvalida yana peshqadamlikni qaytarib oldi.

Behruz Karimov asosiy tarkibda: O‘zbek himoyachisiga yuqori baho

O‘zbekistonlik yosh iqtidor uchun mazkur bahs katta qadam bo‘ldi:

  • Ilk bor boshlang‘ich tarkibda: Behruz Karimov «Lugano»ning asosiy tarkibida ilk bor maydonga tushdi va murabbiylar ishonchini to‘liq oqladi;

  • 67 daqiqalik ishonchli o‘yin: O‘zbek legioneri mudofaa chizig‘ida tartibli harakat qilib, 67-daqiqada Zanottiga o‘z o‘rnini bo‘shatib berdi;

  • 7 ballik e’tirof: O‘yindagi foydali harakatlari, kurashlardagi faolligi va taktik intizomi uchun Karimov analitiklar tomonidan munosib — 7,0 ball bilan baholandi.

Penalti fojiasi va 90+4-daqiqadagi najot

«AIL Arena»da kechgan bellashuv har ikki jamoa uchun ham og‘ir va keskin sinovlarga boy bo‘ldi:

  • «Servett»ning boy berilgan imkoniyati: 20-daqiqada mehmonlar hisobni ochish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘lgan edi, biroq Mraz penaltidan unumli foydalana olmadi;

  • Ayetining oltin goli: Uchrashuv durang bilan tugashi kutilayotgan bir pallada, 67-daqiqada zaxiradan tushgan Albian Ayeti 90+4-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Lugano»ga uch ochkoni taqdim etdi.

Turnir jadvali: 100 foizlik natija va yakka peshqadamlik

Ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano» Shveysariya chempionatidagi mavqeyini sezilarli darajada mustahkamlab oldi:

  • Peshqadamlikka qaytish: O‘tkazilgan 5 ta bahsning barchasida g‘alaba qozongan «Lugano» o‘z ochkolari sonini 15 taga yetkazib, «Yang Boyz»ni (14 ochko) ortda qoldirdi va 1-pog‘onani qaytarib oldi;

  • Bitta zaxira o‘yini: «Lugano» hisobida hali zaxiradagi yana bitta o‘yin borligi ularning chempionlik poygasidagi ustunligini yanada oshiradi;

  • «Servett»ning quyi hududdagi ahvoli: 4 ochkoga ega bo‘lgan mehmonlar 12 ta jamoa orasida 10-pog‘onada qolmoqda.

Shveysariya Superligasi. 6-tur

«Lugano» — «Servett» — 1:0

3 sentyabr. «AIL Arena»

Gol: Albian Ayeti (90+4).

Amalga oshirilmagan penalti: Mraz (20, «Servett»).

«Lugano» tarkibi: Ballmos, Papadopulos, Kelvin, Delkrua, Bislimi, KARIMOV (Zanotti, 67), Kenduchi (Grgich, 46), dos Santos (Pilstrom, 74), Chiminyani (Espinoza, 90+2), Shteffen, Monkada (Ayeti, 67).

Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano»ning asosiy tarkibidagi mustahkam o‘yinchisiga aylanib, jamoasi bilan Shveysariya chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Hamyurtimizning Yevropa elitasidagi debyuti va o‘yini haqidagi taassurotlaringiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaMirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaBugun, 05:43Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Kecha, 23:03Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviNursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviKecha, 22:59Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)