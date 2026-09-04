«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari
Shveysariya Superligasining 6-turida futbol ixlosmandlari haqiqiy triller guvohiga aylanishdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov to‘p surayotgan «Lugano» klubi o‘z maydonida «Servett»ni qabul qilib, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada kiritilgan gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Ushbu g‘alaba ortidan ochko yo‘qotmay kelayotgan jamoa musobaqa jadvalida yana peshqadamlikni qaytarib oldi.
Behruz Karimov asosiy tarkibda: O‘zbek himoyachisiga yuqori baho
O‘zbekistonlik yosh iqtidor uchun mazkur bahs katta qadam bo‘ldi:
Ilk bor boshlang‘ich tarkibda: Behruz Karimov «Lugano»ning asosiy tarkibida ilk bor maydonga tushdi va murabbiylar ishonchini to‘liq oqladi;
67 daqiqalik ishonchli o‘yin: O‘zbek legioneri mudofaa chizig‘ida tartibli harakat qilib, 67-daqiqada Zanottiga o‘z o‘rnini bo‘shatib berdi;
7 ballik e’tirof: O‘yindagi foydali harakatlari, kurashlardagi faolligi va taktik intizomi uchun Karimov analitiklar tomonidan munosib — 7,0 ball bilan baholandi.
Penalti fojiasi va 90+4-daqiqadagi najot
«AIL Arena»da kechgan bellashuv har ikki jamoa uchun ham og‘ir va keskin sinovlarga boy bo‘ldi:
«Servett»ning boy berilgan imkoniyati: 20-daqiqada mehmonlar hisobni ochish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘lgan edi, biroq Mraz penaltidan unumli foydalana olmadi;
Ayetining oltin goli: Uchrashuv durang bilan tugashi kutilayotgan bir pallada, 67-daqiqada zaxiradan tushgan Albian Ayeti 90+4-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Lugano»ga uch ochkoni taqdim etdi.
Turnir jadvali: 100 foizlik natija va yakka peshqadamlik
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano» Shveysariya chempionatidagi mavqeyini sezilarli darajada mustahkamlab oldi:
Peshqadamlikka qaytish: O‘tkazilgan 5 ta bahsning barchasida g‘alaba qozongan «Lugano» o‘z ochkolari sonini 15 taga yetkazib, «Yang Boyz»ni (14 ochko) ortda qoldirdi va 1-pog‘onani qaytarib oldi;
Bitta zaxira o‘yini: «Lugano» hisobida hali zaxiradagi yana bitta o‘yin borligi ularning chempionlik poygasidagi ustunligini yanada oshiradi;
«Servett»ning quyi hududdagi ahvoli: 4 ochkoga ega bo‘lgan mehmonlar 12 ta jamoa orasida 10-pog‘onada qolmoqda.
Shveysariya Superligasi. 6-tur
«Lugano» — «Servett» — 1:0
3 sentyabr. «AIL Arena»
Gol: Albian Ayeti (90+4).
Amalga oshirilmagan penalti: Mraz (20, «Servett»).
«Lugano» tarkibi: Ballmos, Papadopulos, Kelvin, Delkrua, Bislimi, KARIMOV (Zanotti, 67), Kenduchi (Grgich, 46), dos Santos (Pilstrom, 74), Chiminyani (Espinoza, 90+2), Shteffen, Monkada (Ayeti, 67).
Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano»ning asosiy tarkibidagi mustahkam o‘yinchisiga aylanib, jamoasi bilan Shveysariya chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Hamyurtimizning Yevropa elitasidagi debyuti va o‘yini haqidagi taassurotlaringiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…