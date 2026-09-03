Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdi

·15·Texno
Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdi

Nvidia kompaniyasi Windows-PC uchun moʻljallangan yangi RTX Spark platformasini rasman eʼlon qildi va isteʼmolchilar protsessorlari bozoriga kirishga tayyorlanmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu arxitekturaga asoslangan ilk noutbuklar hamda stol usti kompyuterlari 2026-yil oktabr oyida sotuvga chiqariladi va dunyoning yetakchi brendlari oʻz qurilmalarini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi platforma ortida Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI va Microsoft kabi texnologiya gigantlari turibdi. Ushbu kompaniyalar Nvidia N1X однокристалная sistemi asosida ishlaydigan turli xil form-faktordagi qurilmalarni bozorga olib chiqishni rejalashtirmoqda, bu esa Windows ekotizimida sezilarli oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

N1X protsessorining texnik imkoniyatlari

Nvidia N1X однокристалная sistemi oʻz ichiga Arm-protsessor Grace, ilgʻor Blackwell RTX oʻrnatilgan grafikasi hamda yuqori tezlikdagi unifikatsiyalangan xotirani birlashtiradi. Tizim ikkita asosiy konfiguratsiyada taqdim etiladi va xaridorlarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi.

Katta yoshdagi talqin 20 yadroli Grace protsessori hamda 6144 ta CUDA yadrosiga ega Blackwell grafik protsessori bilan jihozlanadi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich stol usti uchun moʻljallangan GeForce RTX 5070 grafik kartasining yadrolar soniga tengdir. Ushbu talqindagi qurilmalarning unifikatsiyalangan xotirasi 24 dan 128 gigabaytgacha boʻlib, u ham noutbuklarda, ham ixcham stol usti kompyuterlarida ishlatiladi.

Kichikroq talqin esa 18 ta protsessor yadroiga va 5120 ta CUDA yadrosiga ega GPU oladi. Bu koʻrsatkich hisoblash bloklari soni boʻyicha hatto stol usti RTX 5060 Ti modelidan ham ustun keladi. Ushbu versiyaning xotira hajmi 24 dan 32 gigabaytgacha boʻlib, dastlabki bosqichda faqat noutbuklar uchun moʻljallanadi.

Oʻyinlar va sunʼiy intellekt salohiyati

Geymerlar uchun Nvidia 1440p piksellar kengligida, nurlarni kuzatish (ray tracing) va DLSS texnologiyalaridan foydalangan holda soniyasiga 100 kadr tezlikni taʼminlashni vaʼda qilmoqda. Platforma NVIDIA kompaniyasining DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction va Multi Frame Generation kabi eng soʻnggi masshtablash hamda kadrlar generatsiyasi texnologiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.

Sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Unifikatsiyalangan xotira tufayli 128 gigabaytli eng yuqori tizimlar 120 milliard parametrgacha boʻlgan modellar va 1 million tokengacha boʻlgan kontekst bilan ishlaydigan sunʼiy intellekt agentlarini boshqara oladi. Shuningdek, toʻliq NVIDIA AI dasturiy steki ham qoʻllab-quvvatlanadi.

Kontent yaratuvchilar uchun 4:2:2 video apparatli tezlashuvi hamda OptiX va apparatli nurlarni kuzatish yordamida hajmi 90 gigabaytgacha boʻlgan 3D sahnalar bilan ishlash imkoniyati muhim afzallik boʻladi. Ishlab chiqaruvchilar qalinligi 14 millimetrdan boshlanadigan RTX Spark noutbuklarini ishlab chiqarishi mumkin boʻlib, Nvidia bir ish kuni davomida yetarli avtonomlikni kafolatlaydi. Qurilmalarning aniq narxlari hozircha eʼlon qilinmagan.

NvidiaRTX SparkProtsessorSunʼiy intellektNoutbuklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Kecha, 22:08Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaVivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaKecha, 21:56TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonKecha, 21:27NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaKecha, 20:57Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiGoogle meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiKecha, 20:27Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiXiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiKecha, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi