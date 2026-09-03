Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdi
Nvidia kompaniyasi Windows-PC uchun moʻljallangan yangi RTX Spark platformasini rasman eʼlon qildi va isteʼmolchilar protsessorlari bozoriga kirishga tayyorlanmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu arxitekturaga asoslangan ilk noutbuklar hamda stol usti kompyuterlari 2026-yil oktabr oyida sotuvga chiqariladi va dunyoning yetakchi brendlari oʻz qurilmalarini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi platforma ortida Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI va Microsoft kabi texnologiya gigantlari turibdi. Ushbu kompaniyalar Nvidia N1X однокристалная sistemi asosida ishlaydigan turli xil form-faktordagi qurilmalarni bozorga olib chiqishni rejalashtirmoqda, bu esa Windows ekotizimida sezilarli oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.
N1X protsessorining texnik imkoniyatlariNvidia N1X однокристалная sistemi oʻz ichiga Arm-protsessor Grace, ilgʻor Blackwell RTX oʻrnatilgan grafikasi hamda yuqori tezlikdagi unifikatsiyalangan xotirani birlashtiradi. Tizim ikkita asosiy konfiguratsiyada taqdim etiladi va xaridorlarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
Katta yoshdagi talqin 20 yadroli Grace protsessori hamda 6144 ta CUDA yadrosiga ega Blackwell grafik protsessori bilan jihozlanadi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich stol usti uchun moʻljallangan GeForce RTX 5070 grafik kartasining yadrolar soniga tengdir. Ushbu talqindagi qurilmalarning unifikatsiyalangan xotirasi 24 dan 128 gigabaytgacha boʻlib, u ham noutbuklarda, ham ixcham stol usti kompyuterlarida ishlatiladi.
Kichikroq talqin esa 18 ta protsessor yadroiga va 5120 ta CUDA yadrosiga ega GPU oladi. Bu koʻrsatkich hisoblash bloklari soni boʻyicha hatto stol usti RTX 5060 Ti modelidan ham ustun keladi. Ushbu versiyaning xotira hajmi 24 dan 32 gigabaytgacha boʻlib, dastlabki bosqichda faqat noutbuklar uchun moʻljallanadi.
Oʻyinlar va sunʼiy intellekt salohiyatiGeymerlar uchun Nvidia 1440p piksellar kengligida, nurlarni kuzatish (ray tracing) va DLSS texnologiyalaridan foydalangan holda soniyasiga 100 kadr tezlikni taʼminlashni vaʼda qilmoqda. Platforma NVIDIA kompaniyasining DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction va Multi Frame Generation kabi eng soʻnggi masshtablash hamda kadrlar generatsiyasi texnologiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.
Sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Unifikatsiyalangan xotira tufayli 128 gigabaytli eng yuqori tizimlar 120 milliard parametrgacha boʻlgan modellar va 1 million tokengacha boʻlgan kontekst bilan ishlaydigan sunʼiy intellekt agentlarini boshqara oladi. Shuningdek, toʻliq NVIDIA AI dasturiy steki ham qoʻllab-quvvatlanadi.
Kontent yaratuvchilar uchun 4:2:2 video apparatli tezlashuvi hamda OptiX va apparatli nurlarni kuzatish yordamida hajmi 90 gigabaytgacha boʻlgan 3D sahnalar bilan ishlash imkoniyati muhim afzallik boʻladi. Ishlab chiqaruvchilar qalinligi 14 millimetrdan boshlanadigan RTX Spark noutbuklarini ishlab chiqarishi mumkin boʻlib, Nvidia bir ish kuni davomida yetarli avtonomlikni kafolatlaydi. Qurilmalarning aniq narxlari hozircha eʼlon qilinmagan.
…