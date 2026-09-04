Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlari
Rossiyada og‘ir xastalikka chalingan bolalarga yordam beruvchi mashhur «Dom s mayakom» («Mayoqli uy») xayriya jamg‘armasi asoschisi va rahbari Lida Moniavaga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo‘yicha dastlabki sud majlisi yakunlandi. Rossiya armiyasi haqida «feyk» tarqatganlikda ayblanayotgan taniqli jamoat arbobini tergov organi SIZOga (tergov izolatoriga) qamashni so‘ramadi. Sud unga nisbatan muayyan harakatlarni cheklash tarzidagi ehtiyot chorasini belgiladi. Mazkur jarayon keng jamoatchilik va inson huquqlari faollarining katta e’tibori markazida bo‘ldi.
Sud zali oldidagi yuzlab odamlar va belgilangan qat’iy cheklovlar
Sud binosi atrofida xayriya fondi rahbarini qo‘llab-quvvatlash uchun turli hisob-kitoblarga ko‘ra 200 dan 400 nafargacha fuqaro, ko‘ngillilar va hamkasblar to‘plandi. Ushbu ulkan jamoatchilik qo‘llovi fonida chiqarilgan qarorga ko‘ra, Moniavaga nisbatan quyidagi jiddiy cheklovlar o‘rnatildi:
Tungi harakatlanish taqiqi: Unga kechki soat 20:00 dan ertalabki 08:00 ga qadar uydan ko‘chaga chiqish qat’iyan taqiqlandi;
Axborot bloklanishi: Lida Moniavaga internetdan foydalanish man etildi;
Guvohlar bilan aloqa cheklovlari: Jinoiy ish bo‘yicha o‘tayotgan guvohlar bilan har qanday ko‘rinishda muloqot qilish cheklandi.
«Men urushga qarshiman va aybimni tan olmayman»: Moniavaning ochiq bayonoti
Jinoiy ish ochilishiga jamoat faolining 2023 yil 24 fevral kuni o‘zining Telegram-kanalida e’lon qilgan posti sabab bo‘lgan. Moniava qo‘yilgan ayblovlarni mutlaqo tan olmayapti:
So‘roqdagi bosimlar: Sud binosidan chiqqan xayriyachi so‘roq paytida tergovchilar uni aybiga iqror bo‘lishga ko‘ndirishga urinishganini ochiqladi;
O‘zgarmas pozitsiya: «Men urushga qarshiman, o‘zimni aybdor deb his qilmayman va bu urush tezroq tugashini xohlayman», — deya bayonot berdi Moniava jurnalistlar qarshisida.
Advokat izohi: Tergov nega to‘satdan chekindi?
Huquq himoyachisi va Moniavaning advokati Mixail Biryukovning so‘zlariga ko‘ra, tergov organining SIZOga qamash haqida iltimosnoma kiritmagani himoya tomoni uchun «mutlaqo kutilmagan holat» bo‘ldi:
Kechagi rejaning bekor qilinishi: Himoyachiga ko‘ra, yaqin vaqtgacha tergovchilar uni qamoqqa olishni so‘rash niyatida bo‘lgan;
Jamoatchilikning kuchli ovozi: «Katta ehtimol bilan hokimiyatning Lidiyaga nisbatan harakatlariga qarshi ko‘tarilgan norozilik va jamoatchilik g‘azabi o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Menimcha, bu jamoatchilik birdamligi chindan ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan kam sonli holatlardan biridir», — dedi advokat.
Og‘ir bemor bolalar va ularning oilalariga yillar davomida hayotiy yordam ko‘rsatib kelayotgan jamg‘arma rahbariga nisbatan sud jarayoni xalqaro va Rossiya fuqarolik jamiyati tomonidan sinchkovlik bilan kuzatilmoqda.
Sizningcha, og‘ir xasta bolalarga najot ulashib kelayotgan xayriyachilarning siyosiy fikrlari uchun ta’qib qilinishi to‘g‘rimi? Jamoatchilikning yakdilligi va keng qo‘llab-quvvatlovi davlat qarorlarini o‘zgartirishga qodirmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…