Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlari

·43·Dunyo
Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlari

Rossiyada og‘ir xastalikka chalingan bolalarga yordam beruvchi mashhur «Dom s mayakom» («Mayoqli uy») xayriya jamg‘armasi asoschisi va rahbari Lida Moniavaga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo‘yicha dastlabki sud majlisi yakunlandi. Rossiya armiyasi haqida «feyk» tarqatganlikda ayblanayotgan taniqli jamoat arbobini tergov organi SIZOga (tergov izolatoriga) qamashni so‘ramadi. Sud unga nisbatan muayyan harakatlarni cheklash tarzidagi ehtiyot chorasini belgiladi. Mazkur jarayon keng jamoatchilik va inson huquqlari faollarining katta e’tibori markazida bo‘ldi.

Sud zali oldidagi yuzlab odamlar va belgilangan qat’iy cheklovlar

Sud binosi atrofida xayriya fondi rahbarini qo‘llab-quvvatlash uchun turli hisob-kitoblarga ko‘ra 200 dan 400 nafargacha fuqaro, ko‘ngillilar va hamkasblar to‘plandi. Ushbu ulkan jamoatchilik qo‘llovi fonida chiqarilgan qarorga ko‘ra, Moniavaga nisbatan quyidagi jiddiy cheklovlar o‘rnatildi:

  • Tungi harakatlanish taqiqi: Unga kechki soat 20:00 dan ertalabki 08:00 ga qadar uydan ko‘chaga chiqish qat’iyan taqiqlandi;

  • Axborot bloklanishi: Lida Moniavaga internetdan foydalanish man etildi;

  • Guvohlar bilan aloqa cheklovlari: Jinoiy ish bo‘yicha o‘tayotgan guvohlar bilan har qanday ko‘rinishda muloqot qilish cheklandi.

«Men urushga qarshiman va aybimni tan olmayman»: Moniavaning ochiq bayonoti

Jinoiy ish ochilishiga jamoat faolining 2023 yil 24 fevral kuni o‘zining Telegram-kanalida e’lon qilgan posti sabab bo‘lgan. Moniava qo‘yilgan ayblovlarni mutlaqo tan olmayapti:

  • So‘roqdagi bosimlar: Sud binosidan chiqqan xayriyachi so‘roq paytida tergovchilar uni aybiga iqror bo‘lishga ko‘ndirishga urinishganini ochiqladi;

  • O‘zgarmas pozitsiya: «Men urushga qarshiman, o‘zimni aybdor deb his qilmayman va bu urush tezroq tugashini xohlayman», — deya bayonot berdi Moniava jurnalistlar qarshisida.

Advokat izohi: Tergov nega to‘satdan chekindi?

Huquq himoyachisi va Moniavaning advokati Mixail Biryukovning so‘zlariga ko‘ra, tergov organining SIZOga qamash haqida iltimosnoma kiritmagani himoya tomoni uchun «mutlaqo kutilmagan holat» bo‘ldi:

  • Kechagi rejaning bekor qilinishi: Himoyachiga ko‘ra, yaqin vaqtgacha tergovchilar uni qamoqqa olishni so‘rash niyatida bo‘lgan;

  • Jamoatchilikning kuchli ovozi: «Katta ehtimol bilan hokimiyatning Lidiyaga nisbatan harakatlariga qarshi ko‘tarilgan norozilik va jamoatchilik g‘azabi o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Menimcha, bu jamoatchilik birdamligi chindan ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan kam sonli holatlardan biridir», — dedi advokat.

Og‘ir bemor bolalar va ularning oilalariga yillar davomida hayotiy yordam ko‘rsatib kelayotgan jamg‘arma rahbariga nisbatan sud jarayoni xalqaro va Rossiya fuqarolik jamiyati tomonidan sinchkovlik bilan kuzatilmoqda.

Sizningcha, og‘ir xasta bolalarga najot ulashib kelayotgan xayriyachilarning siyosiy fikrlari uchun ta’qib qilinishi to‘g‘rimi? Jamoatchilikning yakdilligi va keng qo‘llab-quvvatlovi davlat qarorlarini o‘zgartirishga qodirmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqidaBugun, 08:17Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiKrasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiBugun, 08:04Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiSankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiKecha, 22:47Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Kecha, 22:23724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldiKecha, 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi