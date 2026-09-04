Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqida

·19·Sport
Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqida

O‘zbekiston Superligasining 20-turida o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qilib, 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan OKMK jamoasi ustozi Mirjalol Qosimov o‘yindan keyingi matbuot anjumanida ishtirok etdi. Olmaliqliklar bosh murabbiyi qo‘lga kiritilgan 3 ochkoning ahamiyati, jamoa hujum chizig‘ida ko‘zga tashlanayotgan vaziyatlardan foydalanish muammosi hamda futbolchilarning ruhiy holati haqida ochiq va tanqidiy fikr bildirdi.

«5-6 ta imkoniyatdan atigi bittasidan foydalandik»: Boy berilgan vaziyatlar tanqidi

Mirjalol Qosimov jamoasi yana tomoshabop futbol ko‘rsatganini ta’kidlar ekan, yakuniy zarbalar ustida hali ko‘p ishlash zarurligini alohida qayd etdi:

  • 3 ochko va tomoshabop o‘yin: «Muhimi, 3 ochkoga ega bo‘ldik. Muxlislarga yoqadigan o‘yin bo‘ldi. Bundan oldingi uchrashuvlarda ham yaxshi harakat qilayotgandik, faqat gol urishda oqsayotgandik. Bugun Xudoga shukrki, 5-6 ta 100 foizli imkoniyatlarimizdan biridan foydalana oldik»;

  • «Bunday narsalarni kechirib bo‘lmaydi»: «Ikkinchi bo‘limda Aziz Xolmurodovning o‘zida kamida uchta 100 foizli imkoniyat bo‘ldi. Nodirda ham, Asadda ham juda qulay vaziyatlar yuzaga keldi. Ochig‘i, bunday vaziyatlarni kechirish kerak emas. Ishlayapmiz, futbolchilarga tushuntiryapmiz. To‘g‘ri xulosa chiqarishib, keyingi bahslarda yanada ko‘proq gollar ko‘ramiz, degan umiddaman».

«Hujumchilar urmasa, qarshi hujumda jazo muqarrar»: Ruhiyat va Ne’matovning seyvlari

Jurnalistlarning ketma-ket golsiz o‘yinlar futbolchilarning ruhiyatiga qanchalik ta’sir o‘tkazgani haqidagi savoliga murabbiy batafsil to‘xtaldi:

  • Ruhiy bosim yo‘q: «Agar ruhiyatga salbiy ta’sir qilganida, bunchalik ko‘p vaziyatlar yaratilmasdi. Masalan, «Nasaf» bilan bahsda ham raqib darvozaboni Abduvohid Ne’matov jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qolgandi. Vaziyatlardan foydalana olmaslik nafaqat bizda, balki jahon futbolida ham tez-tez uchrab turadigan holat»;

  • Gol — jamoaviy mehnat mahsuli: «Qolgani futbolchilarning individual mahoratiga bog‘liq. Bu ham o‘ziga yarasha tajriba. Hujumchilar yaratilgan vaziyatlarni golga aylantira olishmasa, raqib qarshi hujumda bizni jazolab ketishi hech gap emas. Yigitlar vaziyatni to‘g‘ri tushunishyapti, mehnat qilishyapti va keyingi turlarda bundan unumli foydalanishadi, deb ishonaman».

So‘nggi 3 bahsdagi golsizlikka nuqta qo‘ygan olmaliqliklar ushbu g‘alabadan so‘ng 32 ochko bilan turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Sizningcha, OKMK hujumchilarining yaqqol golli imkoniyatlarni boy berishiga sovuqqonlik yetishmasligi sababmi yoki omadsizlik? Mirjalol Qosimov jamoasi chempionlik poygasi va kuchli uchlik uchun kurashda yetakchilarga yetib ola biladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlariBugun, 05:38Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Kecha, 23:03Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviNursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviKecha, 22:59Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)