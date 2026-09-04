Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqida
O‘zbekiston Superligasining 20-turida o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qilib, 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan OKMK jamoasi ustozi Mirjalol Qosimov o‘yindan keyingi matbuot anjumanida ishtirok etdi. Olmaliqliklar bosh murabbiyi qo‘lga kiritilgan 3 ochkoning ahamiyati, jamoa hujum chizig‘ida ko‘zga tashlanayotgan vaziyatlardan foydalanish muammosi hamda futbolchilarning ruhiy holati haqida ochiq va tanqidiy fikr bildirdi.
«5-6 ta imkoniyatdan atigi bittasidan foydalandik»: Boy berilgan vaziyatlar tanqidi
Mirjalol Qosimov jamoasi yana tomoshabop futbol ko‘rsatganini ta’kidlar ekan, yakuniy zarbalar ustida hali ko‘p ishlash zarurligini alohida qayd etdi:
3 ochko va tomoshabop o‘yin: «Muhimi, 3 ochkoga ega bo‘ldik. Muxlislarga yoqadigan o‘yin bo‘ldi. Bundan oldingi uchrashuvlarda ham yaxshi harakat qilayotgandik, faqat gol urishda oqsayotgandik. Bugun Xudoga shukrki, 5-6 ta 100 foizli imkoniyatlarimizdan biridan foydalana oldik»;
«Bunday narsalarni kechirib bo‘lmaydi»: «Ikkinchi bo‘limda Aziz Xolmurodovning o‘zida kamida uchta 100 foizli imkoniyat bo‘ldi. Nodirda ham, Asadda ham juda qulay vaziyatlar yuzaga keldi. Ochig‘i, bunday vaziyatlarni kechirish kerak emas. Ishlayapmiz, futbolchilarga tushuntiryapmiz. To‘g‘ri xulosa chiqarishib, keyingi bahslarda yanada ko‘proq gollar ko‘ramiz, degan umiddaman».
«Hujumchilar urmasa, qarshi hujumda jazo muqarrar»: Ruhiyat va Ne’matovning seyvlari
Jurnalistlarning ketma-ket golsiz o‘yinlar futbolchilarning ruhiyatiga qanchalik ta’sir o‘tkazgani haqidagi savoliga murabbiy batafsil to‘xtaldi:
Ruhiy bosim yo‘q: «Agar ruhiyatga salbiy ta’sir qilganida, bunchalik ko‘p vaziyatlar yaratilmasdi. Masalan, «Nasaf» bilan bahsda ham raqib darvozaboni Abduvohid Ne’matov jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qolgandi. Vaziyatlardan foydalana olmaslik nafaqat bizda, balki jahon futbolida ham tez-tez uchrab turadigan holat»;
Gol — jamoaviy mehnat mahsuli: «Qolgani futbolchilarning individual mahoratiga bog‘liq. Bu ham o‘ziga yarasha tajriba. Hujumchilar yaratilgan vaziyatlarni golga aylantira olishmasa, raqib qarshi hujumda bizni jazolab ketishi hech gap emas. Yigitlar vaziyatni to‘g‘ri tushunishyapti, mehnat qilishyapti va keyingi turlarda bundan unumli foydalanishadi, deb ishonaman».
So‘nggi 3 bahsdagi golsizlikka nuqta qo‘ygan olmaliqliklar ushbu g‘alabadan so‘ng 32 ochko bilan turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Sizningcha, OKMK hujumchilarining yaqqol golli imkoniyatlarni boy berishiga sovuqqonlik yetishmasligi sababmi yoki omadsizlik? Mirjalol Qosimov jamoasi chempionlik poygasi va kuchli uchlik uchun kurashda yetakchilarga yetib ola biladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…