Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplin
O‘zbekistonlik yosh iqtidorlarning Yevropa va Rossiya maydonlari sari yurishi davom etmoqda. Rossiya Premer-ligasida (RPL) ishtirok etayotgan Maxachqal’aning «Dinamo» klubi tarkibini kuchaytirish maqsadida «Andijon» jamoasining 23 yoshli iste’dodli qanot himoyachisi Mahmud Mahamadjonovni o‘z safiga qo‘shib oldi. O‘zbek futbolining «oltin avlodi» vakili bo‘lgan futbolchi bilan 3 yillik shartnoma imzolandi.
Mazkur transfer Mahamadjonovning faoliyatidagi ilk xorij safari bo‘lib, uni milliy jamoaning asosiy tarkibi va Yevropaning kuchli chempionatlari sari yetaklovchi muhim bosqich sifatida baholanmoqda.
Transfer summasi qancha? Mish-mishlar va rasmiy raqamlar
Kelishuvning moliyaviy tafsilotlari transfer arafasida matbuotda turli bahslarga sabab bo‘lgan edi:
«Andijon» bayonoti: Vodiy klubi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Mahamadjonov transferi uchun Rossiya klubidan 250 ming AQSH dollari miqdorida badal puli olingan;
Rossiya OAV taxmini: «Sport24» nashri kelishuv qiymatini 500 ming yevro deya xabar tarqatgan edi;
«Transfermarkt» ko‘rsatkichi: Nufuzli xalqaro portal mazkur transferni 215 ming yevro deb baholagan bo‘lib, bu «Andijon» rahbariyati e’lon qilgan rasmiy summaga to‘liq mos keladi;
«Andijon»dagi 7 oylik porlash: Mahmud vodiy klubida atigi yetti oy harakat qilgan bo‘lsa-da, Superligada 19 ta, O‘zbekiston kubogida 3 ta o‘yinda maydonga tushib, 3 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.
«Dinamo»ning e’tibori qachon tushgan? Murabbiylar nima deydi?
«Andijon» katta murabbiyi Sergey Arslanov Eurasia Football nashriga bergan intervyusida dog‘istonliklar Mahamadjonovni ancha vaqtdan beri kuzatib kelganini, ayniqsa, qishki yig‘inlarda «Dinamo» darvozasiga urgan chiroyli goli ushbu qiziqishni yanada kuchaytirganini bildirdi.
Mutaxassislar 23 yoshli qanot himoyachisining o‘ziga xos sifatlarini quyidagicha baholamoqda:
Sergey Arslanov («Andijon» katta murabbiyi): «Mahmud butun chap qanotni yolg‘iz o‘zi yopa oladi. Chap oyoqdagi to‘p nazorati, tezkor driblingi va raqibni yakkama-yakka kurashda aldab o‘tish qobiliyati yuqori. Bundan tashqari, u autlarni katta masofaga kuchli tashlay oladigan noyob xislatga ega»;
Vadim Abramov (Samarqandning «Dinamo»sida unga ustozlik qilgan): «U to‘p bilan ajoyib muomala qiladi, hujumga qo‘shilishni, zarba berishni va gol urishni biladi. Jismoniy chidamliligi juda yuqori. Biroq unda bitta kamchilik bor — haddan tashqari o‘yinga berilib ketganda, ortga qaytishga ulgurmay qoladi. Agar u pozitsion himoyani yanada takomillashtirsa, ulkan yulduzga aylanadi»;
«Sports.ru» skautlari xulosasi: Hali 2023 yildayoq mashhur A2M loyihasi Mahamadjonovni RPL va Yevropa klublari uchun eng istiqbolli o‘zbek iqtidorlari qatoriga kiritgan edi.
Osiyo Elit Ligasi va Argentinaga qarshi sensatsion gol
Mahmud Mahamadjonovning xalqaro tajribasi ham ancha boy:
«Paxtakor» bilan Osiyo Elit Ligasi: U qit’aning eng nufuzli musobaqasida 6 ta bahsda, jumladan, yulduzlarga boy Saudiyaning «Al-Hilol» jamoasiga qarshi maydonga tushgan;
U-20 jahon chempionati xotirasi: 2023 yilgi Osiyo chempioni bo‘lgan mazkur avlod Jahon chempionatida munosib qatnashgan. Musobaqa mezboni Argentinaga qarshi kechgan bahsda aynan Mahamadjonov 23-daqiqada mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochgan edi.
Oltin avlod izidan: «Manchester Siti», RPL va Yevropa sari tramplin
O‘sha U-20 jahon chempionatida Argentinaga qarshi boshlang‘ich tarkibda maydonga tushgan o‘zbek yoshlari bugun katta sahnalarda to‘p surmoqda:
Abduqodir Husanov: «Energetik-BGU» va Fransiyaning «Lans» klubi orqali jahon grandi «Manchester Siti» safiga yetib bordi va 2031 yilgacha yangi shartnoma imzoladi;
Abbosbek Fayzullayev: SSKAdan Turkiyaning «Bashakshehir» klubiga o‘tdi va ayni paytda Fransiyaning «Strasbur» klubi nazarida turibdi;
Umarali Rahmonaliyev: «Rubin»dan so‘ng «Sabax» safida Ozarbayjon chempioni sifatida Chempionlar ligasiga yo‘l oldi va uni Fransiyaning «Lans» klubi kuzatmoqda;
Jahongir O‘rozov va Mahmud Mahamadjonov: Rossiya Premer-ligasida «Rubin» va «Dinamo Maxachqal’a» sharafini himoya qilishga kirishdi.
Mahamadjonovning RPLga yo‘l olishi uning bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirilish imkoniyatini keskin oshiradi. Tarix ko‘rsatganidek, Eldor Shomurodov (Rossiya orqali «Roma»ga) va Abduqodir Husanov (Belarus orqali top-ligalarga) bosib o‘tgan tramplin yo‘li Mahmud uchun ham Yevropa elitasiga eshik ochadi.
Sizningcha, Mahmud Mahamadjonov Maxachqal’a klubida asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin olib, yaqin orada milliy terma jamoaning asosiy chap qanot himoyachisiga aylana oladimi? RPLdan so‘ng uni qaysi Yevropa chempionatida ko‘rishni istardingiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…