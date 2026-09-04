Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplin

·23·Sport
Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplin

O‘zbekistonlik yosh iqtidorlarning Yevropa va Rossiya maydonlari sari yurishi davom etmoqda. Rossiya Premer-ligasida (RPL) ishtirok etayotgan Maxachqal’aning «Dinamo» klubi tarkibini kuchaytirish maqsadida «Andijon» jamoasining 23 yoshli iste’dodli qanot himoyachisi Mahmud Mahamadjonovni o‘z safiga qo‘shib oldi. O‘zbek futbolining «oltin avlodi» vakili bo‘lgan futbolchi bilan 3 yillik shartnoma imzolandi.

Mazkur transfer Mahamadjonovning faoliyatidagi ilk xorij safari bo‘lib, uni milliy jamoaning asosiy tarkibi va Yevropaning kuchli chempionatlari sari yetaklovchi muhim bosqich sifatida baholanmoqda.

Transfer summasi qancha? Mish-mishlar va rasmiy raqamlar

Kelishuvning moliyaviy tafsilotlari transfer arafasida matbuotda turli bahslarga sabab bo‘lgan edi:

  • «Andijon» bayonoti: Vodiy klubi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Mahamadjonov transferi uchun Rossiya klubidan 250 ming AQSH dollari miqdorida badal puli olingan;

  • Rossiya OAV taxmini: «Sport24» nashri kelishuv qiymatini 500 ming yevro deya xabar tarqatgan edi;

  • «Transfermarkt» ko‘rsatkichi: Nufuzli xalqaro portal mazkur transferni 215 ming yevro deb baholagan bo‘lib, bu «Andijon» rahbariyati e’lon qilgan rasmiy summaga to‘liq mos keladi;

  • «Andijon»dagi 7 oylik porlash: Mahmud vodiy klubida atigi yetti oy harakat qilgan bo‘lsa-da, Superligada 19 ta, O‘zbekiston kubogida 3 ta o‘yinda maydonga tushib, 3 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.

«Dinamo»ning e’tibori qachon tushgan? Murabbiylar nima deydi?

«Andijon» katta murabbiyi Sergey Arslanov Eurasia Football nashriga bergan intervyusida dog‘istonliklar Mahamadjonovni ancha vaqtdan beri kuzatib kelganini, ayniqsa, qishki yig‘inlarda «Dinamo» darvozasiga urgan chiroyli goli ushbu qiziqishni yanada kuchaytirganini bildirdi.

Mutaxassislar 23 yoshli qanot himoyachisining o‘ziga xos sifatlarini quyidagicha baholamoqda:

  • Sergey Arslanov («Andijon» katta murabbiyi): «Mahmud butun chap qanotni yolg‘iz o‘zi yopa oladi. Chap oyoqdagi to‘p nazorati, tezkor driblingi va raqibni yakkama-yakka kurashda aldab o‘tish qobiliyati yuqori. Bundan tashqari, u autlarni katta masofaga kuchli tashlay oladigan noyob xislatga ega»;

  • Vadim Abramov (Samarqandning «Dinamo»sida unga ustozlik qilgan): «U to‘p bilan ajoyib muomala qiladi, hujumga qo‘shilishni, zarba berishni va gol urishni biladi. Jismoniy chidamliligi juda yuqori. Biroq unda bitta kamchilik bor — haddan tashqari o‘yinga berilib ketganda, ortga qaytishga ulgurmay qoladi. Agar u pozitsion himoyani yanada takomillashtirsa, ulkan yulduzga aylanadi»;

  • «Sports.ru» skautlari xulosasi: Hali 2023 yildayoq mashhur A2M loyihasi Mahamadjonovni RPL va Yevropa klublari uchun eng istiqbolli o‘zbek iqtidorlari qatoriga kiritgan edi.

Osiyo Elit Ligasi va Argentinaga qarshi sensatsion gol

Mahmud Mahamadjonovning xalqaro tajribasi ham ancha boy:

  • «Paxtakor» bilan Osiyo Elit Ligasi: U qit’aning eng nufuzli musobaqasida 6 ta bahsda, jumladan, yulduzlarga boy Saudiyaning «Al-Hilol» jamoasiga qarshi maydonga tushgan;

  • U-20 jahon chempionati xotirasi: 2023 yilgi Osiyo chempioni bo‘lgan mazkur avlod Jahon chempionatida munosib qatnashgan. Musobaqa mezboni Argentinaga qarshi kechgan bahsda aynan Mahamadjonov 23-daqiqada mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochgan edi.

Oltin avlod izidan: «Manchester Siti», RPL va Yevropa sari tramplin

O‘sha U-20 jahon chempionatida Argentinaga qarshi boshlang‘ich tarkibda maydonga tushgan o‘zbek yoshlari bugun katta sahnalarda to‘p surmoqda:

  • Abduqodir Husanov: «Energetik-BGU» va Fransiyaning «Lans» klubi orqali jahon grandi «Manchester Siti» safiga yetib bordi va 2031 yilgacha yangi shartnoma imzoladi;

  • Abbosbek Fayzullayev: SSKAdan Turkiyaning «Bashakshehir» klubiga o‘tdi va ayni paytda Fransiyaning «Strasbur» klubi nazarida turibdi;

  • Umarali Rahmonaliyev: «Rubin»dan so‘ng «Sabax» safida Ozarbayjon chempioni sifatida Chempionlar ligasiga yo‘l oldi va uni Fransiyaning «Lans» klubi kuzatmoqda;

  • Jahongir O‘rozov va Mahmud Mahamadjonov: Rossiya Premer-ligasida «Rubin» va «Dinamo Maxachqal’a» sharafini himoya qilishga kirishdi.

Mahamadjonovning RPLga yo‘l olishi uning bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirilish imkoniyatini keskin oshiradi. Tarix ko‘rsatganidek, Eldor Shomurodov (Rossiya orqali «Roma»ga) va Abduqodir Husanov (Belarus orqali top-ligalarga) bosib o‘tgan tramplin yo‘li Mahmud uchun ham Yevropa elitasiga eshik ochadi.

Sizningcha, Mahmud Mahamadjonov Maxachqal’a klubida asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin olib, yaqin orada milliy terma jamoaning asosiy chap qanot himoyachisiga aylana oladimi? RPLdan so‘ng uni qaysi Yevropa chempionatida ko‘rishni istardingiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaMirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaBugun, 05:43«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlariBugun, 05:38Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Kecha, 23:03Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviNursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviKecha, 22:59Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)