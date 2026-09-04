«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida
Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi vitse-spikeri hamda hukmron «Yedinaya Rossiya» partiyasining yetakchi vakillaridan biri Petr Tolstoy mamlakat fuqarolari turmush darajasini yaxshilagan qonunlar haqidagi savolga kutilmagan va ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans uyg‘otgan javob berdi. Siyosatchi muxolifat vakili bilan munozarada qo‘shilgan qiymat solig‘ining (QQS / NDS) oshirilishi hamda shaharlardagi xorijiy tillardagi peshlavhalarning taqiqlanishini aholi manfaatiga xizmat qilgan eng muhim tashabbuslar sirasiga kiritdi. Uning til cheklovlariga bergan izohi esa jamoatchilik e’tiborini yanada tortdi.
Bondarenkoning savoli va Tolstoyning bahsli tanlovi
Rossiyalik siyosatchi va KPRF a’zosi Nikolay Bondarenko Tolstoyga to‘g‘ridan to‘g‘ri savol bilan murojaat qilib, «Yedinaya Rossiya» tomonidan ilgari surilgan va chindan ham «oddiy fuqarolarning ahvolini yaxshilagan uchta kuchli qonun»ni sanab berishni so‘radi:
Soliq yukining oshirilishi: Tolstoy birinchi navbatda Soliq kodeksiga kiritilgan o‘zgartirishlar, jumladan aholi uchun tovar va xizmatlar narxiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadigan QQS stavkasining oshirilishini fuqarolar foydasiga ishlagan qadam sifatida ko‘rsatdi;
Xorijiy peshlavhalar cheklovlari: Ikkinchi muhim tashabbus sifatida u savdo shoxobchalari, ko‘cha reklamalari va peshlavhalarda chet tillaridan (asosan ingliz tilidan) foydalanishni cheklovchi hamda rus tilidagi yozuvlarni majburiy qiluvchi qonunni qayd etdi.
«Koloniya emasmiz»: Iqtisodiy reallik va mafkura to‘qnashuvi
Chet tilidagi yozuvlarni cheklash to‘g‘risidagi qonun fuqarolar hayotini qanday qilib yaxshilaganini izohlar ekan, vitse-spiker ochiq va shov-shuvli e’tirofni bildirdi:
«Odamlar boy bo‘lmadi»: «Odamlar bundan boyib qolmadi, lekin biz endi o‘zimizni mustamlakadek (koloniyadek) his qilmay qo‘ydik», — deya ta’kidladi Tolstoy.
Mazkur fikr ijtimoiy tarmoqlar va siyosiy doiralarda qizg‘in bahslarga yo‘l ochdi. Tanqidchilar iste’mol narxlari o‘sib, soliq bosimi kuchaygan bir davrda iqtisodiy muammolarni ramziy cheklovlar bilan izohlash odamlarning real turmush sifatini oshirmasligini ta’kidlamoqda. O‘z navbatida, milliy-konservativ doiralar bu kabi qarorlarni davlat suvereniteti va o‘zlikni himoya qilishda zarur qadam sifatida baholamoqda.
Sizningcha, ko‘chalardagi xorijiy tildagi peshlavhalarni taqiqlash chindan ham milliy o‘zlikni mustahkamlaydimi yoki oddiy aholi uchun eng asosiysi real daromadlar va arzonchilikmi? Soliqlarning oshishini fuqarolar turmushini «yaxshilovchi qonun» deb baholashga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…