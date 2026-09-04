«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida

·40·Dunyo
«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida

Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi vitse-spikeri hamda hukmron «Yedinaya Rossiya» partiyasining yetakchi vakillaridan biri Petr Tolstoy mamlakat fuqarolari turmush darajasini yaxshilagan qonunlar haqidagi savolga kutilmagan va ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans uyg‘otgan javob berdi. Siyosatchi muxolifat vakili bilan munozarada qo‘shilgan qiymat solig‘ining (QQS / NDS) oshirilishi hamda shaharlardagi xorijiy tillardagi peshlavhalarning taqiqlanishini aholi manfaatiga xizmat qilgan eng muhim tashabbuslar sirasiga kiritdi. Uning til cheklovlariga bergan izohi esa jamoatchilik e’tiborini yanada tortdi.

Bondarenkoning savoli va Tolstoyning bahsli tanlovi

Rossiyalik siyosatchi va KPRF a’zosi Nikolay Bondarenko Tolstoyga to‘g‘ridan to‘g‘ri savol bilan murojaat qilib, «Yedinaya Rossiya» tomonidan ilgari surilgan va chindan ham «oddiy fuqarolarning ahvolini yaxshilagan uchta kuchli qonun»ni sanab berishni so‘radi:

  • Soliq yukining oshirilishi: Tolstoy birinchi navbatda Soliq kodeksiga kiritilgan o‘zgartirishlar, jumladan aholi uchun tovar va xizmatlar narxiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadigan QQS stavkasining oshirilishini fuqarolar foydasiga ishlagan qadam sifatida ko‘rsatdi;

  • Xorijiy peshlavhalar cheklovlari: Ikkinchi muhim tashabbus sifatida u savdo shoxobchalari, ko‘cha reklamalari va peshlavhalarda chet tillaridan (asosan ingliz tilidan) foydalanishni cheklovchi hamda rus tilidagi yozuvlarni majburiy qiluvchi qonunni qayd etdi.

«Koloniya emasmiz»: Iqtisodiy reallik va mafkura to‘qnashuvi

Chet tilidagi yozuvlarni cheklash to‘g‘risidagi qonun fuqarolar hayotini qanday qilib yaxshilaganini izohlar ekan, vitse-spiker ochiq va shov-shuvli e’tirofni bildirdi:

  • «Odamlar boy bo‘lmadi»: «Odamlar bundan boyib qolmadi, lekin biz endi o‘zimizni mustamlakadek (koloniyadek) his qilmay qo‘ydik», — deya ta’kidladi Tolstoy.

Mazkur fikr ijtimoiy tarmoqlar va siyosiy doiralarda qizg‘in bahslarga yo‘l ochdi. Tanqidchilar iste’mol narxlari o‘sib, soliq bosimi kuchaygan bir davrda iqtisodiy muammolarni ramziy cheklovlar bilan izohlash odamlarning real turmush sifatini oshirmasligini ta’kidlamoqda. O‘z navbatida, milliy-konservativ doiralar bu kabi qarorlarni davlat suvereniteti va o‘zlikni himoya qilishda zarur qadam sifatida baholamoqda.

Sizningcha, ko‘chalardagi xorijiy tildagi peshlavhalarni taqiqlash chindan ham milliy o‘zlikni mustahkamlaydimi yoki oddiy aholi uchun eng asosiysi real daromadlar va arzonchilikmi? Soliqlarning oshishini fuqarolar turmushini «yaxshilovchi qonun» deb baholashga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiKrasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiBugun, 08:04Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiSankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiKecha, 22:47Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Kecha, 22:23724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldiKecha, 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi