Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldi

·1·Dunyo
Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldi

Sankt-Peterburgning Frunzenskiy tumanidagi poliklinikada kechki payt jiddiy voqea sodir bo‘ldi. 25 yoshli erkak travmatik pistolet bilan tibbiyot muassasasiga kirib, bemorlar va shifokorlarga tahdid qilgan. Hodisa 3 sentyabr kuni Budapeshtskaya ko‘chasida qayd etilgan.

Eng xavotirli jihati — voqea vaqtida poliklinikada bemorlar va tibbiyot xodimlari bo‘lgan. Biroq muassasa xodimlarining tezkor harakati vaziyatning og‘irlashib ketishiga yo‘l qo‘ymagan.

Poliklinikada nima sodir bo‘ldi?

Rossiya IIVning Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo‘yicha boshqarmasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, 25 yoshli erkak poliklinikada janjal chiqarib, bemorlar va shifokorlarga pistolet bilan tahdid qilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u tibbiyot xodimlaridan birini garovga olgan.

Vaziyatni sezgan poliklinika personali darhol politsiya chaqirgan. Xodimlar muassasadagi «trevoga tugmasi»ni bosgan.

«Trevoga tugmasi» orqali berilgan signaldan so‘ng politsiya xodimlari voqea joyiga tezkor ravishda yetib kelgan.

Politsiya pistoletli erkakni qanday ushladi?

Patrul-post xizmati xodimlari poliklinikaga yetib kelgach, qoidabuzarni ushlagan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, erkakdan travmatik pistolet olib qo‘yilgan.

Hodisa bo‘yicha asosiy ma’lumotlar:

  • voqea 3 sentyabr kuni kechqurun sodir bo‘lgan;

  • manzil — Sankt-Peterburg, Budapeshtskaya ko‘chasi;

  • gumonlanuvchi — 25 yoshli erkak;

  • u bemorlar va tibbiyot xodimlariga tahdid qilgan;

  • erkakdan travmatik pistolet musodara qilingan;

  • politsiya uni voqea joyida ushlagan;

  • hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan.

Poliklinikadagi vaziyat qanday yakunlandi?

Voqeadan so‘ng ushlangan erkak politsiya bo‘limiga olib ketilgan.

Frunzenskiy tumani ma’muriyati matbuot xizmati «Komsomolskaya pravda — Sankt-Peterburg» nashriga bergan ma’lumotida vaziyat bartaraf etilganini bildirgan.

Eng muhimi, poliklinikada bo‘lgan bemorlar va xodimlardan hech biri jabrlanmagan.

«Situatsiya razreshilas. Vse jivi i zdorovi», — deya ma’lum qildi tuman ma’muriyati matbuot xizmati.

Hodisa bo‘yicha tekshiruv boshlandi

Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlamoqda.

Politsiya hodisa bo‘yicha tekshiruv o‘tkazmoqda. Erkakning poliklinikaga nima sababdan pistolet bilan kelgani va shifokor hamda boshqalarga tahdid qilish sabablari yuzasidan qo‘shimcha ma’lumotlar keyinroq ma’lum bo‘lishi mumkin.

Hozircha rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, vaziyat politsiyaning tezkor aralashuvi natijasida nazoratga olingan va voqea oqibatida insonlar hayotiga zarar yetmagan.

Asosiy xulosa: poliklinika xodimlarining o‘z vaqtida «trevoga tugmasi»ni bosib, politsiya chaqirishi hamda patrul xodimlarining tezkor yetib kelishi ehtimoliy xavfli vaziyatning yanada og‘irlashishiga yo‘l qo‘ymagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Bugun, 22:23724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldiBugun, 20:07Grenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiGrenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiBugun, 19:20SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiBugun, 17:51Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiBugun, 15:24Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida