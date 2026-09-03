Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldi
Sankt-Peterburgning Frunzenskiy tumanidagi poliklinikada kechki payt jiddiy voqea sodir bo‘ldi. 25 yoshli erkak travmatik pistolet bilan tibbiyot muassasasiga kirib, bemorlar va shifokorlarga tahdid qilgan. Hodisa 3 sentyabr kuni Budapeshtskaya ko‘chasida qayd etilgan.
Eng xavotirli jihati — voqea vaqtida poliklinikada bemorlar va tibbiyot xodimlari bo‘lgan. Biroq muassasa xodimlarining tezkor harakati vaziyatning og‘irlashib ketishiga yo‘l qo‘ymagan.
Poliklinikada nima sodir bo‘ldi?
Rossiya IIVning Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo‘yicha boshqarmasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, 25 yoshli erkak poliklinikada janjal chiqarib, bemorlar va shifokorlarga pistolet bilan tahdid qilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u tibbiyot xodimlaridan birini garovga olgan.
Vaziyatni sezgan poliklinika personali darhol politsiya chaqirgan. Xodimlar muassasadagi «trevoga tugmasi»ni bosgan.
«Trevoga tugmasi» orqali berilgan signaldan so‘ng politsiya xodimlari voqea joyiga tezkor ravishda yetib kelgan.
Politsiya pistoletli erkakni qanday ushladi?
Patrul-post xizmati xodimlari poliklinikaga yetib kelgach, qoidabuzarni ushlagan.
Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, erkakdan travmatik pistolet olib qo‘yilgan.
Hodisa bo‘yicha asosiy ma’lumotlar:
voqea 3 sentyabr kuni kechqurun sodir bo‘lgan;
manzil — Sankt-Peterburg, Budapeshtskaya ko‘chasi;
gumonlanuvchi — 25 yoshli erkak;
u bemorlar va tibbiyot xodimlariga tahdid qilgan;
erkakdan travmatik pistolet musodara qilingan;
politsiya uni voqea joyida ushlagan;
hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan.
Poliklinikadagi vaziyat qanday yakunlandi?
Voqeadan so‘ng ushlangan erkak politsiya bo‘limiga olib ketilgan.
Frunzenskiy tumani ma’muriyati matbuot xizmati «Komsomolskaya pravda — Sankt-Peterburg» nashriga bergan ma’lumotida vaziyat bartaraf etilganini bildirgan.
Eng muhimi, poliklinikada bo‘lgan bemorlar va xodimlardan hech biri jabrlanmagan.
«Situatsiya razreshilas. Vse jivi i zdorovi», — deya ma’lum qildi tuman ma’muriyati matbuot xizmati.
Hodisa bo‘yicha tekshiruv boshlandi
Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlamoqda.
Politsiya hodisa bo‘yicha tekshiruv o‘tkazmoqda. Erkakning poliklinikaga nima sababdan pistolet bilan kelgani va shifokor hamda boshqalarga tahdid qilish sabablari yuzasidan qo‘shimcha ma’lumotlar keyinroq ma’lum bo‘lishi mumkin.
Hozircha rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, vaziyat politsiyaning tezkor aralashuvi natijasida nazoratga olingan va voqea oqibatida insonlar hayotiga zarar yetmagan.
Asosiy xulosa: poliklinika xodimlarining o‘z vaqtida «trevoga tugmasi»ni bosib, politsiya chaqirishi hamda patrul xodimlarining tezkor yetib kelishi ehtimoliy xavfli vaziyatning yanada og‘irlashishiga yo‘l qo‘ymagan.
…