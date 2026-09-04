Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildi
Koreya energetika tadqiqotlari instituti (KIER) mutaxassislari perovskit va CIGS (mis-indiy-galliy selenidi) asosidagi tandem quyosh elementlari samaradorligi boʻyicha yangi jahon rekordini oʻrnatdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ishlanmaning sertifikatlangan foydali ish koeffitsiyenti (FISh) 26,7 foizni tashkil etgan boʻlib, laboratoriya sinovlarida bu koʻrsatkich 27 foizga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yuqori natija Germaniyaning Fraunofser nomidagi Quyosh energetikasi tizimlari instituti (Fraunhofer ISE) tomonidan rasman tasdiqlandi. Shundan soʻng ushbu yutuq tadqiqot quyosh elementlari samaradorligi boʻyicha xalqaro jadvalga kiritildi. Eslatib oʻtamiz, ushbu texnologiya boʻyicha avvalgi jahon rekordi 26,3 foizga teng edi.
Texnologiyaning ishlash prinsipi va afzalliklariYangi ishlanma ikki qatlamli yupqa parda koʻrinishidagi quyosh elementidan iborat. Uning yuqori perovskit qatlami quyosh spektrining eng energiyaga boy qismi boʻlgan ultrabinafsha va koʻk nurlarni yutadi. Pastki CIGS qatlami esa uzunroq toʻlqinlarni, jumladan, yaqin infraqizil diapazonni elektr energiyasiga aylantiradi.
Spektrning bunday taqsimlanishi anʼanaviy bir qatlamli quyosh elementlariga qaraganda ancha koʻp elektr energiyasi olish imkonini beradi. Shunga qaramay, bunday tandem tizimlardagi asosiy muammolardan biri materiallar orasidagi chegara hududida energiya yoʻqotilishi va ishlab chiqarish jarayonida sezgir qatlamlarning shikastlanishi hisoblanadi.
KIER jamoasi yangi himoya interfeys qatlami hamda takomillashtirilgan shaffof yuqori elektrod yordamida ushbu muammoning yechimini topdi. Bu bir vaqtning oʻzida elektr yoʻqotishlarini kamaytirish va yordamchi qatlamlar tomonidan nur yutilishini qisqartirish imkonini berdi.
Istiqbollar va kelgusidagi rejalarHozircha rekord maydoni 1 kvadrat santimetrdan kichik boʻlgan laboratoriya elementida oʻrnatildi. Bunday yuqori samaradorlikni toʻliq hajmli quyosh panellariga tatbiq etish ancha murakkab vazifa boʻlib qolmoqda, shuning uchun texnologiyani masshtablash asosiy muhandislik masalalaridan biridir. Taqqoslash uchun, maydoni 1 kvadrat santimetrdan oshuvchi tandem perovskit-CIGS elementlari uchun avvalgi eng yaxshi natija 25,5 foizni tashkil etgan edi.
Mazkur texnologiyaning asosiy afzalligi yuqori samaradorlik, kichik vazn va egiluvchanlikning oʻzaro uygʻunligidadir. Shu sababli bunday quyosh elementlarini nafaqat energetika, balki binolar fasadlari, transport vositalari va kosmik apparatlarga integratsiya qilish uchun ham qoʻllash koʻzda tutilgan. Keyingi bosqichda KIER sanoat hamkorlari bilan birgalikda kichik laboratoriya yechimlaridan toʻliq oʻlchamli tijorat quyosh modullarini yaratishga oʻtishni rejalashtirmoqda.
…