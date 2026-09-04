Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildi

·10·Texno
Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildi

Koreya energetika tadqiqotlari instituti (KIER) mutaxassislari perovskit va CIGS (mis-indiy-galliy selenidi) asosidagi tandem quyosh elementlari samaradorligi boʻyicha yangi jahon rekordini oʻrnatdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ishlanmaning sertifikatlangan foydali ish koeffitsiyenti (FISh) 26,7 foizni tashkil etgan boʻlib, laboratoriya sinovlarida bu koʻrsatkich 27 foizga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yuqori natija Germaniyaning Fraunofser nomidagi Quyosh energetikasi tizimlari instituti (Fraunhofer ISE) tomonidan rasman tasdiqlandi. Shundan soʻng ushbu yutuq tadqiqot quyosh elementlari samaradorligi boʻyicha xalqaro jadvalga kiritildi. Eslatib oʻtamiz, ushbu texnologiya boʻyicha avvalgi jahon rekordi 26,3 foizga teng edi.

Texnologiyaning ishlash prinsipi va afzalliklari

Yangi ishlanma ikki qatlamli yupqa parda koʻrinishidagi quyosh elementidan iborat. Uning yuqori perovskit qatlami quyosh spektrining eng energiyaga boy qismi boʻlgan ultrabinafsha va koʻk nurlarni yutadi. Pastki CIGS qatlami esa uzunroq toʻlqinlarni, jumladan, yaqin infraqizil diapazonni elektr energiyasiga aylantiradi.

Spektrning bunday taqsimlanishi anʼanaviy bir qatlamli quyosh elementlariga qaraganda ancha koʻp elektr energiyasi olish imkonini beradi. Shunga qaramay, bunday tandem tizimlardagi asosiy muammolardan biri materiallar orasidagi chegara hududida energiya yoʻqotilishi va ishlab chiqarish jarayonida sezgir qatlamlarning shikastlanishi hisoblanadi.

KIER jamoasi yangi himoya interfeys qatlami hamda takomillashtirilgan shaffof yuqori elektrod yordamida ushbu muammoning yechimini topdi. Bu bir vaqtning oʻzida elektr yoʻqotishlarini kamaytirish va yordamchi qatlamlar tomonidan nur yutilishini qisqartirish imkonini berdi.

Istiqbollar va kelgusidagi rejalar

Hozircha rekord maydoni 1 kvadrat santimetrdan kichik boʻlgan laboratoriya elementida oʻrnatildi. Bunday yuqori samaradorlikni toʻliq hajmli quyosh panellariga tatbiq etish ancha murakkab vazifa boʻlib qolmoqda, shuning uchun texnologiyani masshtablash asosiy muhandislik masalalaridan biridir. Taqqoslash uchun, maydoni 1 kvadrat santimetrdan oshuvchi tandem perovskit-CIGS elementlari uchun avvalgi eng yaxshi natija 25,5 foizni tashkil etgan edi.

Mazkur texnologiyaning asosiy afzalligi yuqori samaradorlik, kichik vazn va egiluvchanlikning oʻzaro uygʻunligidadir. Shu sababli bunday quyosh elementlarini nafaqat energetika, balki binolar fasadlari, transport vositalari va kosmik apparatlarga integratsiya qilish uchun ham qoʻllash koʻzda tutilgan. Keyingi bosqichda KIER sanoat hamkorlari bilan birgalikda kichik laboratoriya yechimlaridan toʻliq oʻlchamli tijorat quyosh modullarini yaratishga oʻtishni rejalashtirmoqda.

Quyosh energiyasiPerovskitYangi texnologiyaElmJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiNvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiKecha, 23:50Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Kecha, 22:08Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaVivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaKecha, 21:56TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonKecha, 21:27NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaKecha, 20:57Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiGoogle meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiKecha, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi