Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfi
Dunyoga mashhur ispan xonandasi, millionlab qalblarni zabt etgan jahon pop-musiqasi yulduzi Enrike Iglesias Qozog‘istonga yetib keldi. Xalqaro aeroportda mashhur san’atkorni uning ashaddiy ixlosmandlari, mahalliy mehmondorchilik vakillari hamda tashkilotchilar katta hayajon va bayramona kayfiyatda kutib olishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning aeroport terminalidan chiqib kelishi va muxlislari bilan samimiy muloqoti aks etgan video hamda suratlar yashin tezligida tarqalib, mintaqa bo‘ylab katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.
Karton suratli muxlislar va «Kelu / Arrival» zalidagi hayajon
Enrike Iglesiasning tashrifiga muxlislar o‘zgacha ijodiy yondashuv bilan tayyorgarlik ko‘rishdi:
Karton timsol bilan kutib olish: San’atkorni kutib olish uchun kelgan qizlar xonandaning smoking kiygan hayotiy kattalikdagi karton suratlarini ko‘tarib olib, aeroport hududida esdalik videolarini suratga olishdi;
«Kelu / Arrival» eshiklaridan chiqish: Xonanda terminal eshiklaridan chiqib kelishi bilan aeroportda haqiqiy bayram muhiti yuzaga keldi. Uni kutib olishga chiqqan rasmiy shaxslar va jamoa xonandani qizg‘in qarshi oldi;
Muxlislar baxti: Iglesias charchoqqa qaramay, muxlislarining oldiga shaxsan kelib, ular bilan birga suratga tushdi, selfilarga jilmayib tuhfa berdi va o‘z muhabbatini izhor qilganlarga minnatdorchilik bildirdi.
Oddiylik va mashhur uslub: Enrikening qiyofasi
Jahon yulduzi o‘ziga xos va tanish imijda muxlislar qarshisida namoyon bo‘ldi:
Sport-kejual stili: Enrike kundalik va qulay ko‘rinishda — to‘q yashil rangdagi yengil kurtka (vetrovka), bo‘yniga o‘ralgan qulay sharf va ko‘zlarini to‘sib turgan qora ko‘zoynakda edi;
O‘zgarmas bosh kiyim: San’atkorning tashrif qog‘oziga aylangan mashhur beysbolkasi ham boshida bo‘lib, uning mahobatli va ayni vaqtda juda kamtarin ko‘rinishi muxlislarda iliq taassurot qoldirdi;
Samimiy munosabat: Yulduzlik kasalidan mutlaqo yiroq bo‘lgan Enrike qo‘riqchilar qurshovida bo‘lsa-da, qo‘llarini silkitib, har bir muxlisiga alohida e’tibor va tabassum ulashishga intildi.
Markaziy Osiyoda Iglesias ijodiga bo‘lgan qiziqish
«Bailando», «Hero», «Ring My Bells», «Tonight» kabi o‘nlab bebaho xitlari bilan dunyo musiqa chartlarini zabt etgan Enrike Iglesiasning Markaziy Osiyodagi muxlislar auditoriyasi benihoya katta. Uning Qozog‘istonga tashrifi mintaqadagi yirik madaniy voqelik sifatida baholanmoqda va bu butun hududdagi musiqa ixlosmandlarining e’tiborini o‘ziga tortdi.
Siz Enrike Iglesiasning qaysi taronasini ko‘proq sevib tinglaysiz? Jahon yulduzining Markaziy Osiyo turnesi doirasida O‘zbekistonga ham tashrif buyurib, Toshkentda katta yakkaxon konsert berishini xohlarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…