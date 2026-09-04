Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfi

·1·Madaniyat
Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfi

Dunyoga mashhur ispan xonandasi, millionlab qalblarni zabt etgan jahon pop-musiqasi yulduzi Enrike Iglesias Qozog‘istonga yetib keldi. Xalqaro aeroportda mashhur san’atkorni uning ashaddiy ixlosmandlari, mahalliy mehmondorchilik vakillari hamda tashkilotchilar katta hayajon va bayramona kayfiyatda kutib olishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning aeroport terminalidan chiqib kelishi va muxlislari bilan samimiy muloqoti aks etgan video hamda suratlar yashin tezligida tarqalib, mintaqa bo‘ylab katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Karton suratli muxlislar va «Kelu / Arrival» zalidagi hayajon

Enrike Iglesiasning tashrifiga muxlislar o‘zgacha ijodiy yondashuv bilan tayyorgarlik ko‘rishdi:

  • Karton timsol bilan kutib olish: San’atkorni kutib olish uchun kelgan qizlar xonandaning smoking kiygan hayotiy kattalikdagi karton suratlarini ko‘tarib olib, aeroport hududida esdalik videolarini suratga olishdi;

  • «Kelu / Arrival» eshiklaridan chiqish: Xonanda terminal eshiklaridan chiqib kelishi bilan aeroportda haqiqiy bayram muhiti yuzaga keldi. Uni kutib olishga chiqqan rasmiy shaxslar va jamoa xonandani qizg‘in qarshi oldi;

  • Muxlislar baxti: Iglesias charchoqqa qaramay, muxlislarining oldiga shaxsan kelib, ular bilan birga suratga tushdi, selfilarga jilmayib tuhfa berdi va o‘z muhabbatini izhor qilganlarga minnatdorchilik bildirdi.

Oddiylik va mashhur uslub: Enrikening qiyofasi

Jahon yulduzi o‘ziga xos va tanish imijda muxlislar qarshisida namoyon bo‘ldi:

  • Sport-kejual stili: Enrike kundalik va qulay ko‘rinishda — to‘q yashil rangdagi yengil kurtka (vetrovka), bo‘yniga o‘ralgan qulay sharf va ko‘zlarini to‘sib turgan qora ko‘zoynakda edi;

  • O‘zgarmas bosh kiyim: San’atkorning tashrif qog‘oziga aylangan mashhur beysbolkasi ham boshida bo‘lib, uning mahobatli va ayni vaqtda juda kamtarin ko‘rinishi muxlislarda iliq taassurot qoldirdi;

  • Samimiy munosabat: Yulduzlik kasalidan mutlaqo yiroq bo‘lgan Enrike qo‘riqchilar qurshovida bo‘lsa-da, qo‘llarini silkitib, har bir muxlisiga alohida e’tibor va tabassum ulashishga intildi.

Markaziy Osiyoda Iglesias ijodiga bo‘lgan qiziqish

«Bailando», «Hero», «Ring My Bells», «Tonight» kabi o‘nlab bebaho xitlari bilan dunyo musiqa chartlarini zabt etgan Enrike Iglesiasning Markaziy Osiyodagi muxlislar auditoriyasi benihoya katta. Uning Qozog‘istonga tashrifi mintaqadagi yirik madaniy voqelik sifatida baholanmoqda va bu butun hududdagi musiqa ixlosmandlarining e’tiborini o‘ziga tortdi.

Siz Enrike Iglesiasning qaysi taronasini ko‘proq sevib tinglaysiz? Jahon yulduzining Markaziy Osiyo turnesi doirasida O‘zbekistonga ham tashrif buyurib, Toshkentda katta yakkaxon konsert berishini xohlarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 07:08Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Kecha, 15:31Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Kecha, 14:22Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Kecha, 14:06Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kecha, 13:44Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Kecha, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar