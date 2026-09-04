Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildi
O‘zbekiston xalq artisti, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov oilaviy qadriyatlar, ro‘zg‘or mustahkamligi hamda erkak kishining jamiyatdagi yutuqlarida ayolning tutgan o‘rni haqida to‘lqinlanib fikr bildirdi. San’at va davlat ishlarida salmoqli natijalarga erishib kelayotgan mashhur xonanda o‘z hayotiy tajribasi bilan o‘rtoqlashar ekan, har bir muvaffaqiyatli insonning kaliti uydagi osoyishtalik va mas’uliyatli rafiqa ekanini samimiy e’tirof etdi.
«Ro‘zg‘or tashvishini yelkasiga olgan ayol»: Ozodbek Nazarbekovning iqrori
San’atkor jamiyatda, kasbiy faoliyatda va ko‘chada natija ko‘rsatayotgan har bir erkak ortida ulkan fidoyilik borligini alohida qayd etdi:
Mas’uliyat va oilaviy suyanch: «Ko‘chada biron bir natijaga erishayotgan erkak bo‘lsa, bilingki, uning orqasida mana shunaqa mas’uliyatli ayol turibdi. Ya’ni uydagi barcha muammolarni o‘z zimmasiga, o‘z yelkasiga olib o‘tirgan ayol turibdi», — deydi Ozodbek Nazarbekov;
Muammolardan asrash madaniyati: Uning ta’kidlashicha, oilaviy va diniy tarbiya tizimida ota-ona va turmush o‘rtog‘ini behuda tashvishlardan himoya qilish katta fazilat sanaladi. Uydagi murakkabliklarni ko‘chaga chiqarmay, turmush o‘rtog‘i va keksalarning ko‘nglini xotirjam saqlash ayolning yuksak matonatidan darak beradi;
«Erishgan natijalarimiz ular tufayli»: Nazarbekov erkaklarning jamiyatdagi marralarini faqat o‘z shaxsiy mehnati deb bilish noto‘g‘ri ekaniga to‘xtaldi: «Orqamizda mana shunday fidoyi va sabrli ayollarimiz turgani uchun ham, deb o‘ylayman, balki bugun nimadir natijalarga erishayotgandirmiz».
Kuchli suyanch — yuksak marralar poydevori
Xalq sevgan xonandaning ushbu fikrlari o‘zbek milliy oila modelida muhabbat, o‘zaro hurmat va mas’uliyat taqsimoti naqadar muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Erning tashqi olamdagi muvaffaqiyati va ruhiy barqarorligi bevosita xonadondagi sog‘lom muhit hamda sabrli rafiqaning qo‘llab-quvvatloviga chambarchas bog‘liqdir.
Sizningcha, erkak kishining kasbiy yuksalishi va katta natijalarga erishishida oilaviy muhit hamda rafiqasining mas’uliyati qay darajada rol o‘ynaydi? Ozodbek Nazarbekovning oilaviy qadriyatlar haqidagi samimiy e’tirofiga qanday baho berasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…