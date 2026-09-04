Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildi

·43·Jamiyat
Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildi

O‘zbekiston xalq artisti, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov oilaviy qadriyatlar, ro‘zg‘or mustahkamligi hamda erkak kishining jamiyatdagi yutuqlarida ayolning tutgan o‘rni haqida to‘lqinlanib fikr bildirdi. San’at va davlat ishlarida salmoqli natijalarga erishib kelayotgan mashhur xonanda o‘z hayotiy tajribasi bilan o‘rtoqlashar ekan, har bir muvaffaqiyatli insonning kaliti uydagi osoyishtalik va mas’uliyatli rafiqa ekanini samimiy e’tirof etdi.

«Ro‘zg‘or tashvishini yelkasiga olgan ayol»: Ozodbek Nazarbekovning iqrori

San’atkor jamiyatda, kasbiy faoliyatda va ko‘chada natija ko‘rsatayotgan har bir erkak ortida ulkan fidoyilik borligini alohida qayd etdi:

  • Mas’uliyat va oilaviy suyanch: «Ko‘chada biron bir natijaga erishayotgan erkak bo‘lsa, bilingki, uning orqasida mana shunaqa mas’uliyatli ayol turibdi. Ya’ni uydagi barcha muammolarni o‘z zimmasiga, o‘z yelkasiga olib o‘tirgan ayol turibdi», — deydi Ozodbek Nazarbekov;

  • Muammolardan asrash madaniyati: Uning ta’kidlashicha, oilaviy va diniy tarbiya tizimida ota-ona va turmush o‘rtog‘ini behuda tashvishlardan himoya qilish katta fazilat sanaladi. Uydagi murakkabliklarni ko‘chaga chiqarmay, turmush o‘rtog‘i va keksalarning ko‘nglini xotirjam saqlash ayolning yuksak matonatidan darak beradi;

  • «Erishgan natijalarimiz ular tufayli»: Nazarbekov erkaklarning jamiyatdagi marralarini faqat o‘z shaxsiy mehnati deb bilish noto‘g‘ri ekaniga to‘xtaldi: «Orqamizda mana shunday fidoyi va sabrli ayollarimiz turgani uchun ham, deb o‘ylayman, balki bugun nimadir natijalarga erishayotgandirmiz».

Kuchli suyanch — yuksak marralar poydevori

Xalq sevgan xonandaning ushbu fikrlari o‘zbek milliy oila modelida muhabbat, o‘zaro hurmat va mas’uliyat taqsimoti naqadar muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Erning tashqi olamdagi muvaffaqiyati va ruhiy barqarorligi bevosita xonadondagi sog‘lom muhit hamda sabrli rafiqaning qo‘llab-quvvatloviga chambarchas bog‘liqdir.

Sizningcha, erkak kishining kasbiy yuksalishi va katta natijalarga erishishida oilaviy muhit hamda rafiqasining mas’uliyati qay darajada rol o‘ynaydi? Ozodbek Nazarbekovning oilaviy qadriyatlar haqidagi samimiy e’tirofiga qanday baho berasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiPastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiKecha, 21:37Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariKecha, 19:07Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Kecha, 18:58Soliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiSoliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiKecha, 18:42Ikki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiIkki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiKecha, 18:40Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiKecha, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq