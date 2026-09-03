Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?

·30·Dunyo
Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?

Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 3 sentyabr kuni o‘tkazilgan brifingda mamlakatning Yevropa Ittifoqiga (YEI) qo‘shilish jarayonini boshlash to‘g‘risidagi qonunidan voz kechish niyati yo‘qligini rasman ma’lum qildi. Hukumat rahbari ushbu hujjatning qabul qilinishini Yerevan uchun tarixiy va to‘g‘ri strategik qadam deb atadi hamda hozirda davom etayotgan integratsiya jarayonini ijobiy baholadi.

«Boradigan yo‘limiz yo‘qligi haqidagi gaplar tugadi»: Pashinyanning asosiy bayonotlari

Matbuot anjumanida bosh vazir mamlakatning tashqi siyosiy vektori bo‘yicha bildirilayotgan tanqidlarga to‘xtalib, qat’iy pozitsiyasini bayon qildi:

  • Strategik to‘g‘ri tanlov: «Ushbu qonunning qabul qilinishi to‘g‘ri qadam bo‘lgan. Hozirda kechayotgan barcha jarayonlarni men ijobiy baholayman», — deya ta’kidladi Pashinyan;

  • Skeptiklarga raddiya: Hukumat rahbarining so‘zlariga ko‘ra, hujjat qabul qilinguniga qadar turli siyosiy doiralarda «Armanistonning boradigan boshqa yo‘li yo‘q» qabilidagi iddaolar ko‘p yangragan, ammo bugungi kunga kelib bunday qarashlarga to‘liq chek qo‘yildi;

  • Ikki tashkilotni uyg‘unlashtirish niyati: Nikol Pashinyan Armaniston Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqidan (YEOII) chiqishni rejalashtirmayotganini, balki ushbu tuzilmadagi ishtirokni Yevropa Ittifoqi bilan chuqur integratsiya bilan birgalikda olib borishga umid qilayotganini ochiqladi.

2025 yilgi tarixiy qaror va «ikki tomonlama integratsiya» savollari

Eslatib o‘tamiz, Armaniston parlamenti mamlakatning Yevropa Ittifoqiga qo‘shilish jarayonini boshlash to‘g‘risidagi qonunni 2025 yilning 26 martida rasman qabul qilgan edi. Mazkur hujjat Janubiy Kavkazdagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirishga qaratilgan jiddiy qadam sifatida baholangan.

Shunga qaramay, Moskva bilan chambarchas savdo, iqtisodiy va energetik aloqalarga ega bo‘lgan Yerevanning ham Bryussel, ham Moskva bilan bir vaqtda ittifoqchilik qilishga intilishi xalqaro tahlilchilar orasida murakkab geosiyosiy masala sifatida muhokama qilinmoqda.

Sizningcha, Armaniston YEOII a’zosi bo‘la turib, bir vaqtning o‘zida Yevropa Ittifoqiga to‘laqonli integratsiyalasha oladimi? Bryussel va Moskva Yerevanning bunday murakkab «ikki stulda o‘tirish» strategiyasiga qanday munosabat bildiradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiSankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiBugun, 22:47724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldiBugun, 20:07Grenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiGrenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiBugun, 19:20SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiBugun, 17:51Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiBugun, 15:24Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida