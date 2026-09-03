Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 3 sentyabr kuni o‘tkazilgan brifingda mamlakatning Yevropa Ittifoqiga (YEI) qo‘shilish jarayonini boshlash to‘g‘risidagi qonunidan voz kechish niyati yo‘qligini rasman ma’lum qildi. Hukumat rahbari ushbu hujjatning qabul qilinishini Yerevan uchun tarixiy va to‘g‘ri strategik qadam deb atadi hamda hozirda davom etayotgan integratsiya jarayonini ijobiy baholadi.
«Boradigan yo‘limiz yo‘qligi haqidagi gaplar tugadi»: Pashinyanning asosiy bayonotlari
Matbuot anjumanida bosh vazir mamlakatning tashqi siyosiy vektori bo‘yicha bildirilayotgan tanqidlarga to‘xtalib, qat’iy pozitsiyasini bayon qildi:
Strategik to‘g‘ri tanlov: «Ushbu qonunning qabul qilinishi to‘g‘ri qadam bo‘lgan. Hozirda kechayotgan barcha jarayonlarni men ijobiy baholayman», — deya ta’kidladi Pashinyan;
Skeptiklarga raddiya: Hukumat rahbarining so‘zlariga ko‘ra, hujjat qabul qilinguniga qadar turli siyosiy doiralarda «Armanistonning boradigan boshqa yo‘li yo‘q» qabilidagi iddaolar ko‘p yangragan, ammo bugungi kunga kelib bunday qarashlarga to‘liq chek qo‘yildi;
Ikki tashkilotni uyg‘unlashtirish niyati: Nikol Pashinyan Armaniston Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqidan (YEOII) chiqishni rejalashtirmayotganini, balki ushbu tuzilmadagi ishtirokni Yevropa Ittifoqi bilan chuqur integratsiya bilan birgalikda olib borishga umid qilayotganini ochiqladi.
2025 yilgi tarixiy qaror va «ikki tomonlama integratsiya» savollari
Eslatib o‘tamiz, Armaniston parlamenti mamlakatning Yevropa Ittifoqiga qo‘shilish jarayonini boshlash to‘g‘risidagi qonunni 2025 yilning 26 martida rasman qabul qilgan edi. Mazkur hujjat Janubiy Kavkazdagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirishga qaratilgan jiddiy qadam sifatida baholangan.
Shunga qaramay, Moskva bilan chambarchas savdo, iqtisodiy va energetik aloqalarga ega bo‘lgan Yerevanning ham Bryussel, ham Moskva bilan bir vaqtda ittifoqchilik qilishga intilishi xalqaro tahlilchilar orasida murakkab geosiyosiy masala sifatida muhokama qilinmoqda.
Sizningcha, Armaniston YEOII a’zosi bo‘la turib, bir vaqtning o‘zida Yevropa Ittifoqiga to‘laqonli integratsiyalasha oladimi? Bryussel va Moskva Yerevanning bunday murakkab «ikki stulda o‘tirish» strategiyasiga qanday munosabat bildiradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…