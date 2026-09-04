Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlar

·18·Sport
Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlar

Yevropaning top-ligalarida yozgi transfer oynasi rasman yopildi, biroq klublar uchun tarkibni kuchaytirish imkoniyati hali butunlay tugagani yo‘q. Xalqaro futbol qoidalariga ko‘ra, shartnomasi tugab, erkin agent maqomida bo‘lgan o‘yinchilar transfer oynasidan tashqari paytda ham istalgan jamoa bilan erkin shartnoma imzolashi mumkin. Britaniyaning nufuzli BBC nashri ayni paytda rasmiy klubi bo‘lmagan, ammo har qanday grandning e’tiborini torta oladigan jahon futboli yulduzlari ro‘yxatini e’lon qildi.

Ushbu ro‘yxatdan «Oltin to‘p» sohiblari, Chempionlar Ligasi ko‘p karra g‘oliblari va yaqin o‘tmishning eng qimmatbaho transferlari o‘rin olgan.

«Real» afsonalari va «Oltin to‘p» egasi: Himoya va hujum gigantlari

Ro‘yxatning eng shov-shuvli qismini yaqin vaqtgacha Madridning «Real» klubi ramzi bo‘lgan faxriylar tashkil etmoqda:

  • Karim Benzema (oxirgi klubi — «Al Hilol»): 2022 yilgi «Oltin to‘p» sohibi Saudiya Arabistonidagi sarguzashtidan so‘ng yana erkin agent maqomiga qaytdi. Fransiyalik to‘purarning tajribasi hujumchi izlayotgan har qanday jamoa uchun katta boylik;

  • Serxio Ramos («Monterrey»): «Qirollik klubi»ning sobiq sardori Meksika chempionatidagi faoliyatini yakunlab, yangi chaqiruvlarga ochiq ekanini bildirmoqda;

  • Daniel Karvaxal («Real»): Madrid klubining ko‘p yillik asosiy o‘ng qanot himoyachisi ham shartnomasi tugagach, hozircha yangi klub tanlamadi;

  • David Alaba («Real Madrid»): Avstriyalik universal himoyachi erkin agent bozorining eng kuchli nomzodlaridan biri bo‘lib turibdi.

Qayta tiklanish va yangi imkoniyat izlayotgan yulduzlar: Sancho, Pogba va Sterling

Bir necha yil oldin Yevropa transfer bozorini larzaga solgan, yuz millionlab yevroga baholangan yulduzlar ham yangi boshpana izlamoqda:

  • Pol Pogba («Monako»): Diskvalifikatsiyadan so‘ng yana katta futbolga qaytgan fransiyalik jahon chempioni erkin agent sifatida top-ligalarga yo‘l izlamoqda;

  • Jeydon Sancho («Manchester Yunayted»): «MYU» bilan shartnomaviy masalalarini hal etgan vinger faoliyatini qayta jonlantirish uchun qulay takliflarni kutmoqda;

  • Rahim Sterling («Feyenoord»): Angliya milliy jamoasi sobiq yulduzi Niderlandiyadagi faoliyatidan so‘ng yangi variantlarni ko‘rib chiqmoqda;

  • Antoni Marsial («Monterrey»): Fransiyalik hujumchi ham erkin futbolchilar safida turibdi.

Mahorat va kreativlik: Koutinio, Xames va boshqa mashhur nomlar

Bundan tashqari, ro‘yxatdan turli yillarda jahon futboli elitasida yorqin iz qoldirgan qator mahorat egalari ham joy olgan:

  • Filippe Koutinio («Vasko da Gama») va Xames Rodriges («Minnesota»): Ikki lotin amerikalik pleymeyker hamon maydonni ko‘rish va noodatiy paslar berish bo‘yicha yuqori saviyani saqlab turibdi;

  • Riyoz Mahrez («Al Ahli»): «Manchester Siti» sobiq yulduzi Saudiyadan so‘ng yana tanlov ostonasida turibdi;

  • Jeymi Vardi («Kremoneze»): APL afsonasi va haqiqiy gol sezish instinktiga ega tajribali forvard;

  • Aleksandr Zinchenko («Ayaks»): Chap qanot va yarimhimoyada birdek o‘ynay oladigan universal legioner;

  • Dele Alli («Komo»): Italiyadagi urinishlardan so‘ng o‘z salohiyatini yana qayta isbotlashga bel bog‘lagan ingliz futbolchisi.

Erkin agentlar bozori ayniqsa mavsum davomida futbolchilari jarohat olib, kutilmagan muammolarga duch keladigan top-klublar uchun muhim najot manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Sizningcha, ushbu erkin agentlardan qaysi biri hali ham Yevropaning grand jamoalarida asosiy tarkibda bemalol o‘ynay oladi? Karim Benzema yoki Serxio Ramos kabi yulduzlarni Osiyo yoxud O‘zbekiston klublarida ko‘rishni tasavvur qila olasizmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaMirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaBugun, 05:43«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlariBugun, 05:38Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Kecha, 23:03Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviNursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviKecha, 22:59Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)