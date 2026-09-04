Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlar
Yevropaning top-ligalarida yozgi transfer oynasi rasman yopildi, biroq klublar uchun tarkibni kuchaytirish imkoniyati hali butunlay tugagani yo‘q. Xalqaro futbol qoidalariga ko‘ra, shartnomasi tugab, erkin agent maqomida bo‘lgan o‘yinchilar transfer oynasidan tashqari paytda ham istalgan jamoa bilan erkin shartnoma imzolashi mumkin. Britaniyaning nufuzli BBC nashri ayni paytda rasmiy klubi bo‘lmagan, ammo har qanday grandning e’tiborini torta oladigan jahon futboli yulduzlari ro‘yxatini e’lon qildi.
Ushbu ro‘yxatdan «Oltin to‘p» sohiblari, Chempionlar Ligasi ko‘p karra g‘oliblari va yaqin o‘tmishning eng qimmatbaho transferlari o‘rin olgan.
«Real» afsonalari va «Oltin to‘p» egasi: Himoya va hujum gigantlari
Ro‘yxatning eng shov-shuvli qismini yaqin vaqtgacha Madridning «Real» klubi ramzi bo‘lgan faxriylar tashkil etmoqda:
Karim Benzema (oxirgi klubi — «Al Hilol»): 2022 yilgi «Oltin to‘p» sohibi Saudiya Arabistonidagi sarguzashtidan so‘ng yana erkin agent maqomiga qaytdi. Fransiyalik to‘purarning tajribasi hujumchi izlayotgan har qanday jamoa uchun katta boylik;
Serxio Ramos («Monterrey»): «Qirollik klubi»ning sobiq sardori Meksika chempionatidagi faoliyatini yakunlab, yangi chaqiruvlarga ochiq ekanini bildirmoqda;
Daniel Karvaxal («Real»): Madrid klubining ko‘p yillik asosiy o‘ng qanot himoyachisi ham shartnomasi tugagach, hozircha yangi klub tanlamadi;
David Alaba («Real Madrid»): Avstriyalik universal himoyachi erkin agent bozorining eng kuchli nomzodlaridan biri bo‘lib turibdi.
Qayta tiklanish va yangi imkoniyat izlayotgan yulduzlar: Sancho, Pogba va Sterling
Bir necha yil oldin Yevropa transfer bozorini larzaga solgan, yuz millionlab yevroga baholangan yulduzlar ham yangi boshpana izlamoqda:
Pol Pogba («Monako»): Diskvalifikatsiyadan so‘ng yana katta futbolga qaytgan fransiyalik jahon chempioni erkin agent sifatida top-ligalarga yo‘l izlamoqda;
Jeydon Sancho («Manchester Yunayted»): «MYU» bilan shartnomaviy masalalarini hal etgan vinger faoliyatini qayta jonlantirish uchun qulay takliflarni kutmoqda;
Rahim Sterling («Feyenoord»): Angliya milliy jamoasi sobiq yulduzi Niderlandiyadagi faoliyatidan so‘ng yangi variantlarni ko‘rib chiqmoqda;
Antoni Marsial («Monterrey»): Fransiyalik hujumchi ham erkin futbolchilar safida turibdi.
Mahorat va kreativlik: Koutinio, Xames va boshqa mashhur nomlar
Bundan tashqari, ro‘yxatdan turli yillarda jahon futboli elitasida yorqin iz qoldirgan qator mahorat egalari ham joy olgan:
Filippe Koutinio («Vasko da Gama») va Xames Rodriges («Minnesota»): Ikki lotin amerikalik pleymeyker hamon maydonni ko‘rish va noodatiy paslar berish bo‘yicha yuqori saviyani saqlab turibdi;
Riyoz Mahrez («Al Ahli»): «Manchester Siti» sobiq yulduzi Saudiyadan so‘ng yana tanlov ostonasida turibdi;
Jeymi Vardi («Kremoneze»): APL afsonasi va haqiqiy gol sezish instinktiga ega tajribali forvard;
Aleksandr Zinchenko («Ayaks»): Chap qanot va yarimhimoyada birdek o‘ynay oladigan universal legioner;
Dele Alli («Komo»): Italiyadagi urinishlardan so‘ng o‘z salohiyatini yana qayta isbotlashga bel bog‘lagan ingliz futbolchisi.
Erkin agentlar bozori ayniqsa mavsum davomida futbolchilari jarohat olib, kutilmagan muammolarga duch keladigan top-klublar uchun muhim najot manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
Sizningcha, ushbu erkin agentlardan qaysi biri hali ham Yevropaning grand jamoalarida asosiy tarkibda bemalol o‘ynay oladi? Karim Benzema yoki Serxio Ramos kabi yulduzlarni Osiyo yoxud O‘zbekiston klublarida ko‘rishni tasavvur qila olasizmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…