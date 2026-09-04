Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdi

·23·Sport
Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdi

Surreylik 22 yoshli kriketchi bir marta ham to‘p oshirmasdan avval 62 milya, ya’ni 100 kilometr masofani yugurib o‘tib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirish arafasida turibdi.

Sem Bodeano shanba kuni Londondagi mashhur Lord's Cricket Ground stadionidan o‘zining g‘ayrioddiy sinovini boshladi. U taxminan 14 soat davomida yugurib, yakshanba kuni Uokingdagi Valley End Cricket Clubga yetib bordi. Bu safar uning jismoniy chidamliligini jiddiy sinovdan o‘tkazdi.

Bodeano butun masofani to‘liq kriket libosida bosib o‘tdi va qo‘lida kriket to‘pini ushlab yurdi. Uning mashaqqatli yugurishi kriket uchrashuvi bilan yakunlandi. Sportchi maydonga chiqib, birinchi to‘pni o‘z otasiga oshirdi.

Amaldagi rekorddan bir necha barobar oshdi

Ushbu urinish erkaklar o‘rtasida eng uzoq kriket bouling yugurish masofasi bo‘yicha Ginnes rekordini yangilash maqsadida amalga oshirildi.

Avvalgi rekord 15 milni tashkil etgan. Bodeanoning 62 millik yugurishi esa mavjud ko‘rsatkichdan ancha oshib ketgan.

Biroq yangi natija hozircha rasmiy rekord sifatida tasdiqlanmagan. Buning uchun Ginnesning rekordlar kitobi tashkiloti tekshiruv jarayonini yakunlashi kerak. Bodeano o‘z urinishiga oid dalillarni taqdim etgan va endi ular tashkilot mutaxassislari tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Yugurish orqali xayrli maqsad ham qo‘llab-quvvatlandi

Bodeanoning g‘ayrioddiy sinovi faqat sportda rekord o‘rnatish bilan cheklanmadi. U mazkur tadbir orqali The Ruth Strauss Foundation saratonga qarshi kurash xayriya jamg‘armasi uchun mablag‘ to‘plashni ham maqsad qilgan.

Natijada qariyb 6 ming funt sterling xayriya mablag‘i yig‘ildi.

Yugurishni yakunlaganidan keyin Bodeano ushbu safar uni juda holdan toydirgani va uyqusiz qoldirganini tan oldi. Shunga qaramay, xayrli maqsad yo‘lidagi harakat mashaqqatni arzirli qilganini ta’kidladi.

Uning yo‘li ingliz kriketi tarixida muhim o‘rin tutuvchi Lord's maydonida tong otishidan oldin boshlangan. Keyin u London orqali harakatlanib, Surrey hududiga yo‘l olgan.

Uzoq soatlar va kuchli charchoqqa qaramasdan, sportchi butun yo‘l davomida kriket to‘pini qo‘lida saqlab, rekord urinishi uchun belgilangan shartlarga amal qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaMirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaBugun, 05:43«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlariBugun, 05:38Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Kecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)