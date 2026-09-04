Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdi
Surreylik 22 yoshli kriketchi bir marta ham to‘p oshirmasdan avval 62 milya, ya’ni 100 kilometr masofani yugurib o‘tib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirish arafasida turibdi.
Sem Bodeano shanba kuni Londondagi mashhur Lord's Cricket Ground stadionidan o‘zining g‘ayrioddiy sinovini boshladi. U taxminan 14 soat davomida yugurib, yakshanba kuni Uokingdagi Valley End Cricket Clubga yetib bordi. Bu safar uning jismoniy chidamliligini jiddiy sinovdan o‘tkazdi.
Bodeano butun masofani to‘liq kriket libosida bosib o‘tdi va qo‘lida kriket to‘pini ushlab yurdi. Uning mashaqqatli yugurishi kriket uchrashuvi bilan yakunlandi. Sportchi maydonga chiqib, birinchi to‘pni o‘z otasiga oshirdi.
Amaldagi rekorddan bir necha barobar oshdi
Ushbu urinish erkaklar o‘rtasida eng uzoq kriket bouling yugurish masofasi bo‘yicha Ginnes rekordini yangilash maqsadida amalga oshirildi.
Avvalgi rekord 15 milni tashkil etgan. Bodeanoning 62 millik yugurishi esa mavjud ko‘rsatkichdan ancha oshib ketgan.
Biroq yangi natija hozircha rasmiy rekord sifatida tasdiqlanmagan. Buning uchun Ginnesning rekordlar kitobi tashkiloti tekshiruv jarayonini yakunlashi kerak. Bodeano o‘z urinishiga oid dalillarni taqdim etgan va endi ular tashkilot mutaxassislari tomonidan ko‘rib chiqiladi.
Yugurish orqali xayrli maqsad ham qo‘llab-quvvatlandi
Bodeanoning g‘ayrioddiy sinovi faqat sportda rekord o‘rnatish bilan cheklanmadi. U mazkur tadbir orqali The Ruth Strauss Foundation saratonga qarshi kurash xayriya jamg‘armasi uchun mablag‘ to‘plashni ham maqsad qilgan.
Natijada qariyb 6 ming funt sterling xayriya mablag‘i yig‘ildi.
Yugurishni yakunlaganidan keyin Bodeano ushbu safar uni juda holdan toydirgani va uyqusiz qoldirganini tan oldi. Shunga qaramay, xayrli maqsad yo‘lidagi harakat mashaqqatni arzirli qilganini ta’kidladi.
Uning yo‘li ingliz kriketi tarixida muhim o‘rin tutuvchi Lord's maydonida tong otishidan oldin boshlangan. Keyin u London orqali harakatlanib, Surrey hududiga yo‘l olgan.
Uzoq soatlar va kuchli charchoqqa qaramasdan, sportchi butun yo‘l davomida kriket to‘pini qo‘lida saqlab, rekord urinishi uchun belgilangan shartlarga amal qilgan.
…