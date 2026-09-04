Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdi

·22·Texno
Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdi

Lenovo kompaniyasi mobil texnologiyalar bozorida yana bir eʼtiborga molik qadam tashlab, oʻta yupqa va yengil ThinkBook Aeroblade konsepsiyaviy noutbukini taqdim etdi. Mazkur qurilma qalinligi atigi 10 millimetrni tashkil etishi hamda innovatsion qattiq jismli sovutish tizimi bilan jihozlangani tufayli butunlay yangi muhandislik yechimi sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlab bir oy oldin tarqalgan xabarlardan soʻng bu safar yangi qurilmaning aniq texnik jihatlari ochiqlandi. Oʻn toʻrt dyuymli ekran bilan jihozlangan mazku noutbukning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 830 grammni tashkil qiladi. Garchi bu koʻrsatkich bozordagi mutlaq rekord boʻlmasa-da, bunday oʻlchamdagi qurilma uchun juda yengil hisoblanadi.

Innovatsion sovutish va korpus tuzilishi

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu modeldagi har bir komponent mobil imkoniyatlarni maksimal darajada oshirish maqsadida noldan qayta ishlab chiqilgan. Xususan, noutbukda anʼanaviy ventilyatorli sovutish tizimidan voz kechilib, Frore Systems kompaniyasining toʻrtta AirJet moduli oʻrnatilgan. Ushbu qattiq jismli sovutgichlar oʻziga xos xususiyatlarga ega.

AirJet modullari nisbatan past samaradorlik koeffitsiyentiga ega boʻlishiga qarammay, ularning asosiy afzalligi shundaki, ular shartli ravishda mutlaq jim ishlaydi, oʻta yupqa va energiya tejamkor hisoblanadi. Aynan shu texnologiya evaziga noutbuk qalinligini 10 millimetrgacha qisqartirishga erishilgan boʻlib, bu koʻrsatkich bozoridagi aksariyat mobil kompyuterlardan yupqaroqdir.

Texnik imkoniyatlar va istiqbol

Qurilmaning oʻta yupqa korpusi muhandislarga qoʻshimcha vazifalarni ham qoʻygan. Jumladan, USB-C portlarini, jumladan Thunderbolt 4 qoʻllab-quvvatlashini joylashtirish uchun Lenovo korpusda maxsus qalinlashgan qismni yasashga majbur boʻlgan. Bu texnologik cheklovlar qurilmaning nafisligini saqlab qolish uchun qilingan qadamdir.

Konsepsiyaviy qurilmaning qolgan imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. U yuqori sifatli OLED ekran, eng soʻnggi Wi-Fi 7 simsiz aloqa standarti hamda Intel Lunar Lake protsessori bilan jihozlangan. Biroq, bu hozircha faqat konsepsiya ekanligini inobatga olib, agar qurilma seriyali ishlab chiqarishga kiritilsa, kelgusida Wildcat Lake protsessorlariga oʻtishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

LenovoNoutbukAirJetTexnologiyaIntel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiBugun, 00:55Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiNvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiKecha, 23:50Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Kecha, 22:08Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaVivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi