Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdi
Lenovo kompaniyasi mobil texnologiyalar bozorida yana bir eʼtiborga molik qadam tashlab, oʻta yupqa va yengil ThinkBook Aeroblade konsepsiyaviy noutbukini taqdim etdi. Mazkur qurilma qalinligi atigi 10 millimetrni tashkil etishi hamda innovatsion qattiq jismli sovutish tizimi bilan jihozlangani tufayli butunlay yangi muhandislik yechimi sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlab bir oy oldin tarqalgan xabarlardan soʻng bu safar yangi qurilmaning aniq texnik jihatlari ochiqlandi. Oʻn toʻrt dyuymli ekran bilan jihozlangan mazku noutbukning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 830 grammni tashkil qiladi. Garchi bu koʻrsatkich bozordagi mutlaq rekord boʻlmasa-da, bunday oʻlchamdagi qurilma uchun juda yengil hisoblanadi.
Innovatsion sovutish va korpus tuzilishiIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu modeldagi har bir komponent mobil imkoniyatlarni maksimal darajada oshirish maqsadida noldan qayta ishlab chiqilgan. Xususan, noutbukda anʼanaviy ventilyatorli sovutish tizimidan voz kechilib, Frore Systems kompaniyasining toʻrtta AirJet moduli oʻrnatilgan. Ushbu qattiq jismli sovutgichlar oʻziga xos xususiyatlarga ega.
AirJet modullari nisbatan past samaradorlik koeffitsiyentiga ega boʻlishiga qarammay, ularning asosiy afzalligi shundaki, ular shartli ravishda mutlaq jim ishlaydi, oʻta yupqa va energiya tejamkor hisoblanadi. Aynan shu texnologiya evaziga noutbuk qalinligini 10 millimetrgacha qisqartirishga erishilgan boʻlib, bu koʻrsatkich bozoridagi aksariyat mobil kompyuterlardan yupqaroqdir.
Texnik imkoniyatlar va istiqbolQurilmaning oʻta yupqa korpusi muhandislarga qoʻshimcha vazifalarni ham qoʻygan. Jumladan, USB-C portlarini, jumladan Thunderbolt 4 qoʻllab-quvvatlashini joylashtirish uchun Lenovo korpusda maxsus qalinlashgan qismni yasashga majbur boʻlgan. Bu texnologik cheklovlar qurilmaning nafisligini saqlab qolish uchun qilingan qadamdir.
Konsepsiyaviy qurilmaning qolgan imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. U yuqori sifatli OLED ekran, eng soʻnggi Wi-Fi 7 simsiz aloqa standarti hamda Intel Lunar Lake protsessori bilan jihozlangan. Biroq, bu hozircha faqat konsepsiya ekanligini inobatga olib, agar qurilma seriyali ishlab chiqarishga kiritilsa, kelgusida Wildcat Lake protsessorlariga oʻtishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
…