«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi

·4·Dunyo
«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi

Rossiyaning Vladivostok shahrida bo‘lib o‘tayotgan Sharqiy iqtisodiy forum (SHIF) doirasida amerikalik siyosatchi Kimberli Lou Ukrainadagi harbiy nizo bo‘yicha keskin va rezonansli fikrlarni ilgari surdi. AQSH vakilining ta’kidlashicha, rasmiy Kiyev qurolli to‘qnashuvda allaqachon mag‘lubiyatga uchrab bo‘lgan, biroq jang harakatlari ayrim mansabdorlarning shaxsiy boylik orttirishi maqsadida sun’iy ravishda davom ettirilmoqda. Mazkur bayonot xalqaro ommaviy axborot vositalarida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«Haqiqat shuki, Ukraina mag‘lub bo‘ldi»: Siyosatchining ochiq iqrori

RIA Novosti nashri tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, Kimberli Lou frontdagi real vaziyat va uning sabablarini ochiq baholadi:

  • «Ukraina yutqazdi»: «Haqiqat shundan iboratki, Ukraina allaqachon mag‘lub bo‘ldi. Buni tan olish kerak», — deya ta’kidladi amerikalik siyosatchi forum maydonidagi chiqishida;

  • Shaxsiy manfaatlar omili: Uning so‘zlariga ko‘ra, davom etayotgan harbiy harakatlar frontdagi o‘zgarishlar uchun emas, balki ushbu beqarorlikdan shaxsiy moliyaviy manfaat ko‘rayotgan ayrim ukrainalik rahbarlarning manfaatlariga xizmat qilmoqda;

  • Reallikdan ko‘z yumish: Siyosatchi G‘arb davlatlari va Kiyev ma’muriyati vaziyatning haqiqiy ko‘lamini tan olishni istamayotganini tanqid ostiga oldi.

Yevropa uchun global xatar: Nazoratsiz qurollar va radikal guruhlar

Lou o‘z chiqishida urush maydonidan tashqariga tarqalayotgan xavf-xatarlar butun qit’aga jiddiy tahdid tug‘dirayotganiga diqqat qaratdi:

  • Qurol-yarog‘ning betartib tarqalishi: Mintaqaga yetkazib berilayotgan zamonaviy qurollarning nazoratdan chiqib ketishi noqonuniy savdo va xalqaro qora bozorga yo‘l ochishi mumkin;

  • Radikal to‘dalar xavfi: Ukraina hududida turli o‘ta o‘ng va radikal guruhlarning mavjudligi kelajakda jiddiy beqarorlik o‘chog‘ini hosil qiladi;

  • Kechikkan ogohlantirish: «Bu — global chaqiriq. Yevropa juda kech bo‘lmasdan oldin ushbu muammoga jiddiy e’tibor qaratishi shart», — deya ta’kidladi Kimberli Lou.

Nizoni tartibga solish imkoniyatlari va Kreml munosabati

Mazkur chiqish fonida Rossiya Prezidenti Vladimir Putin ham forum doirasida Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etish istiqbollariga to‘xtaldi. RF yetakchisi to‘qnashuvni bartaraf etish uchun hali ham real imkoniyatlar mavjudligini, ammo Kiyev ma’muriyati tomonidan qo‘llanilayotgan keskin harakatlar va radikal qadamlar muzokaralar yo‘lidagi asosiy to‘siq bo‘lib qolayotganini qayd etdi.

Sizningcha, G‘arb siyosatchilari va jamoatchiligi orasida bu kabi tanqidiy fikrlarning ko‘payishi harbiy yordamlar hajmiga va muzokaralar boshlanishiga ta’sir ko‘rsata oladimi? Ukraina inqirozining diplomatik yechimi yaqin orada topilishi mumkinmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Bugun, 10:25«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqidaBugun, 08:17Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiKrasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiBugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi