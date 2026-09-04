«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi
Rossiyaning Vladivostok shahrida bo‘lib o‘tayotgan Sharqiy iqtisodiy forum (SHIF) doirasida amerikalik siyosatchi Kimberli Lou Ukrainadagi harbiy nizo bo‘yicha keskin va rezonansli fikrlarni ilgari surdi. AQSH vakilining ta’kidlashicha, rasmiy Kiyev qurolli to‘qnashuvda allaqachon mag‘lubiyatga uchrab bo‘lgan, biroq jang harakatlari ayrim mansabdorlarning shaxsiy boylik orttirishi maqsadida sun’iy ravishda davom ettirilmoqda. Mazkur bayonot xalqaro ommaviy axborot vositalarida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«Haqiqat shuki, Ukraina mag‘lub bo‘ldi»: Siyosatchining ochiq iqrori
RIA Novosti nashri tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, Kimberli Lou frontdagi real vaziyat va uning sabablarini ochiq baholadi:
«Ukraina yutqazdi»: «Haqiqat shundan iboratki, Ukraina allaqachon mag‘lub bo‘ldi. Buni tan olish kerak», — deya ta’kidladi amerikalik siyosatchi forum maydonidagi chiqishida;
Shaxsiy manfaatlar omili: Uning so‘zlariga ko‘ra, davom etayotgan harbiy harakatlar frontdagi o‘zgarishlar uchun emas, balki ushbu beqarorlikdan shaxsiy moliyaviy manfaat ko‘rayotgan ayrim ukrainalik rahbarlarning manfaatlariga xizmat qilmoqda;
Reallikdan ko‘z yumish: Siyosatchi G‘arb davlatlari va Kiyev ma’muriyati vaziyatning haqiqiy ko‘lamini tan olishni istamayotganini tanqid ostiga oldi.
Yevropa uchun global xatar: Nazoratsiz qurollar va radikal guruhlar
Lou o‘z chiqishida urush maydonidan tashqariga tarqalayotgan xavf-xatarlar butun qit’aga jiddiy tahdid tug‘dirayotganiga diqqat qaratdi:
Qurol-yarog‘ning betartib tarqalishi: Mintaqaga yetkazib berilayotgan zamonaviy qurollarning nazoratdan chiqib ketishi noqonuniy savdo va xalqaro qora bozorga yo‘l ochishi mumkin;
Radikal to‘dalar xavfi: Ukraina hududida turli o‘ta o‘ng va radikal guruhlarning mavjudligi kelajakda jiddiy beqarorlik o‘chog‘ini hosil qiladi;
Kechikkan ogohlantirish: «Bu — global chaqiriq. Yevropa juda kech bo‘lmasdan oldin ushbu muammoga jiddiy e’tibor qaratishi shart», — deya ta’kidladi Kimberli Lou.
Nizoni tartibga solish imkoniyatlari va Kreml munosabati
Mazkur chiqish fonida Rossiya Prezidenti Vladimir Putin ham forum doirasida Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etish istiqbollariga to‘xtaldi. RF yetakchisi to‘qnashuvni bartaraf etish uchun hali ham real imkoniyatlar mavjudligini, ammo Kiyev ma’muriyati tomonidan qo‘llanilayotgan keskin harakatlar va radikal qadamlar muzokaralar yo‘lidagi asosiy to‘siq bo‘lib qolayotganini qayd etdi.
Sizningcha, G‘arb siyosatchilari va jamoatchiligi orasida bu kabi tanqidiy fikrlarning ko‘payishi harbiy yordamlar hajmiga va muzokaralar boshlanishiga ta’sir ko‘rsata oladimi? Ukraina inqirozining diplomatik yechimi yaqin orada topilishi mumkinmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…