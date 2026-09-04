Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdi

·8·Texno
Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdi

Xiaomi brendi oʻzining Youpin kraudfanding platformasida yangi — Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 deb nomlangan 500 millilitr hajmli termos loyihasini ishga tushirdi. Hozirda ushbu qulay qurilmani mablagʻ yigʻish bosqichida 79 yuan (taxminan 11 dollar) evaziga xarid qilish mumkin, kampaniya yakunlangach esa uning narxi 109 yuanga qadar koʻtarilishi kutilmoqda. Mazkur gadjet kundalik hayotda va safarlarda issiq hamda sovuq ichimliklar haroratini uzoq vaqt saqlashga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi termosning tuzilishi foydalanish davomida maksimal qulaylik yaratish uchun puxta oʻylangan boʻlib, uning qopqogʻi maxsus mexanik qulf bilan jihozlangan. Bu yechim termosni bir qoʻl harakati bilan oson ochish imkonini beradi va eng asosiysi, sumkada tasodifiy ochilib ketishining oldini oladi. Qurilmaning ichki qismidagi materiallar xavfsizligi va chidamliligi bilan ajralib turadi.

Xavfsiz materiallar va mukammal issiqlik izolyatsiyasi

Termosning ichimlik quyiladigan burni va ichki filtri bolalar idishlarida keng qoʻllaniladigan PPSU deb nomlangan oʻta termostabil polimerdan tayyorlangan. Ushbu konstruksiya gigiyena qoidalariga rioya qilishni osonlashtirib, burun qismini tozalash uchun qopqoqdan toʻliq yechib olish imkonini beradi. Korpusning ichki qismi esa 316L markali zanglamaydigan poʻlatdan yupqa devorli va sirtiga oynasimon elektrolitik ishlov berilgan holda yasalgan.

Ichimliklar haroratini saqlab turish vazifasini mis qoplamali va vakuum izolyatsiyali texnologiya bajaradi. Xiaomi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu termos issiq suyuqlik haroratini olti soat davomida 68 darajadan past boʻlmagan holatda saqlay oladi. Sovuq ichimliklar uchun ham xuddi shunday muddat amal qiladi — olti soat ichida ularning harorati 10 darajadan yuqoriga koʻtarilmaydi.

Oʻziga xos dizayn va ranglar xilma-xilligi

Foydalanish qulayligini yanada oshirish maqsadida muhandislar bir nechta kichik, ammo muhim detallarni qoʻshishgan. Xususan, qurilmaning tashqi yuzasi ichidagi harorat taʼsirida qizib ketmaydi, tubiga esa sirpanib ketishning oldini oluvchi maxsus silikon qatlam oʻrnatilgan. Shuningdek, germetiklikni taʼminlovchi ulanish halqasini tozalash uchun qulay tili ham mavjud.

Yangi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 xaridorlarga shaxsiy uslubni tanlash imkonini berish uchun bir nechta rang variantlarida ishlab chiqarilmoqda. Bugungi kunda ushbu mahsulotni oq, koʻk, binafsha va moviy ranglarda buyurtma qilish mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga qachon chiqishi haqida aniq maʼlumotlar berilmagan.

XiaomiMijiaTermosGadjetlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiBugun, 09:54Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiBugun, 00:55Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiNvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiKecha, 23:50Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Kecha, 22:08Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaVivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi