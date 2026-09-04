Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdi
Xiaomi brendi oʻzining Youpin kraudfanding platformasida yangi — Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 deb nomlangan 500 millilitr hajmli termos loyihasini ishga tushirdi. Hozirda ushbu qulay qurilmani mablagʻ yigʻish bosqichida 79 yuan (taxminan 11 dollar) evaziga xarid qilish mumkin, kampaniya yakunlangach esa uning narxi 109 yuanga qadar koʻtarilishi kutilmoqda. Mazkur gadjet kundalik hayotda va safarlarda issiq hamda sovuq ichimliklar haroratini uzoq vaqt saqlashga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi termosning tuzilishi foydalanish davomida maksimal qulaylik yaratish uchun puxta oʻylangan boʻlib, uning qopqogʻi maxsus mexanik qulf bilan jihozlangan. Bu yechim termosni bir qoʻl harakati bilan oson ochish imkonini beradi va eng asosiysi, sumkada tasodifiy ochilib ketishining oldini oladi. Qurilmaning ichki qismidagi materiallar xavfsizligi va chidamliligi bilan ajralib turadi.
Xavfsiz materiallar va mukammal issiqlik izolyatsiyasiTermosning ichimlik quyiladigan burni va ichki filtri bolalar idishlarida keng qoʻllaniladigan PPSU deb nomlangan oʻta termostabil polimerdan tayyorlangan. Ushbu konstruksiya gigiyena qoidalariga rioya qilishni osonlashtirib, burun qismini tozalash uchun qopqoqdan toʻliq yechib olish imkonini beradi. Korpusning ichki qismi esa 316L markali zanglamaydigan poʻlatdan yupqa devorli va sirtiga oynasimon elektrolitik ishlov berilgan holda yasalgan.
Ichimliklar haroratini saqlab turish vazifasini mis qoplamali va vakuum izolyatsiyali texnologiya bajaradi. Xiaomi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu termos issiq suyuqlik haroratini olti soat davomida 68 darajadan past boʻlmagan holatda saqlay oladi. Sovuq ichimliklar uchun ham xuddi shunday muddat amal qiladi — olti soat ichida ularning harorati 10 darajadan yuqoriga koʻtarilmaydi.
Oʻziga xos dizayn va ranglar xilma-xilligiFoydalanish qulayligini yanada oshirish maqsadida muhandislar bir nechta kichik, ammo muhim detallarni qoʻshishgan. Xususan, qurilmaning tashqi yuzasi ichidagi harorat taʼsirida qizib ketmaydi, tubiga esa sirpanib ketishning oldini oluvchi maxsus silikon qatlam oʻrnatilgan. Shuningdek, germetiklikni taʼminlovchi ulanish halqasini tozalash uchun qulay tili ham mavjud.
Yangi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 xaridorlarga shaxsiy uslubni tanlash imkonini berish uchun bir nechta rang variantlarida ishlab chiqarilmoqda. Bugungi kunda ushbu mahsulotni oq, koʻk, binafsha va moviy ranglarda buyurtma qilish mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga qachon chiqishi haqida aniq maʼlumotlar berilmagan.
…