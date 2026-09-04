Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdi
Shanxay Hamkorlik Tashkilotining (SHHT) xavfsizlikka raxna soluvchi tahdid va xatarlarga qarshi kurashish bo‘yicha yangi universal markazi O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida tashkil etiladi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashkilotga a’zo Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida rasman ma’lum qildi. Ushbu strategik qaror O‘zbekistonning SHHT tizimidagi institutsional mavqeyini sezilarli darajada yuqori pog‘onaga olib chiqishi kutilmoqda.
Sammitdagi tarixiy hujjatlar va davlat rahbarining bayonoti
Sammit doirasida tashkilot faoliyatini tubdan takomillashtirish va zamonaviy xavf-xatarlarga moslashtirishga qaratilgan muhim hujjatlar qabul qilindi:
Xartiyadagi o‘zgarishlar: SHHT Xartiyasiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi Bayonnoma imzolandi hamda yangi tashkil etilayotgan Universal va Narkotiklarga qarshi kurash markazlari to‘g‘risidagi nizomlar rasman tasdiqlandi;
Barcha zarur sharoitlar yaratiladi: Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxt yangi xalqaro tuzilmani qabul qilishga to‘liq tayyorligini bildirdi: «Biz Toshkent shahrida Xavfsizlik tahdidlari va xatarlariga qarshi kurashish bo‘yicha Universal markazning samarali faoliyat yuritishi uchun barcha zarur sharoitlarni yaratamiz», — deya ta’kidladi davlat rahbari;
Institutsional mustahkamlanish: Toshkent SHHTning Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (RATS) ijroiya qo‘mitasiga yillar davomida muvaffaqiyatli mezbonlik qilib kelayotgan bo‘lsa, yangi Universal markazning ochilishi poytaxtimizning mintaqaviy xavfsizlik poytaxti sifatidagi maqomini yanada mustahkamlaydi.
Yangi markaz oldidagi vazifalar: Ochiqlanayotgan va sir saqlanayotgan jihatlar
Yangi markaz tashkilotning xavfsizlik bloklarini birlashtiruvchi asosiy bo‘g‘in bo‘lishi kutilmoqda:
Integratsiyalashgan yondashuv: Mazkur markaz an’anaviy harbiy xavflardan tashqari, gibrid tahdidlar, kiberxavfsizlik va transmilliy uyushgan jinoyatchilik kabi zamonaviy chaqiriqlarga qarshi birgalikda chora ko‘rish platformasiga aylanadi;
Tafsilotlar hozircha yopiq: Hozircha yangi markazning aniq vakolat doiralari, a’zo davlatlar maxsus xizmatlari o‘rtasidagi axborot almashinuvi hajmi, to‘liq ishga tushish muddatlari hamda kurash olib boriladigan asosiy tahdidlar ro‘yxati to‘liq oshkor qilinmadi.
Mazkur qadam Markaziy Osiyo mintaqasida geosiyosiy o‘zgarishlar kuzatilayotgan bir paytda O‘zbekistonning diplomatik va xavfsizlik sohasidagi yetakchiligini xalqaro maydonda yana bir bor namoyon etdi.
Sizningcha, SHHTning yangi Xavfsizlik markazi Toshkentda joylashtirilishi mintaqadagi barqarorlik va O‘zbekistonning nufuziga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Bugungi kunda mintaqamiz uchun eng dolzarb xavfsizlik tahdidi nimada deb o‘ylaysiz? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…