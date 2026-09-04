Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdi

·29·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdi

Shanxay Hamkorlik Tashkilotining (SHHT) xavfsizlikka raxna soluvchi tahdid va xatarlarga qarshi kurashish bo‘yicha yangi universal markazi O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida tashkil etiladi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashkilotga a’zo Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida rasman ma’lum qildi. Ushbu strategik qaror O‘zbekistonning SHHT tizimidagi institutsional mavqeyini sezilarli darajada yuqori pog‘onaga olib chiqishi kutilmoqda.

Sammitdagi tarixiy hujjatlar va davlat rahbarining bayonoti

Sammit doirasida tashkilot faoliyatini tubdan takomillashtirish va zamonaviy xavf-xatarlarga moslashtirishga qaratilgan muhim hujjatlar qabul qilindi:

  • Xartiyadagi o‘zgarishlar: SHHT Xartiyasiga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi Bayonnoma imzolandi hamda yangi tashkil etilayotgan Universal va Narkotiklarga qarshi kurash markazlari to‘g‘risidagi nizomlar rasman tasdiqlandi;

  • Barcha zarur sharoitlar yaratiladi: Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxt yangi xalqaro tuzilmani qabul qilishga to‘liq tayyorligini bildirdi: «Biz Toshkent shahrida Xavfsizlik tahdidlari va xatarlariga qarshi kurashish bo‘yicha Universal markazning samarali faoliyat yuritishi uchun barcha zarur sharoitlarni yaratamiz», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Institutsional mustahkamlanish: Toshkent SHHTning Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (RATS) ijroiya qo‘mitasiga yillar davomida muvaffaqiyatli mezbonlik qilib kelayotgan bo‘lsa, yangi Universal markazning ochilishi poytaxtimizning mintaqaviy xavfsizlik poytaxti sifatidagi maqomini yanada mustahkamlaydi.

Yangi markaz oldidagi vazifalar: Ochiqlanayotgan va sir saqlanayotgan jihatlar

Yangi markaz tashkilotning xavfsizlik bloklarini birlashtiruvchi asosiy bo‘g‘in bo‘lishi kutilmoqda:

  • Integratsiyalashgan yondashuv: Mazkur markaz an’anaviy harbiy xavflardan tashqari, gibrid tahdidlar, kiberxavfsizlik va transmilliy uyushgan jinoyatchilik kabi zamonaviy chaqiriqlarga qarshi birgalikda chora ko‘rish platformasiga aylanadi;

  • Tafsilotlar hozircha yopiq: Hozircha yangi markazning aniq vakolat doiralari, a’zo davlatlar maxsus xizmatlari o‘rtasidagi axborot almashinuvi hajmi, to‘liq ishga tushish muddatlari hamda kurash olib boriladigan asosiy tahdidlar ro‘yxati to‘liq oshkor qilinmadi.

Mazkur qadam Markaziy Osiyo mintaqasida geosiyosiy o‘zgarishlar kuzatilayotgan bir paytda O‘zbekistonning diplomatik va xavfsizlik sohasidagi yetakchiligini xalqaro maydonda yana bir bor namoyon etdi.

Sizningcha, SHHTning yangi Xavfsizlik markazi Toshkentda joylashtirilishi mintaqadagi barqarorlik va O‘zbekistonning nufuziga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Bugungi kunda mintaqamiz uchun eng dolzarb xavfsizlik tahdidi nimada deb o‘ylaysiz? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrKecha, 19:18Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiKecha, 17:57Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiKecha, 17:50O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiKecha, 13:34Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiHokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiKecha, 12:54O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?Kecha, 09:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi