Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdi

·40·Dunyo
Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp 2026 yilning 14–15 dekabr kunlari Florida shtatining Doral shahrida (Mayami atrofida) bo‘lib o‘tadigan «Katta yigirmatalik» (G20) sammitiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni taklif qilish yoki qilmaslik borasida hali bir qarorga kelmaganini ma’lum qildi. «GB News» telekanali jurnalistining tegishli savoliga javob berar ekan, Oq uy rahbari ushbu masalani hozircha kun tartibiga olib chiqmaganini ochiq tan oldi.

«GB News» savoli va Oq uydagi ikkilanish

Sammit atrofidagi diplomatik vaziyat va Trampning bayonoti bir qator muhim jihatlarni qamrab oladi:

  • Trampning qisqa javobi: «Putinni sammitga taklif etasizmi?» degan savolga AQSH rahbari: «Men hali bu haqda o‘ylab ham ko‘rmadim», — deya javob qaytardi;

  • Davlat departamenti manbalari nima degan edi? Bundan oldin AQSHning yetakchi ommaviy axborot vositalari Davlat departamentidagi yuqori martabali manbalarga tayanib, Tramp Rossiya yetakchisini Mayamidagi forumga shaxsan taklif qilish niyatida ekani haqida xabar tarqatgan edi;

  • Kremlning rasmiy pozitsiyasi: Rossiya tomoni sammit uchun rasmiy taklifnoma olinganini va mamlakat har qanday sharoitda ham ushbu yig‘ilishda yuqori darajada ishtirok etishini tasdiqladi. Biroq delegatsiyaga shaxsan davlat rahbari boshchilik qiladimi yoki boshqa rasmiy shaxs — bu masalaga hozircha oydinlik kiritilmagan.

Dialogni tiklash signallari: Vashington va Moskva munosabatlari

Donald Tramp prezidentlik faoliyati davomida Rossiya bilan aloqalarni izga solish zarurligini bir necha bor ta’kidlab keladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Vashington bir tomonlama pozitsiyadan qochib, Moskva bilan ham, Kiyev bilan ham konstruktiv va muvozanatli munosabatlarni rivojlantirishga intilmoqda.

O‘z navbatida, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sharqiy iqtisodiy forumning (SHIF) yalpi majlisida Trampning pozitsiyasiga to‘xtalib, AQSH yetakchisi ikki tomonlama muloqotni qayta tiklash bo‘yicha ijobiy va konstruktiv ishlashga moyil ekanini alohida qayd etgan edi. Shu sababli Floridadagi dekabr sammiti xalqaro siyosatda ehtimoliy tarixiy muzokaralar maydoniga aylanishi mumkinligi istisno qilinmayapti.

Sizningcha, Vladimir Putin AQSH hududiga borib, sammitda shaxsan qatnashadimi yoki xavfsizlik va diplomatik cheklovlar sabab delegatsiyaga boshqa amaldor boshchilik qiladimi? Tramp va Putinning ehtimoliy yuzma-yuz uchrashuvi global keskinlikni kamaytirishga xizmat qila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariBugun, 11:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Bugun, 10:25«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi