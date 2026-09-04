Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdi
AQSH Prezidenti Donald Tramp 2026 yilning 14–15 dekabr kunlari Florida shtatining Doral shahrida (Mayami atrofida) bo‘lib o‘tadigan «Katta yigirmatalik» (G20) sammitiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni taklif qilish yoki qilmaslik borasida hali bir qarorga kelmaganini ma’lum qildi. «GB News» telekanali jurnalistining tegishli savoliga javob berar ekan, Oq uy rahbari ushbu masalani hozircha kun tartibiga olib chiqmaganini ochiq tan oldi.
«GB News» savoli va Oq uydagi ikkilanish
Sammit atrofidagi diplomatik vaziyat va Trampning bayonoti bir qator muhim jihatlarni qamrab oladi:
Trampning qisqa javobi: «Putinni sammitga taklif etasizmi?» degan savolga AQSH rahbari: «Men hali bu haqda o‘ylab ham ko‘rmadim», — deya javob qaytardi;
Davlat departamenti manbalari nima degan edi? Bundan oldin AQSHning yetakchi ommaviy axborot vositalari Davlat departamentidagi yuqori martabali manbalarga tayanib, Tramp Rossiya yetakchisini Mayamidagi forumga shaxsan taklif qilish niyatida ekani haqida xabar tarqatgan edi;
Kremlning rasmiy pozitsiyasi: Rossiya tomoni sammit uchun rasmiy taklifnoma olinganini va mamlakat har qanday sharoitda ham ushbu yig‘ilishda yuqori darajada ishtirok etishini tasdiqladi. Biroq delegatsiyaga shaxsan davlat rahbari boshchilik qiladimi yoki boshqa rasmiy shaxs — bu masalaga hozircha oydinlik kiritilmagan.
Dialogni tiklash signallari: Vashington va Moskva munosabatlari
Donald Tramp prezidentlik faoliyati davomida Rossiya bilan aloqalarni izga solish zarurligini bir necha bor ta’kidlab keladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Vashington bir tomonlama pozitsiyadan qochib, Moskva bilan ham, Kiyev bilan ham konstruktiv va muvozanatli munosabatlarni rivojlantirishga intilmoqda.
O‘z navbatida, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sharqiy iqtisodiy forumning (SHIF) yalpi majlisida Trampning pozitsiyasiga to‘xtalib, AQSH yetakchisi ikki tomonlama muloqotni qayta tiklash bo‘yicha ijobiy va konstruktiv ishlashga moyil ekanini alohida qayd etgan edi. Shu sababli Floridadagi dekabr sammiti xalqaro siyosatda ehtimoliy tarixiy muzokaralar maydoniga aylanishi mumkinligi istisno qilinmayapti.
Sizningcha, Vladimir Putin AQSH hududiga borib, sammitda shaxsan qatnashadimi yoki xavfsizlik va diplomatik cheklovlar sabab delegatsiyaga boshqa amaldor boshchilik qiladimi? Tramp va Putinning ehtimoliy yuzma-yuz uchrashuvi global keskinlikni kamaytirishga xizmat qila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…