Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi yangi avlod fitnes-brasletini rasman namoyish etdi. Xiaomi Band 11 deb nomlangan mazkur gadjet oʻzining zamonaviy dizayni, ilgʻor salomatlikni kuzatish funksiyalari hamda taʼsirchan batareya quvvati bilan foydalanuvchilar eʼtiborini qozonmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakili Lu Veybingning soʻzlariga koʻra, yangi qurilma oʻtmishdoshlariga nisbatan sezilarli darajada yupqalashgan va yengillashgan. Xususan, smart-braslet korpusining qalinligi atigi 0,99 santimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 15,58 grammga teng boʻldi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar qurilmaga silliqlashtirilgan shakl berib, uning konstruksiyasini butunlay yangilashgan.
Sogʻlikni monitoring qilishning yangi bosqichiMazkur gadjetni yaratishda Xiaomi asosiy eʼtiborni inson salomatligini kuzatish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratdi. Band 11 foydalanuvchining uyqu vaqtidagi yurak ritmi oʻzgaruvchanligini tahlil qiluvchi takomillashtirilgan professional tizim bilan jihozlandi. Bundan tashqari, qurilma yurak urish tezligi hamda qondagi kislorod miqdorini oʻlchash uchun moʻljallangan yuqori aniqlikdagi zamonaviy datchiklarni oldi.
Kundalik hayotdagi qulayliklarni oshirish maqsadida gadjet koʻp funksiyali NFC moduli bilan taʼminlandi. Bu esa foydalanuvchilarga kundalik yumushlarda qoʻshimcha imkoniyatlarni ochib beradi. Yangi avlod texnologiyalarining integratsiyasi qurilmaning kundalik turmush tarzidagi ahamiyatini yanada oshiradi.
Batareya quvvati va operatsion tizimQurilmaning eng muhim yutuqlaridan biri sifatida uning avtonomlik koʻrsatkichi eʼtirof etilmoqda. Ishlab chiqaruvchi taʼkidlashicha, Xiaomi Band 11 bir martalik quvvatlanish orqali 21 kungacha uzluksiz ishlay oladi. Bu koʻrsatkich faol foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
Shuningdek, mazkur smart-braslet Xiaomi kompaniyasining soʻnggi dasturiy taʼminoti — Xiaomi HyperOS 4 operatsion tizimida ishlaydigan ilk taqdim etilgan taqiladigan qurilmalardan biri boʻldi. Bu tizim qurilmaning ishlash tezligi va barqarorligini taʼminlaydi.
Hozirgi vaqtda ushbu yangi gadjet uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Xitoy bozorida uning boshlangʻich narxi 289 yuanni tashkil etmoqda, bu esa taxminan 43 AQSH dollariga tengdir.
…