Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4

·12·Texno
Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi yangi avlod fitnes-brasletini rasman namoyish etdi. Xiaomi Band 11 deb nomlangan mazkur gadjet oʻzining zamonaviy dizayni, ilgʻor salomatlikni kuzatish funksiyalari hamda taʼsirchan batareya quvvati bilan foydalanuvchilar eʼtiborini qozonmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakili Lu Veybingning soʻzlariga koʻra, yangi qurilma oʻtmishdoshlariga nisbatan sezilarli darajada yupqalashgan va yengillashgan. Xususan, smart-braslet korpusining qalinligi atigi 0,99 santimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 15,58 grammga teng boʻldi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar qurilmaga silliqlashtirilgan shakl berib, uning konstruksiyasini butunlay yangilashgan.

Sogʻlikni monitoring qilishning yangi bosqichi

Mazkur gadjetni yaratishda Xiaomi asosiy eʼtiborni inson salomatligini kuzatish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratdi. Band 11 foydalanuvchining uyqu vaqtidagi yurak ritmi oʻzgaruvchanligini tahlil qiluvchi takomillashtirilgan professional tizim bilan jihozlandi. Bundan tashqari, qurilma yurak urish tezligi hamda qondagi kislorod miqdorini oʻlchash uchun moʻljallangan yuqori aniqlikdagi zamonaviy datchiklarni oldi.

Kundalik hayotdagi qulayliklarni oshirish maqsadida gadjet koʻp funksiyali NFC moduli bilan taʼminlandi. Bu esa foydalanuvchilarga kundalik yumushlarda qoʻshimcha imkoniyatlarni ochib beradi. Yangi avlod texnologiyalarining integratsiyasi qurilmaning kundalik turmush tarzidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Batareya quvvati va operatsion tizim

Qurilmaning eng muhim yutuqlaridan biri sifatida uning avtonomlik koʻrsatkichi eʼtirof etilmoqda. Ishlab chiqaruvchi taʼkidlashicha, Xiaomi Band 11 bir martalik quvvatlanish orqali 21 kungacha uzluksiz ishlay oladi. Bu koʻrsatkich faol foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Shuningdek, mazkur smart-braslet Xiaomi kompaniyasining soʻnggi dasturiy taʼminoti — Xiaomi HyperOS 4 operatsion tizimida ishlaydigan ilk taqdim etilgan taqiladigan qurilmalardan biri boʻldi. Bu tizim qurilmaning ishlash tezligi va barqarorligini taʼminlaydi.

Hozirgi vaqtda ushbu yangi gadjet uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Xitoy bozorida uning boshlangʻich narxi 289 yuanni tashkil etmoqda, bu esa taxminan 43 AQSH dollariga tengdir.

XiaomiSmart-brasletTexnologiyalarHyperOSGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiBugun, 09:54Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiBugun, 00:55Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiNvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiKecha, 23:50Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Kecha, 22:08Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaVivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi